New Yorkissa poliisi ”korkeassa valmius­tilassa” Trumpin mahdollisen pidätyksen takia – tämän takia ex-presidenttiä uhkaa syyte

Mediatietojen mukaan syyttäjä on tutkinut maksua aikuisviihde­tähdelle.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on kehottanut kannattajiaan protestoimaan mahdollista syytettä. New Yorkissa mieltään osoittavat myös Trumpin vastustajat.

Yhdysvalloissa odotetaan, saako entinen presidentti Donald Trump syytteen asiakirjojen väärentämisestä. Trump itse on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen ja kehottanut kannattajiaan protestoimaan.

CNN:n mukaan jokaista New Yorkin poliisilaitoksen eli NYPD:n poliisia on kehotettu pukeutumaan tiistaina täyteen univormuunsa ja valmistautumaan siihen, että työt kutsuvat. Viranomaiset sanoivat CNN:lle, että tiistai on ”korkean valmiustilan päivä,” joskaan suoraa, uskottavaa uhkaa ei ole havaittu.

CBS Newsille puhuneet tiedustelulähteet sanoivat, että netissä väkivaltaisen retoriikan ja uhkausten määrä oli ”merkittävästi lisääntynyt.” Silti hekään eivät ole tunnistaneet uskottavaa uhkaa.

Trump on väittänyt, että hänet pidätettäisiin tiistaina. Hän ei kuitenkaan avannut, mihin väitteensä perustaa.

Jo maanantaina mellakka-aitoja asetettiin Manhattanilla sijaitsevan oikeustalon eteen. Jos Trump saa syytteen, hänet kuvataan ja hänen sormenjälkensä otetaan kyseisessä rakennuksessa.

Poliiseja partioi myös Trump Towerin luona.

Poliisi partioi ala-Manhattanilla sijaitsevan tuomioistuimen edessä.

Trumpia vastustavia mielenosoittajia tuomioistuimen rakennuksen edessä Manhattanilla.

Lue lisää: Trumpin tukijat kokoontuivat osoittamaan mieltä ”poliittista noita­vainoa” vastaan – poliisi valmistautui mellakka-aidoin

Poliisi on lisännyt läsnäoloaan New Yorkin lisäksi Washington DC:ssä ja Los Angelesissa.

Washingtonissa kongressi­rakennuksen turvallisuudesta vastaava poliisi varautuu mielenosoituksiin, mikäli Trump saa syytteen.

Los Angeles Timesin mukaan kaupungin poliisilaitos on varautunut pahimpaan, vaikka mahdollisten mielenosoitusten uskotaan jäävän kaupungissa vaisuiksi.

Capitolin poliisi partioi kongressirakennuksen luona.

Trump on sanonut uskovansa, että hänet pidätetään tiistaina. Myös muun muassa Politico-lehden mukaan Trump voi saada syytteen alkuviikon aikana.

Taustalla on Manhattanin piirisyyttäjän Alvin Braggin johtama tutkinta aikuisviihdetähti Stormy Danielsille vuonna 2016 maksetuista rahoista. Daniels väitti, että hänellä oli suhde Trumpin kanssa. Trump on kiistänyt väitteen.

Trumpin silloinen henkilökohtainen lakimies Michael Cohen on tunnustanut maksaneensa Trumpin presidentinvaali­kampanjan aikana 130 000 dollaria Danielsille, jotta tämä pysyisi hiljaa.

Trump myönsi lopulta vuonna 2018 maksaneensa takaisin lakimiehelleen. Hän on kiistänyt tehneensä mitään väärää.

Trumpin entinen henkilökohtainen lakimies Michael Cohen on sanonut maksaneensa Danielsille Trumpin ohjeistuksesta.

Lue lisää: Kommentti: Trump ottaa kaiken irti syytteen uhasta – onko Yhdysvallat kohta taas sekaisin?

Sinänsä ei ole laitonta maksaa salassapito­sopimuksesta. Cohenin katsottiin kuitenkin rikkoneen vaalikampanjoiden rahoitusta koskevaa lakia maksaessaan Danielsille ja toiselle suhdeväitteiden esittäjälle.

Cohen sai joulukuussa 2018 kolmen vuoden tuomion veropetoksesta, väärien tietojen antamisesta kongressille ja vaalikampanjalakien rikkomisesta.

NBC:n mukaan Trumpiin kohdistuvassa tutkinnassa on selvitetty, väärensikö Trump asiakirjoja peittääkseen Cohenille maksamansa summan todellisen merkityksen.

BBC:n mukaan syyttäjät voivat mahdollisesti sanoa, että presidentti rikkoi vaalilakia, koska hän yritti piilotella Danielsille annettuja rahoja, jotta äänestäjät eivät saisi tietää väitetystä suhteesta. Rikoksen piilottelu asiakirjoja väärentämällä olisi vielä vakavampi syyte.

Stormy Daniels on väittänyt, että hänellä oli suhde Trumpiin samaan aikaan, kun presidentti oli naimisissa vaimonsa Melania Trumpin kanssa.

Trumpin mahdollista syytettä pohtii maallikoista koostuva suuri valamiehistö, joka kuulee todistajia ja saa nähtäväkseen syyttäjän keräämät todisteet.

Maanantaina valamiehistö kuuli lakimies Robert Costelloa, joka kyseenalaisti Cohenin luotettavuuden. Epäselvää on, kuullaanko vielä muita todistajia.

The Guardianin lähteiden mukaan valamiehistö saattaa äänestää syytteestä keskiviikkona ja äänestyksen tuloksesta kerrottaisiin torstaina tai perjantaina.

Mikäli Trump saa syytteen, kyse olisi ensimmäisestä kerrasta, kun Yhdysvaltain entinen presidentti saa rikossyytteen.