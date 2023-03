Kuin musta laatikko. Yhtä läpipääsemätön on Venäjän presidentin Vladimir Putinin ympärille kiedottu salaisuuksien verho.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC antoi viime viikolla pidätysmääräyksen Putinista ja Venäjän lapsiasiainvaltuutetusta Maria Lvova-Belovasta. Sen perusteella lapsiin kohdistuvista sotarikoksista epäilty Putin voitaisiin pidättää myös Suomessa. Venäjällä pidätysmääräys ei kuitenkaan aiheuta toimia.

Ukrainassa raakalaismaista sotaa käyvällä Putinilla on teflonmainen ulkokuori, eikä itsevaltaisen presidentin elämästä ja liikkeistä tiedetä juuri mitään. Sama koskee Putinin sisäpiiriä.

– Hän on tiedustelupalvelun ja FSB:n mies, joka tietää, miten suojella imagoaan. Kun mitään tietoja ei valu, tarttumapintaa on tosi vähän. Silloin kaikki voidaan luokitella spekulaatioksi, arvioi Tampereen yliopiston tutkijatohtori Pekka Kallioniemi.

Venäjän kansan silmissä Putinin suurin salaisuus liittyy rahaan ja hänen väitettyyn miljardiomaisuuteensa, sanovat asiantuntijat.

Virallisen ilmoituksensa mukaan presidentti omistaa jotakuinkin 77 neliömetrin asunnon, peräkärryn ja Ladan sekä kaksi Volgaa. Varmaa on, että hänen todellinen, epävirallinen omaisuutensa on paljon suurempi.

Vuoden 2021 alussa sittemmin vangittu oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi paljasti, että Putinille on rakennettu Mustanmeren rannalle valtava yli miljardi euroa maksanut palatsi. Navalnyi kutsuu Putinia maailman rikkaimmaksi henkilöksi.

– Siinä oli kyse valtavasta kavalluksesta: valtion kassasta rakennettu valtava palatsi Putinille, joten kyllähän sen pitäisi herättää kansalaisissa närää, Kallioniemi sanoo.

Palatsipaljastuksesta nousi Venäjällä kohu, joka on kuitenkin saatu taputeltua takavasemmalle.

– Aina voidaan keksiä operaatio, jolla saadaan suunnattua huomio muualle. Kremliltä tulee nopeasti vastaisku aina, kun tulee paljastus. Jälkeenpäin Venäjän presidentin­hallinnolle läheinen toimittaja teki tutkimusmatkan palatsille ja totesi, että kyse onkin hotellista.

Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen säätiön (FBK) ottamia kuvia Vladimir Putinin mahdollisesta palatsista Mustanmeren rannalla.

Huipputason korruptio ja varojen piilottaminen ulkomaille on Venäjällä arka asia, sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro. Kyse on kenties Putinin suurimmasta salaisuudesta, sillä edes lännessä ei tiedetä, kuinka rikas mies hän todellisuudessa on.

– Kaikki Venäjällä tietävät, että korruptio on iso ongelma. Kukaan ei tarkkaan tiedä, mitä siihen liittyy – Navalnyin ja muiden oppositio-organisaatioiden tekemiä osapaljastuksia lukuun ottamatta, Kangaspuro sanoo.

Rohkeimpien puheiden mukaan Putinilla ja on satojen miljardien arvoinen omaisuus. Iso osa Putinin väitetyistä kiinteistöistä ja varoista on merkitty hänen lähipiirinsä nimiin: Putinin valtaannousun jälkeen tyttären muusikko­kummisetä, judokaverit ja pankkiiri rikastuivat satumaisesti.

– Meillä on Panaman papereista lähtien tietoa erilaisista omistusjärjestelyistä. Silti niin sanottu savuava ase, eli suora linkki Putiniin on toistaiseksi puuttunut, Kangaspuro kertoo.

Arvioiden mukaan Putin omistaa noin 20 asuntoa tai huvilaa eri puolilla Venäjää, yksityiskoneita, luksusautoja, huvijahdin, lentävän Kremlin, eli erikoisvarustellun Iljushin-96-lentokoneen sekä muun muassa satojentuhansien eurojen arvoisia kelloja.

Monimutkaisilla omistus­järjestelyillä varoja on piilotettu maihin, jotka eivät noudata Venäjän vastaisia pakotteita. Oligarkkien ja Putinin omaisuutta epäillään olevan paitsi veroparatiiseissa, myös esimerkiksi Yhdysvalloissa, jonka lainsäädäntö mahdollistaa rikollisen rahan piilottamisen omaisuudensuojan nimissä, Aleksanteri-instituutin johtaja kertoo.

