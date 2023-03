Kehoekspertit: Xi dominoi Moskovassa hermostunutta Putinia – ”Kuin vanhempi veli katsoisi nuorempaa”

Uutistoimisto Reutersin haastattelemat kehonkielen asiantuntijat arvioivat, että Putin oli presidenttien julkisessa yhteisesiintymisessä selvästi hermostuneempi osapuoli.

Kiinan presidentti Xi Jinping vaikutti reilusti Venäjän virkaveljeään Vladimir Putinia rennommalta, kun he esiintyivät yhdessä maanantaina Kremlissä.

Näin arvioivat uutistoimisto Reutersin haastattelemat kehonkielen asiantuntijat, joiden mukaan Xi esiintyi kaksikosta selvästi johtavammassa roolissa. Tämä siitäkin huolimatta, että tapaaminen järjestettiin Putinin kotikentällä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa.

Bisnesjohtajia kouluttavan Influence Solutions -yrityksen johtaja Karen Leong arvioi Reutersille, että Xi vaikutti ennakoivan Putinin kädenkohotusta kättelyä varten. Ojentaessaan sekunnin murto-osassa oman kätensä hän näytti Leongin mukaan vihjaavan, että ”vaikka hän vierailee Moskovassa, hän on tässä suhteessa se johtava osapuoli”.

Johtajien käyttäytymistä ja kehonkieltä tutkiva australialainen asiantuntija Louise Mahler yhtyy näkemykseen. Hän lisää, että asettaessaan kätensä Putinin käden päälle Xi näytti ottavan tilanteessa hallitsevan roolin.

Asiantuntijoiden mukaan kättelytilanteessa Xi näytti osoittavan johtajuutta.

Kaksikko kävi tiedostusvälineiden edessä kohteliaalta vaikuttavaa keskustelua tulkkaajien avulla ja he tervehtivät toisiaan ”hyvinä ystävinä”. Heidän istuessaan tuoleissaan Putin vaikutti kuitenkin levottomalta, Mahler sanoo. Hän näytti kyyristyneen, jalka nyki, nyrkki oli puristuksissa ja katse harhaili lattiaan.

Mahlerin mukaan Xi vaikutti ”vakaalta ja itsevarmalta”. Leong huomasi saman kontrastin valtionjohtajien välillä.

– Jos tämä (Putinin käytös) rinnastetaan Xin käyttäytymiseen, niin hän vaikutti tyyneltä valtion­edustajalta, Leong arvioi.

– Hänellä oli paljon arvokkuutta, hyvä katsekontakti ja hän katsoi Putinia kuin vanhempi veli katsoisi nuorempaa.

Putin vaikutti hermostuneelta tavatessaan Xin tiedotusvälineiden läsnäollessa, asiantuntijat arvioivat.

70-vuotias Putin on Kiinan presidenttiä muutaman kuukauden vanhempi, mutta hän on ollut vallassa yli puolet pidempään. Molemmat ovat muuttaneet perustuslakia pidentääkseen virkakausiaan.

Leong huomauttaa, että myös Xi näytti merkkejä kokemistaan paineista räpytellessään silmiään epätavallisen tiheään.

Kehokieleen keskittyneen tutkimuskeskuksen johtaja Kim Hyung-hee arvioi, että molempien kehonkielestä pystyi havaitsemaan, kuinka jännitteinen tapaaminen oli. Sen hän päätteli tiukasta kädenpuristuksesta ja hetkistä, jossa miehet vaikuttivat välttävän katsekontaktia.

– Heillä oli korkeat odotukset tapaamisesta. Siellä näkyi jännitettä - ja kuten tiedetään, politiikassa ei ole todellisia ystäviä.

Xin kolmipäiväinen, maanantaina alkanut valtiovierailu Moskovaan on ollut kova uutisoinnin aihe länsimaissa, koska Kiinan pelätään vahvistavan sotilaallista tukeaan Venäjälle. Ennen vierailua Kiinan ja Venäjän johtajat ovat puheissaan ylistäneet suurvaltojen vuosi­sataisten suhteiden merkitystä sekä korostaneet maiden välistä syvää veljeyttä ja yhteisymmärrystä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio arvioi Ilta-Sanomille maanantaina, ettei Kiinan ja Venäjän välillä todellisuudessa vallitse minkäänlaista ystävyyttä ja vierailun tarkoituksena on Kiinan julkisuus-kuvan vahvistamisen.

Hänen mukaansa Venäjän-visiitillä Kiina pyrkii kiillottamaan kuvaansa vastuullisena suur­valtana, joka pystyy suhtautumaan Ukrainan sotaan puolueettomasti. Hänen mukaan Kiinan ja Venäjän välillä vallitsee luottamuspula, mikä johtuu monesta eri historian vaiheeseen sijoittuvasta syystä.

Vaikka molemmat valtiot varovat viimeiseen asti näyttämästä säröjä liitostaan, Kallio uskoo, että pinnan alla kuohuu myös Xin ja Putinin tapaamisen aikana.

– Venäjä todennäköisesti toivoisi Kiinalta laajempaa aseapua, mutta Kiina ei ole siihen ainakaan suuressa mitassa valmis lähtemään. Samalla Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen mitta­suhde on tullut Kiinalle yllätyksenä. He odottivat ehkä Krimin valtauksen kaltaista operaatioita, mutta se, että he tulivat täysi­mittaisen sodan yllättämiksi, on ollut Kiinan kannalta nöyryyttävää, Kallio kommentoi.