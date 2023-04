Puola käyttää puolustusmenoihin tänä vuonna peräti 30 miljardia euroa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sai Puolan nostamaan puolustusmenonsa kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta jo tänä vuonna. Hallituksen alkuperäinen tavoite oli 2,6 prosentin taso vuoteen 2026 mennessä.

Asevoimat saa myös budjetin ulkopuolisen rahoituksen, joka nostaa puolustusmenot lähelle neljää prosenttia bkt:stä. Sen avulla hankitaan muun muassa uusia asejärjestelmiä ja lavetteja Ukrainaan luovutetun vanhan materiaalin tilalle. Tänä vuonna lisärahoitus on kahdeksan miljardin euron luokkaa.

Yhteensä Puola upottaa puolustusmenoihin tänä vuonna noin 30 miljardia euroa. Se on ennätys kylmän sodan päättymisen jälkeen.

Seuraavassa katsaus Puolan asevoimien tuoreisiin ase- ja materiaalihankintoihin.

Puola tilasi syksyllä lähes sata uutta AH-64E Apache -taisteluhelikopteria.

Maavoimat

Panssarijoukot: Puola hankkii Abrams-taistelupanssarivaunuja Yhdysvalloista ja K2-taistelupanssarivaunuja Etelä-Koreasta.

Abrams-vaunuista 250 kappaletta on moderneja M1A2 SEPv3 -versioita ja 116 kappaletta Yhdysvaltain merijalkaväen käytössä olleita M1A1 FEP -versioita. Kauppoihin kuuluu kymmeniä korjaus- ja evakuointivaunuja, siltavaunuja, kevyitä komentoajoneuvoja, ampumatarvikkeita sekä koulutus-, huolto- ja ylläpitopalveluja. Tilausten arvo on yhteensä noin 5,7 miljardia euroa.

Ensimmäiset kymmenen K2 Musta pantteri -vaunua toimitettiin Puolaan viime vuonna. Tänä vuonna Puola saa 179 K2-vaunua.

K2 on 55 tonnia painava taistelupanssarivaunu, jonka pääaseistuksena on 120-millinen kanuuna. Puolan suunnitelmissa on yhteensä tuhannen K2-taistelupanssarivaunun hankinnat tällä vuosikymmenellä. Osa niistä valmistettaisiin Puolassa.

Puolan Etelä-Koreasta tekemien ase- ja materiaalitilausten arvo nousi viime vuonna 12,3 miljardiin dollariin.

Maavoimien mekanisoiduille yhtymille tilataan yhteensä 1 400 kotimaista Borsuk-rynnäkköpanssarivaunua. Toimitukset alkavat ensi vuonna. Kauppa on yksi suurimmista Puolan puolustusteollisuuden historiassa.

Helikopterit: Puola päätti viime syyskuussa tilata Yhdysvalloista 96 uutta AH-64E Apache-taisteluhelikopteria. Kaupan arvo on noin 7 miljardia dollaria.

Erikoisjoukkojen kuljettamiseen Puola on jo saanut uusia Sikorsky S-70i Black Hawk -helikoptereita. Helikopterikalustoa uusitaan myös AgustaWestland AW-101 ja AW-149 -monitoimikopterein. Viimeksi mainitut aseistetaan panssarintorjuntaan kykenevin Hellfire-ohjuksin.

Sotilaat valmistelivat M1A2 Abrams -taistelupanssarivaunua näyttelykuntoon Kielcessä, Puolassa viime syyskuussa.

Panssarintorjunta: Kotimainen PGZ-konserni toimittaa uusia Ottokar Brzoza -telavaunuja, jotka on aseistettu Brimstone-ohjuksin. Tässä ohjuksessa on niin sanottu tandem-taistelukärki, joka on suunniteltu läpäisemään reaktiivisella panssaroinnilla varustettujen panssarivaunujen suojauksen.

Tykistö: Puola on tilannut Etelä-Koreasta 672 uutta K9-telahaupitsia ja 288 raskasta K239 Chunmoo -raketinheitintä. K9 on myös Suomen puolustusvoimien käytössä tyyppinimellä Moukari. Lisäksi tykistöjoukot saavat lisää kotimaisia Krab-telahaupitseja ja raskaita Rak-kranaatinheitinajoneuvoja sekä yhdysvaltalaisia Himars-raketinheittimiä.

Puolan lahjoittama Krab-telahaupitsi Ukrainassa kesäkuussa 2022.

Dronet: Tiedusteluun, tykistön tulenjohtoon ja maamaalien tuhoamiseen Puola käyttää muun muassa miehittämättömiä Bayraktar-, Gladius- ja FlyEye -lentolaitteita sekä vaanivia Warmate-ammuksia.

Grot MSBS on puolalaista suunnittelua oleva modulaarinen rynnäkkökivääri.

Jalkaväen rynnäkkökivääriksi tulee kotimainen Grot. Modulaarinen ase käyttää 5,56 millimetrin Nato-patruunaa. Kerta-automaattinen tarkka-ampujaversio on pesitetty 7,62 x 51 -patruunalle.

Lue lisää: Baltian puolustus, ydin­aseet, hinta... 20 kysymystä ja vastausta Natosta

Ilmapuolustus

Puola on hankkinut Yhdysvalloista kaksi keskipitkän kantaman Patriot-ohjusjärjestelmää ja aikoo ostaa niitä kuusi lisää.

Ensimmäiset lyhyen kantaman Narew-ilmapuolustusjärjestelmät ovat jo käytössä. Narew on kotimaisen PGZ-konsernin ja eurooppalaisen MBDA:n kehittämä. Tilauksessa on myös uusia olalta laukaistavia Piorun-ilmatorjuntaohjuksia ja ajoneuvoihin asennettavia Poprad-ohjuslavetteja.

Yhdysvaltain ilmavoimien F-35-hävittäjiä Rapid Forge -harjoituksessa Puolassa vuonna 2019.

Ilmavoimat

Puola on tilannut 32 uutta Lockheed Martin F-35-monitoimihävittäjää ja 48 kevyttä FA-50 -taistelulentokonetta.

FA-50 on eteläkorealainen konetyyppi, joka on kehitetty T-50-harjoitushävittäjästä. Kone voidaan aseistaa muun muassa Sidewinder-ilmataisteluohjuksin, pommein ja ilmasta maahan laukaistavin Maverick-ohjuksin.

FA-50 on eteläkorealainen kevyt taistelukone. Puolalle tilattujen koneiden toimitukset alkavat tänä vuonna.

Merivoimat

Puola tilaa merivoimille kolme uutta ohjusfregattia. Uusi monitoimikorvetti Slazak ja ensimmäiset Kormoran II -luokan miinantorjunta-alukset ovat jo palveluskäytössä.

Saab toimittaa Puolalle kaksi uutta tiedustelualusta, jotka perustuvat Ruotsin merivoimien Artemis-tiedustelualukseen. Viime marraskuussa solmitun kaupan arvo on 620 miljoonaa euroa.

Lähteet: Puolan puolustusministeriö, PISM, Korea Aerospace Industries, Army Technology, Suomen Sotilas, Notes from Poland