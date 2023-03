Suomea koskevassa Nato-asiakirjassa Turkki korostaa myös Ruotsin merkitystä sotilasliitolle.

”Katsotaan aiheelliseksi ratifioida pöytäkirja Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin sopimukseen.”

Näin todetaan vapaasti kääntäen turkinkielisessä asiakirjassa, jonka allekirjoittajana on Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan.

Pohjois-Atlantin sopimuksella tarkoitetaan niin sanottua Washingtonin sopimusta eli toisin sanoen vuonna 1949 allekirjoitettua sotilasliitto Naton peruskirjaa.

”Täten toimitan tiedoksi Brysselissä 5.7.2022 allekirjoitetun pöytäkirjan Suomen tasavallan liittymisestä Pohjois-Atlantin sopimukseen hyväksyttäväksi”, Turkin presidentti Erdogan signeerauksen yhteydessä vahvistaa vapaasti suomennettuna.

Asiakirjassa Erdoganin allekirjoituksen ajankohtana on viime viikon perjantai 17. maaliskuuta – sama päivä, jolloin hän ja Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö kohtasivat toisensa Naton merkeissä Turkin pääkaupungissa Ankarassa.

Vierailun päätteeksi presidentti Erdogan ilmoitti, että Turkki vahvistaa Suomen Nato-jäsenyyden viemällä sen ratifioinnin parlamentin käsittelyyn.

Presidentti Niinistö kertoi Erdoganin allekirjoittaneen vierailun aikana asiakirjan, jolla vahvistetaan Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin eteneminen Turkin parlamenttiin.

Asiakirjassa näkyy myös muiden Nato-maiden, kuten Yhdysvaltojen allekirjoituksia.

Niinistön vierailun jälkeen julkaistussa Turkin parlamentin asiakirjassa Erdogan perustelee, miksi Suomi tulee hyväksyä Naton täysivaltaiseksi jäseneksi.

Asiakirjassa ratifiointia perustellaan muun muassa asiasta käydyillä neuvotteluilla, kolmikantamuistion kirjauksilla sekä kahdenvälisillä suhteilla Suomen kanssa.

Kolmikantamuistiolla viitataan Suomen, Ruotsin ja Turkin viime kesäkuussa Madridissa yhteisymmärryksessä kirjaamaan Nato-pöytäkirjaan, jolla on alustettu Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden käsittely.

Uudessa asiakirjassa Suomen todetaan täyttävän Naton yhteensopivuuskriteerit sekä edistävän jäsenyydellään Nato-alueen turvallisuutta Turkki mukaan lukien.

Vaikka päätöksellä vahvistetaan nimenomaan Suomen jäsenyys, puhutaan siinä myös Ruotsista. Aiemmasta poiketen asiakirjassa ei ilmene sanaakaan kritiikkiä tai epäilyksiä Ruotsin Nato-jäsenyyttä kohtaan.

Turkki nostaa esille sen, miten Ruotsi on määritelty Suomen lailla Naton ”lähimmäksi kumppaniksi”.

Turkin mukaan Suomi ja Ruotsi tekevät laajaa yhteistyötä Nato-liittouman kanssa ja erottuvat edukseen puolustuksen voimavaroillaan, joilla on korkea toimintakyky Nato-joukkojen kanssa.

Päätöksessä puhutaan myös siitä, miten viime kesänä kolmen maan ulkoministereiden yhdessä solmima kolmikantamuistio täyttää myös Ruotsin kohdalta Turkin odotukset esimerkiksi terrorismin torjunnasta.

Asiakirjassa mainituissa artikloissa todetaan, että Suomi saa kutsun Natoon, kun kaikki puolustusliiton jäsenet ovat vahvistaneet maan jäsenyyden.

Asiakirja on kulkenut myös Turkin parlamentin puhemiehen Mustafa Sentopin läpi, joka on allekirjoittanut paperin maanantaina 20. maaliskuuta. Sentop on siirtänyt Nato-paperin eteenpäin Turkin ulkoasiainkomissiolle.

Turkki on luvannut käsitellä Suomen Nato-jäsenyyden valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Turkki ratifioisi Suomen Nato-jäsenyyden huhtikuun alussa.