– Koska niin moni on rikastunut Putinin armosta, aina on mahdollista, että jos joku ei käyttäydy niin kuin Putin tai hänen lähipiirinsä toivoo, henkilö voi joutua telkien taakse ja hänen omaisuutensa voidaan ottaa ja antaa lojaaleille tahoille, Kangaspuro kuvailee.

Poliittisesti Putinin omaisuus ja siihen liittyvä korruptio ovat Venäjällä arka asia. Monet kokevat 1990-luvulla tapahtuneen yksityistämis­prosessin ja oligarkkivaltion epäoikeuden­mukaiseksi, koska siinä harvat varakkaat ryöstivät itselleen Venäjän yhteisen omaisuuden.

Venäjän pääministeri Vladimir Putinista nousi presidentiksi, kun Boris Jeltsin ilmoitti eroavansa vuosituhannen vaihteessa ja luovuttavansa vallan Putinille.

Tuolloin Pietarissa pitkään vaikuttanut varsin tuntematon virkamies siirtyi yllättäen Moskovaan vallan ytimeen, virallinen tarina kertoo.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että valtaannousuun liittyivät Jeltsinin laajennetun perheen kanssa solmitut sopimukset, joiden mukaan presidentiksi valittu Putin ei tule nostamaan Jeltsiniin tai hänen perheeseensä liitettyjä rikoksia tai väärinkäytöksiä esille.

Putinin valtaannousuun liittyi myös oligarkkien kanssa solmittu sopimus, jonka mukaan oligarkit saavat pitää omaisuutensa, eikä yksityistämis­prosessissa tapahtuneita rikoksia nosteta esille, kunhan he jättävät politiikan presidentille ja hänen lähipiirilleen.

Presidentit – entinen Boris Jeltsin ja nykyinen Vladimir Putin – kättelevät Moskovassa uudenvuoden aattona vuonna 2000.

Tutkiva journalisti Catherine Belton kertoo kirjassaan Putinin sisäpiirissä – kuinka KGB valtasi Venäjän ja kääntyi länttä vastaan (Docendo) kuinka ryhmä KGB-miehiä kaappasi Venäjällä vallan Neuvostoliiton romahdettua ja nosti Vladimir Putinin presidentiksi.

– Venäjällä ei ole mikään salaisuus, kuinka paljon hallituksessa ja turvallisuus­palvelussa on FSB-taustaisia, silovikkeja ja Putinin kavereita. Se on syy siihen, miksi venäläisten usko ja luottamus demokratiaan sekä omiin vaikutusmahdollisuuksiin on niin pientä, Kangaspuro sanoo.

Julkisesti tiedetään, että Putinin avioliitto lentoemäntä Ljudmila Shrekbnevan päättyi vuonna 2013. Putin oli Shrekbnevan kanssa naimisissa vuodesta 1971 ja hänellä on liitosta kaksi tytärtä, vuonna 1985 syntynyt Maria ja vuotta myöhemmin syntynyt Katerina.

Navalnyin säätiö paljasti vuonna 2021 Instagram-tilin, jolla Putinin lehtolapseksi epäilty 17-vuotias Jelizaveta poseeraa kalliissa muotiluomuksissa ja siemailee drinkkejä yökerhossa keskellä koronapandemiaa.

Jelizavetan sanotaan olevan Putinin lapsi suhteesta pietarilaiseen siivoojaan Svetlana Krivonogihiin, josta on sittemmin tullut miljonääri. Vuonna 2003 syntynyt myös Luiza Rozova nimeä käyttävä nuori nainen ei ole myöntänyt eikä kieltänyt sukujuuriaan.

Putinilla väitetään olleen kohta kahden vuosikymmenen ajan suhde entisen kilpavoimistelijan Alina Kabajevan, 39, kanssa. Putinilla ja Kabajevalla väitetään olevan jopa neljä yhteistä lasta, jotka kaikki olisivat Sveitsin kansalaisia. Kumpikin on kiistänyt vuosien ajan huhut suhteesta ja yhteisistä lapsista.

– Ne ovat julkisia salaisuuksia Venäjällä. Putinin rakastajattarista puhutaan yleisesti baareissa, kaduilla, somessa ja joissakin julkaisuissa. Mutta Venäjän valtiontelevisiossa niistä ei tietenkään puhuta, Kangaspuro kertoo.

