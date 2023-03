Ukrainan joukot ovat kuitenkin edelleen vaarassa joutua Venäjän saartamiksi Bahmutissa, tiedustelukatsauksessa arvioidaan.

Ukrainan joukot ovat viime päivinä aloittaneet paikallisen vastahyökkäyksen Bahmutin kaupungin länsipuolella Ukrainan itäosassa, kerrotaan Britannian puolustus­ministeriön päivittäisessä tiedustelukatsauksessa. Hyökkäyksen arvioidaan vähentävän Ukrainan huoltoreittiin kohdistuvaa painetta.

Taistelut kaupungin keskustan ympärillä ovat jatkuneet. Brittiarvion mukaan Ukrainan joukot ovat edelleen vaarassa joutua Venäjän saartamiksi.

Tiedusteluraportin mukaan on kuitenkin realistinen mahdollisuus, että Venäjän hyökkäys Bahmutissa on menettämässä saamaansa vähäistä vauhtia. Osittain syynä olisi se, että joitain Venäjän yksiköitä on siirretty muille alueille.

Symbolisesti tärkeän Bahmutin ja sen ympäristön hallinnasta on taisteltu kuukausikaupalla.

Kiovan alueella kolme ihmistä kuoli ja seitsemän loukkaantui Venäjän lennokki-iskussa, paikallisviranomaiset kertoivat keskiviikkona. Kiovan alueen sotilashallinnon mukaan siviilikohde vaurioitui yön aikana tehdyssä iskussa. Iskun kerrottiin aiheuttaneen myös tulipalon.

Venäjän merivoimat puolestaan kertoi torjuneensa varhain keskiviikkona Sevastopolin satamaan kohdistuneen lennokkihyökkäyksen Krimin niemimaalla. Alueen kuvernööri Mihail Razvozhajev kertoi Telegramissa, että yhteensä kolme kohdetta tuhottiin.

Väitetty lennokkihyökkäys tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili Krimin niemimaalla juhlistamassa sen miehittämisen yhdeksänvuotispäivää.