Äänestyksen tuloksesta ei ole epäselvyyttä, mutta Turkin ja Unkarin ratifiointiaikataulusta on.

Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään maan liittymisestä Natoon. Keskustelu aiheesta alkaa täysistunnossa kello 10 Suomen aikaa, ja äänestys ulkoasiainvaliokunnan jäsenyyttä suosittelevasta mietinnöstä on vuorossa noin kello 17.

Natoon liittymisellä on Ruotsissa vahva kannatus, mutta esimerkiksi valtiopäivillä vastustus on suurempaa kuin Suomen eduskunnassa. Puolueista Ruotsin Nato-jäsenyyttä vastustavat vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue. Niillä on yhteensä 42 edustajaa 349-paikkaisessa parlamentissa.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on ratifioimatta sotilasliiton jäsenmaista Turkissa ja Unkarissa. Molemmat ovat ilmoittaneet vahvistavansa ensiksi vain Suomen jäsenyyden. Ruotsin poliittinen johto on kuitenkin sanonut olevansa toiveikas sen suhteen, että myös Ruotsi olisi jäsen Naton heinäkuun huippukokouksessa Vilnassa.

Suomessa Natoon liittyminen hyväksyttiin eduskunnan äänestyksessä jo kolme viikkoa sitten. Presidentti Sauli Niinistö on kertonut vahvistavansa Nato-lait huomenna torstaina. Niinistö korosti vierailullaan Turkissa viime viikolla, että Suomen Nato-jäsenyys ei ole täydellinen ilman Ruotsia.

Suomessa Nato-jäsenyyden eduskuntakäsittely alkoi Ruotsia aiemmin jo viime vuoden puolella ja kesti selvästi pidempään. Ruotsissa onkin arvosteltu sitä, että hallitus toi Nato-esityksen valtiopäiville vasta kaksi viikkoa sitten.