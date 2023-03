Taiwanin entinen presidentti historialliselle matkalle Kiinaan

Ma Ying-jeoun sanotaan matkustavan Kiinaan ensi viikon maanantaina.

Taiwanin entinen presidentti Ma Ying-jeou matkustaa ensi viikolla Kiinaan, CNN uutisoi. Vierailu on historiallinen, sillä kyse on ensimmäisestä kerrasta sitten vuoden 1949, kun Taiwanin entinen johtaja vierailee Manner-Kiinassa.

The Guardianin mukaan Ma olisi matkustamassa Kiinaan 27. huhtikuuta ja palaamassa Taiwaniin 7. huhtikuuta. Paikallismedian mukaan Taiwanin mannermaan asioista vastaava neuvosto ei ole kuitenkaan saanut vaadittavaa ilmoitusta suunnitellusta matkasta.

Kiinan tasavalta, jota kutsutaan Taiwaniksi, muodostui, kun kommunistipuolue nousi vuonna 1949 valtaan Manner-Kiinassa ja perusti Kiinan kansantasavallan. Kiinan tasavallan edustajat pakenivat Taiwanin saarelle.

Kiinan kansantasavallan ja Taiwanin välit ovat jännitteiset, sillä Kiinan kansantasavalta on ajanut yhden Kiinan politiikkaa, jonka mukaan se edustaa myös Taiwania. Kiinan kansan­tasavalta ei ole hyväksynyt Taiwania kansainvälisiin elimiin eikä Taiwanilla ole esimerkiksi paikkaa YK:ssa.

Ma oli Taiwanin presidenttinä vuosina 2008–2016 ja tuona aikana hän vahvisti taloudellisia siteitä Kiinaan torjuen samalla Kiinan pyrkimykset yhdistää maat. Taiwanissa Mata on kritisoitu liian läheisiksi tulkituista väleistä Kiinaan.

Man edustama Kuomingtang-puolue on hävinnyt kahdet viime vaalit demokraattiselle edistyspuolueelle (DPP). Suurena syynä on pidetty sitä, että DPP suhtautuu skeptisemmin Kiinaan ja torjuu ajatuksen, että Kiina ja Taiwan kuuluisivat ”yhteen Kiinaan,” josta on vain eri tulkinnat.

Kuomingtang on kannattanut läheisempiä suhteita, vaikka vastustaa Taiwanin liittämistä Kiinaan ja kiistää olevansa Kiina-myönteinen puolue.

Man nimeä kantavan säätiön toimitusjohtaja Hsiao Hsu-tsen sanoi matkan tarkoituksena olevan esi-isien muiston kunnioittaminen ja opiskelijavaihtojen edistäminen Taiwanin ja Kiinan välillä.

– Entinen presidentti Ma uskoo, että nuoret ihmiset salmen molemmin puolin ymmärtävät toisiaan, Hsiao sanoi.

– Mitä enemmän kontaktia opiskelijoiden välillä, sitä enemmän ystävällisyyttä molemmin puolin. Mitä syvempi ystävyys, sitä pienempi konfliktien mahdollisuus.