Putin ja kilpavoimistelija Alina Kabajeva Moskovassa järjestetyssä Venäjän olympiajoukkueen tapaamisessa marraskuussa 2004.

Kangaspuro ja Kallioniemi uskovat, että Putinin vaikeneminen yksityiselämästään liittyy hänen KGB-taustaansa.

– Hän voi tulkita, että siitä voisi muodostua hänelle heikko kohta.

Lännessä poliitikkoa voitaisiin arvostella tekopyhyydestä, kun tämä julkisesti korostaa olevansa perinteisiä perhearvoja tukeva harras ortodoksi ja samaan aikaan pitää salarakkaita ja piilottelee lehtolapsia. Venäjällä sama argumentti ei toimi, Kallioniemi sanoo.

Vladimir Putinin ja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kytköksistä useisiin oman maan kansalaisiin kohdistuneisiin väkivaltarikoksiin on esitetty uskottavia todisteita, joiden penkominen on Venäjällä kuitenkin päättynyt lyhyeen.

Moskovassa ja kahdessa muussa kaupungissa kerrostalojen pommi-iskuissa kuoli satoja ihmisiä syyskuussa 1999.

Virallisen totuuden mukaan iskut olivat tshetsheeni­terroristien käsialaa, mutta muun muassa Aleksandr Litvinenko ja Anna Politkovskaja kertoivat, että iskujen takana olisi ollut FSB ja Putinin pyrkimys pönkittää valta-asemaansa uudella sodalla Tshetsheniaan. Sekä Litvinenko että Politkovskaja saivat sittemmin surmansa epämääräisissä olosuhteissa.

Avustustyöntekijöitä kerrostalojen pommi-iskujen tuhon keskellä Moskovassa 1999.

– Julkisuudessa ei ole evidenssiä, joka kytkisi Putinin suoraan näihin tekoihin niin, että voitaisiin sanoa hänen antaneen käskyn. Se on meidän vahva oletusarvomme, että jäljet johtavat turvallisuuspalvelun kautta ylimpään valtaan asti Venäjällä, Kangaspuro sanoo.

Litvinenko syytti Putinia ennen kuolemaansa myös pedofiiliksi.

– Hän viittasi, että KGB:lla olisi ollut tähän liittyvä video, jolla näkyisi jotain. Litvinenkon mukaan Putin hävitti nauhan, kun pääsi FSB:n johtoon. Paljastuksiensa jälkeen Litvinenko myrkytettiin radioaktiivisella aineella ja hän koki tuskallisen kuoleman, Kallioniemi kertoo.

Venäjän presidentin liikkumisesta ja olinpaikasta ei tiedoteta samaan tapaan avoimesti kuin vaikkapa Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön liikkeistä.

Kangaspuron mukaan syynä ovat turvallisuushuolet, joiden vuoksi Putinin julkiset vierailut ovat selkeästi vähentyneet.

– Putinin liikkumisesta ja olinpaikasta ei kerrota salamurhien pelon ja turvallisuuskysymysten vuoksi, Kangaspuro sanoo.

Helmikuussa Venäjän hallinnon toimia kriittisesti tarkastelevat sivustot kertoivat, että Putinilla on käytössään panssaroitu erikoisvalmisteinen juna, jota varten on tehty salaisia rautatielinjoja ja -asemia. Putin matkustaa junalla niin Venäjän sisällä kuin siirtyessään omille yksityishuviloilleen.

Putin yhdessä Donetskin ja Hersonin alueille nimitettyjen nukkehallitsijoiden Denis Pushilinin ja Vladimir Saldon Moskovassa viime vuoden syyskuussa.

Jo useiden vuosien ajan on huhuttu, että Putinilla olisi kaksoisolentoja. Putin on itse kiistänyt kaksoisolentojen käytön, mutta on myöntänyt, että sellaisten käyttämistä on ehdotettu hänelle.

Putinin väitettiin vierailleen kansainvälistä pidätysmääräystä uhmaten Krimillä ja Mariupolissa, mutta oliko hän todella paikalla, sitä epäillään.

– Sillä ei ole mitään väliä Venäjällä. Se on vain länsimaalaisten spekulaatiota, joka ei ikinä saavuta venäläistä väestöä, Kallioniemi huomauttaa.

Virallisen totuuden mukaan lääkärit ovat todenneet, että 70-vuotias Putin on terve mies. Julkisuudessa Putinin väitetyistä sairauksista on vellonut mitä villeimpiä huhuja. Presidentin on epäilty sairastavan milloin syöpää, milloin Parkinsonin tautia.

