Ranskassa suuri osa juna­liikenteestä on pysähdyksissä lakkojen takia – taustalla Macronin eläke­uudistus

Maanlaajuiset protestit epäsuosittua uudistusta vastaan jatkuvat.

Eläkeuudistus on aiheuttanut Macronin toisen presidenttikauden suurimman poliittisen kriisin.

Ranskassa laajat lakot presidentti Emmanuel Macronin eläkeuudistusta vastaan ovat jatkuneet torstaina. Myös maanlaajuisten mielenosoitusten odotetaan jatkuvan.

Lakkojen ja protestien taustalla on eläkeuudistus, jossa muun muassa nostetaan eläkeikää 62 vuodesta 64 vuoteen ja pidennetään aikaa, joka ihmisten on oltava työelämässä saadakseen täyden eläkkeen. Hallitus runnoi uudistuksen läpi ilman parlamentin alahuoneen hyväksyntää hyödyntämällä kiistanalaista perustuslain pykälää.

Hallitus selvisi maanantaina täpärästi parlamentin epäluottamus­äänestyksestä, ja eläkeuudistus onkin aiheuttanut Macronin toisen presidenttikauden suurimman poliittisen kriisin.

Torstaina lakot vaikuttivat merkittävästi juna­liikenteeseen Ranskassa. Puolet kaikista suurnopeus­juna­vuoroista oli peruttu, kun noin kolmasosa rautateiden henkilökunnasta oli lakossa. Myös ainakin puolet Pariisin alueen lähijunista oli jouduttu perumaan.

Macronia esittävä nukke nähtiin torstaina Nizzassa järjestetyssä mielenosoituksessa.

Pariisissa on puolestaan meneillään jäteauton­kuljettajien lakko, jonka on tarkoitus jatkua maanantaihin. Lakon vuoksi Pariisin kaduille on kertynyt tuhansia tonneja roskia.

Lakkojen on pelätty vaarantavan Britannian kuninkaan Charles III:n sunnuntaisen valtiovierailun järjestelyt.

Ranskassa on nähty viime päivinä laajoja mielenosoituksia, ja jälleen keskiviikkona ihmiset lähtivät kaduille Pariisissa, Lyonissa ja Lillessä. Protestien odotetaan jatkuvan torstaina.

Mielenosoitusten yhteydessä on esiintynyt ilkivaltaa, ja satoja ihmisiä on otettu kiinni. Protestien on pelätty laajenevan vuosien 2018–2019 keltaliiviliikkeen kaltaiseksi liikehdinnäksi.

Macron itse on puolustanut eläkeuudistusta ja sanonut sen olevan maalle välttämätön. Keskiviikkona hän sanoi tv-haastattelussa olevansa valmis hyväksymään uudistuksesta koituvan epäsuosionsa.

Macroniin on sunnuntaina julkaistun kyselyn perusteella tyytyväisiä enää 28 prosenttia ranskalaisista, mikä on alhaisin lukema sitten keltaliiviliikkeen huippuaikojen.