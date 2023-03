Kongressin tutkimustoimisto pitää mahdollisena käytettyjen hävittäjien toimittamista Ukrainan ilmavoimille. Mitä tulee koneiden saatavuuteen, käytettyjen ja vanhojen koneiden elinkaari on taustapaperin mukaan rajallinen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) esille nostama ajatus käytöstä poistettavien hävittäjien luovuttamisesta Ukrainaan ei ole uusi – länsimaisen hävittäjäkaluston toimituksia Ukrainan puolustus­taistelun tueksi on pohdittu jo pitkään.

Yhdysvaltain kongressin tutkimustoimisto julkaisi 17. maaliskuuta taustapaperin, joka pohtii hävittäjätoimituksia puolue­poliittisesti riippumattomasti ja useasta eri näkökulmasta. Paperi on kongressin normaalia tausta­selvitys­työtä, joka tarjoaa poliitikoille vaihtoehtoja päätöksentekoa varten.

Vanha ja uusi vieretysten: Puolan ilmavoimien MiG-29 ja yhdysvaltalainen F-35 parkissa Malborkin lentotukikohdassa 21. maaliskuuta. Puola on tilannut Yhdysvalloista 32 uutta F-35-konetta.

Yhdysvalloilla on taustapaperin kirjoittajien mukaan kolme vaihtoehtoa: status quon ylläpitäminen, käytettyjen hävittäjien toimitukset tai uusien koneiden toimitukset.

Status quon jatkaminen merkitsisi käytännössä sitä, että Ukraina saisi jatkossakin Yhdysvaltain avulla varaosia vanhoihin neuvostoliittolais­valmisteisiin MiG-29-hävittäjiin. Näitä koneita Ukraina on saanut Puolasta, Saksasta, Slovakiasta ja Yhdysvalloista. Osa niistä on luovutettu varaosiksi, ei lentokäyttöön.

Taustapaperi toteaa selkeästi, että tämän tien pää on näkyvissä. Lentotoiminnan jatkamiseen tarvittavia varaosia on saatavissa vain rajoitetusti.

Rajoituksia on myös MiG-kaluston aseistuksessa. Vanhoihin MiG-koneisiin voidaan sovittaa yhdysvaltalaisia, tutkasäteilyyn hakeutuvia Harm-ohjuksia, joita Ukrainalle on toimitettu. Harm soveltuu hyvin venäläisten ilma­puolustus­järjestelmien tuhoamiseen.

Taustapaperin mukaan nykyaikaisten Amraam-ilmataistelu­ohjusten ja gps:n tai lasersäteen avulla maaliin hakeutuvien täsmäpommien sovittaminen MiGeihin olisi kuitenkin hyvin vaikeaa, sillä koneen järjestelmät eivät tue näitä aseita.

Toinen vaihtoehto olisi käytettyjen länsimaisten hävittäjien luovuttaminen.

”Käytettyjen hävittäjien toimittamisesta voisi olla hyötyä Ukrainan ilmavoimille, sillä se lievittäisi Neuvostoliiton aikaisen kaluston ylläpitoon liittyviä haasteita (kuten edellä on kuvattu) ja nostaisi Ukrainan ilmavoimille tarjolla olevien aseiden määrää, tyyppiä ja kehitysastetta”, taustapaperissa lukee.

”Tällä lähestymistavalla on tiettyjä etuja. Se olisi Yhdysvalloille (tai sen liittolaisille) kaikkein nopein tapa toimittaa lentokalustoa. Yhdysvalloissa ja jossakin Naton jäsenmaassa valmistettujen koneiden luovuttaminen parantaisi Ukrainan ilmavoimien suorituskykyä, muun muassa taistelussa ilmasta ilmaan ja ilmasta maahan ja sekä vaikuttamisessa ilmapuolustukseen.”

” Käytettyjen hävittäjien toimittamisesta voisi olla hyötyä Ukrainan ilmavoimille, sillä se lievittäisi Neuvostoliiton aikaisen kaluston ylläpitoon liittyviä haasteita.

Suomen ilmavoimien Hornetit poistuvat käytöstä vähitellen vuosikymmenen puolivälistä alkaen. Viimeinen Hornet väistyy vuonna 2030.

Taustapaperi mainitsee kolme konetyyppiä, jotka voisivat palvella Ukrainan ilmavoimia monitoimi­hävittäjinä. Ne ovat F-16, F-18 Hornet ja JAS 39 Gripen. Nämä koneet voivat käyttää pitkälle kehitettyjä asejärjestelmiä kuten Amraam-ohjuksia ja JDAM-täsmäpommeja.

Taustapaperin liitteessä on mainittu Suomi yhtenä F/A-18 C/D Hornet -kaluston käyttäjämaista. Paperiin näyttäisi pujahtaneen myös virhe: Suomi on mainittu myös F/A-18 E/F -mallin käyttäjäksi. Kyseessä on kuitenkin Super Hornet, joita Suomella ei ole. Super Hornet oli tarjolla Suomen uudeksi monitoimihävittäjäksi, mutta valtioneuvosto päätti joulukuussa 2021 tilata Ilmavoimille uusia Lockheed Martin F-35A -koneita.

Taustapaperi pohtii käytettyjen koneiden elinkaarta näin:

”Tässä lähestymistavassa on useita rajoituksia. Mitä tulee koneiden saatavuuteen, on käytettyjen ja vanhojen koneiden elinkaari rajallinen. Esimerkiksi Yhdysvaltain ilmavoimien käytöstä poistamien F-16-koneiden käyttöikä on rajoitettu, minkä vuoksi eteen tulee pian tarve korvata ne uudemmilla koneilla. Lisäksi vanhojen koneiden käyttökustannukset ovat yleensä uusia korkeammat, mikä vaatisi mahdollisesti Yhdysvaltain rahallista lisätukea lentotoiminnan jatkamiseksi.”

” Vanhojen koneiden käyttökustannukset ovat yleensä uusia korkeammat, mikä vaatisi mahdollisesti Yhdysvaltain rahallista lisätukea lentotoiminnan jatkamiseksi.

F-16 Block 70/72 on vanhan konetyypin uusin versio.

Kolmas vaihtoehto kongressin taustapaperissa on uusien koneiden luovuttaminen tai myynti Ukrainalle. Se olisi pitkäaikainen ratkaisu, joka lisäisi Ukrainan suorituskykyä teknisesti edistynein konein ja asejärjestelmin.

Uudet koneet olisivat taustapaperin mukaan kalliita ja niiden valmistaminen kestäisi kauan. Yhdysvallat esimerkiksi myi Bulgarialle kahdeksan uutta F-16 Block 70 -monitoimihävittäjää, joiden yksikköhinnaksi tuli 209 miljoonaa dollaria. Vertailun vuoksi: Italia maksoi kolmesta käytetystä F-16-koneesta yhteensä vajaat 24 miljoonaa dollaria vuonna 2015.