– On kaksi vaihtoehtoa: joko Putin on oikeasti terve tai sitten hänellä on jotain kremppaa, jota ei haluta kertoa, koska se voisi romuttaa hänen macho-imagonsa, Kangaspuro kuvailee.

Julkisuuteen Putinista on haluttu vuosien varrella tuoda miehekkäitä kuvia judomatolta, paidattomasta tiikerin­metsästäjästä ja ratsastajasta.

– Paidattomat kuvat taisivat olla vastaus huhuihin epäilyihin hänen terveydentilastaan.

Kreml luo Putinista tarkkaan harkittua mielikuvaa. Kuva paidattomasta presidentistä kiväärin kanssa kesältä 2007.

Covid-pandemian aikana Putin eristäytyi ja pelkäsi bunkkerissaan tartuntaa. Siitä ei voida päätellä vielä mitään presidentin terveydentilasta, sillä hän on pelkästään ikänsä puolesta taudin riskiryhmää.

– Samat huhut Putinin terveydestä ja sairauksista liikkuvat myös Venäjällä, mutta ne eivät ole lehtien etusivulla niin kuin meillä.

Kallioniemen mukaan virallisessa Venäjän kontrolloimassa kuvastossa Putin näyttää elinvoimaiselta. Välillä julkisuuteen pääsee kuitenkin livahtamaan vihjeitä siitä, että presidentti alkaa olla jo aika hauras mies.

On täysi mysteeri, kuinka laajasti venäläiset tällä hetkellä kannattavat Putinia.

Mielipidetiedustelut eivät ole sotapropagandan vallitessa luotettavia. Sekin on epäselvää, kuinka vahvasti Venäjän eliitti kannattaa Putinia.

– Meillä on hirveän paljon spekulaatiota, mutta kovaa tietoa meillä on suhteellisen vähän. Tietysti se, että Putin pitää kansaansa kurissa näin lujin ottein kertoo siitä, että hän on huolissaan omasta valta-asemastaan, Kangaspuro arvioi.

Putinin liittyvät salaisuudet kertovat siitä, ettei valta tai päätöksenteko ole Venäjällä demokraattista saati läpinäkyvää.

– Se, että asioita pidetään pimeässä ja kansaa hallitaan väkivaltaa käyttäen, kertoo siitä, että vallanpitäjät eivät luota siihen, että he pysyisivät muilla tavoin vallassa.

Aleksanteri-instituutin johtaja uskoo, että salaisuudet eivät horjuta Putinin valtaa, mutta kansalaisten tulevaisuuden­näkymien katoaminen tai politiikan uskottavuuden mureneminen voivat sen tehdä.

– Jos armeijan kutsunnat laajentuvat, niin se saattaa olla sellainen asia, joka rupeaa vaikuttamaan. Jos puoli miljoonaa kutsuttaisiin lisää, niin kuin odotetaan, se tarkoittaisi, että miljoona ukkoa on ollut sotimassa Ukrainassa. Osa heistä on kuollut ja haavoittunut, joten se alkaa syödä ihmisten mieliä.

Kallioniemi muistuttaa, että konfliktit ja sodat ovat vain nostaneet Putinin suosiota Venäjällä. Aito oppositio on Venäjällä joko vangittu tai likvidoitu.

– En näe tällä hetkellä mitään, mikä horjuttaisi Putinin valtaa, paitsi ehkä totaalinen tappio Ukrainassa. Sekin saatettaisiin kääntää jonkinlaiseksi voitoksi, Kallioniemi sanoo.

Venäjällä vallan vahtikoirien ja vapaan median puuttuminen mahdollistaa sen, että päättäjät voivat tehdä vapaasti, mitä haluavat, tutkijatohtori huomauttaa.

Kun ilmeni, että Venäjällä oli suunnitelma sekä Valko-Venäjän ja Moldovan integroimiseksi Venäjään, paljastui, että Venäjälle yksi tärkeimmistä haltuun otettavista sektoreista oli media.

– Kun oppositiohahmo Ilja Jashin puhui Venäjän osallisuudesta Butshan hirmutekoihin, hänet tuomittiin yli kahdeksaksi vuodeksi vankilaan.

Kallioniemi ei usko, että venäläiset uskaltavat vastata totuudenmukaisesti mielipide­tiedusteluihin, joissa kysytään heidän kantaansa Putinin hallintoon tai Ukrainan sotaan.