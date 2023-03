Venäläinen tv-kanava on julkaissut rankasti vihjailevan videon ja artikkelin Suomen Pietarin-pääkonsulista Sannamaaria Vanamosta. Osittain salaa kuvatulla videolla näkyy Vanamon ravintola­tapaaminen kahden oppositiopoliitikon kanssa.

Suomen Pietarin-pääkonsulaatin pääkonsuli Sannamaaria Vanamo on joutunut salakuvauksen uhriksi ravintolassa, jossa hän tapasi kahta pietarilaista oppositiopoliitikkoa.

Ote salakuvatusta videosta on julkaistu Pietarissa ja Leningradin alueella toimivan LenTV24-televisiokanavan Telegram-kanavalla. Kuvauspaikaksi kerrotaan georgialainen ravintola Marata-kadulla Pietarin keskustassa.

Ravintolapöydän äärestä tv-kanava on tunnistanut kolme henkilöä, joista yksi on Suomen pääkonsuli Vanamo. Häntä vastapäätä ruokailevat Pietarin lakiasäätävässä kokouksessa eli kaupunginvaltuustossa istuvat Aleksandr Shishlov ja Boris Vishnevski, jotka molemmat edustavat demokratiamielistä Jabloko-puoluetta. Pietari on siitä harvinainen paikka, että Jabloko on saanut siellä vielä joitakin edustajiaan läpi vaaleissa.

Venäläinen tv-kanava on julkaissut osan salakuvatusta videosta tekstityksen kera.

Tv-kanavan mukaan seurueen ruokailu kesti pari tuntia. Seurueen kerrotaan valitelleen muun muassa sitä, millainen kohtalo Venäjällä on niin kutsutuilla ”ulkomaalaisilla agenteilla” ja surreen sitä, etteivät pietarilaiset enää pääse matkustamaan Suomeen ostamaan tuoretta kalaa ja Fairy-astianpesuainetta.

Tv-kanavan mukaan seurue keskusteli kuitenkin myös vakavammista aiheista, joista yksi liittyi Venäjän tilanteen muuttamiseen.

– Mistä muusta tärkeästä edustajat ja konsuli puhuivat? No tietenkin siitä, miten muuttaa Venäjää. Yhdessä Suomen ja koko Euroopan kanssa. Mutta miten se tehtäisiin varovaisesti niin, ettei jouduttaisi lainvalvojien käsiin, tv-kanava maalailee Telegramissa julkaistussa tekstissään

– Edustaja Shishlov sanoi tarkalleen näin: ”täytyy olla tarkempia ja huolellisempia yhteistyössä, että venäläisiä kumppaneita ei voitaisi moittia siitä, että he saavat rahaa ja toteuttavat joitakin ulkomaalaisia toimeksiantoja”, tv-kanava siteeraa Shishlovia.

Tv-kanavan tulkinnan mukaan Shishlov ja Vishnevski pyysivät Suomelta myös suoranaisesti rahaa.

– Shishlov ja Vishnevski pyysivät sinnikkäästi Suomelta rahaa rouva Vanamon henkilön välityksellä. Ei päivällistä varten, vaan kumouksellista toimintaa varten, tv-kanava kirjoittaa.

Pietarilaisten poliitikkojen kerrotaan asetelleen sanojaan varovaisesti, mutta ”Shishlov ei voinut peitellä toivettaan, että naapurit ryhtyisivät sponsoroimaan hänen ja Vishnevskin toimintaa”.

– Suomalainen rouva konsuli ei salannut vilpitöntä haluaan auttaa paitsi lakiasäätävän kokouksen edustajia, niin myös koko (Venäjän) oppositiota, ainakin maan luoteisosassa, tv-kanava kirjoittaa.

Salaa kuvattu video päättyy siihen, kun LenTV24:n edustaja menee avoimesti kyselemään kysymyksiä seurueelta. Vaikuttaa siltä, että avoimen kyselyosuuden yksi tarkoitus oli ikuistaa seurueen jäsenten kasvot paremmin kuviin. Etualalla ovat Aleksandr Shishlov ja Sannamaaria Vanamo.

LenTV24 päätyy artikkelinsa lopussa vihjaamaan, että Shishloville ja Vishnevskille saattaa tulla tapaamisesta vakavia seurauksia rangaistuksen muodossa.

– Kansalaisten Shishlov ja Vishnevski kannattaa alkaa pakata reppujaan. Eikä se olisi Suomen-matkaa varten, tv-kanava kirjoittaa.

Tv-kanava on julkaissut salakuvatusta videosta lyhyen otteen ja perustelee sitä sillä, että ”kukaan ei pääse sanomaan, ettei tätä ollut”. Video päättyy siihen, että kanavan edustaja menee avoimesti seurueen pöydän ääreen kysymään kysymyksiään.

Tv-kanavan edustaja yrittää kysellä Shishlovilta mielipiteitä muun muassa Venäjän osittaiseen liike­kannalle­panoon liittyen. Kuvissa näkyy, kuinka koko seurue on hämmentynyt keskeytyksestä ja Shishlov pyytää, että heitä ei häirittäisi kesken ruokailun.

IS:n tietojen mukaan salakuvaus on tapahtunut syyskuun lopulla välittömästi presidentti Vladimir Putinin julistaman Ukrainan sodan ”osittaisen liikekannallepanon” jälkeen, mutta video on julkaistu jostain syystä vasta tiistai-iltana Telegramissa. Putin julisti osittaisen liike­kannalle­panon Venäjälle 21. syyskuuta 2022. Videolla Shishlov sanoo, että heidän illallisensa ei liity mitenkään kyseisen päivän tapahtumiin.

Vanamolta tv-kanavan edustaja ei yritä kysyä kysymystä ainakaan nyt julkaistulla videolla. Avoimesti kuvatun video-osuuden mahdollinen päätarkoitus saattaakin olla se, että seurueen kaikkien jäsenten kasvot on saatu tallennettua tarkemmin videolle. LenTV24 on Leningradin aluehallinnon rahoittama kanava.

Boris Vishnevski tuli taannoin kuuluisaksi siitä, että hänelle ilmestyi Pietarin paikallisvaaleihin erikoisia nimikaimoja, jotka oli tarkoitettu hämäämään äänestäjiä.

Tapaamisesta on kirjoittanut myös Moskovski Komsomolets -lehden Pietarin-painos sekä NevaToday.

– Vishnevski ja Shishlov saatiin kiinni rahapoliittisesta keskustelusta Suomen konsulin kanssa Marata-kadulla olevassa ravintolassa, MK on otsikoinut artikkelinsa.

MK-lehden mukaan videolta kuuluu, kuinka Shishlov sanoo näin:

– (Meillä) on halu säilyttää valmius vuorovaikutuksen kehittämiseen ja yhteistyön ylläpitämiseen voittoa tavoittelemattomien kansalaisjärjestöjen kanssa Venäjän hankalasta lainsäädännöstä huolimatta.

Suomen pääkonsulin kerrotaan suhtautuneen myötämielisesti opposition edustajien puheisiin.

– Vanamo kuunteli tarkkaavaisesti ja antoi myönteisiä vastauksia – vakuuttaen, että pian koittavat paremmat ajat, MK-lehti kirjoittaa.