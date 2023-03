Kommentti: Trump ottaa kaiken irti syytteen uhasta – onko Yhdysvallat kohta taas sekaisin?

Uhka tuomiosta innostaa Donald Trumpia pelaamaan tyyliin ”kaikki tai ei mitään”. Se voi tietää ongelmia Yhdysvalloille, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Donald Trumpin puolesta osoitettiin mieltä maanantaina New Yorkissa. Hän vetoaa katuparlamenttiin syyttäjää vastaan.

Jokaisessa vastoinkäymisessä on seuraavan voiton siemen. Luovuttajille ei anneta armoa. Donald Trump ei halua olla luovuttaja.

Yhdysvaltain entinen presidentti taistelee ties monennenko kerran tulevaisuudessa. Nyt uhkana on syytteen nostaminen ja siihen liittyvä pidätys New Yorkissa.

Ehkä siitäkin voisi jotain iloa repiä irti.

Idealistisen käsityksen mukaan Trump on epätoivoinen. Kyynisen käsityksen mukaan hankalassa raossakin on etuja saatavina.

Trumpin fanaattisia kannattajia on kokoontunut myös hänen Floridan kartanonsa ulkopuolelle.

Sinällään kaikki on mitä nolointa. Vuoden 2016 menestyksekkään presidentinvaalikampanjansa aikana Trumpin epäillään maksaneen pornotähti Stormy Danielsin hiljaiseksi heidän suhteestaan. Olennaista on, vaikuttiko asia vaalin tulokseen. Yksityishenkilönä Trumpilla oli oikeus yrittää suojella mainettaan.

Sittemmin Daniels on kertonut asiasta hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kenen tahansa muun poliitikon uran oikeastaan missä tahansa maailmassa tämä olisi jo yksin tuhonnut.

Syytteen nostamista käsittelee New Yorkissa suuri valamiehistö. Lopullinen päätös on kuitenkin Manhattanin piirisyyttäjän Alvin L. Braggin.

Trump kutsuu Braggia rasistiksi. Bragg on musta demokraatti. Hän on Trumpin raivoisimpien kannattajien uusi vihan kohde. New York Timesin mukaan Trump hyökkää systemaattisesti koko Braggin virastoa vastaan. Syytteen johtaminen tuomioon ei ole itsestäänselvyys.

Kyseessä ei tietenkään ole ainoa Trumpia vastaan vireillä oleva oikeusjuttu. Potentiaalisesti vaarallisimpina pidetään yritystä painostaa georgialaista vaaliviranomaista vuoden 2020 vaalituloksen laskemisen aikana. Tämä asia tuli heti julki.

Oikeudelliset uhat kannustavat Trumpia pyrkimään takaisin Valkoiseen taloon. Varsinkin jos Trumpista tulee taas republikaanien virallinen ehdokas, syyttäjät joutuvat kovaan paineeseen. Toisaalta jatkuva oikeudessa ramppaaminen ei parantaisi Trumpin mahdollisuuksia nousta uudestaan presidentiksi.

Myös Trumpia vastaan osoitettiin mieltä New Yorkissa.

Trump käynnisti itse julkisuusmylläkän ilmoittamalla, että hänet aiotaan pidättää tiistaina. Braggin virasto tai muut viranomaiset eivät ole tällaista vahvistaneet.

Jos Trump tulee paikalle vapaaehtoisesti kyseessä on lähinnä se, että hänestä otetaan pidätyskuva ja sormenjäljet ihan kuin vanhoissa elokuvissa. Hän todennäköisesti vapautuisi syytteen lukemisen jälkeen odottamaan oikeudenkäyntiä.

Arvailuja on herättänyt laitettaisiinko Trumpille jossain välissä käsiraudat. Show-mies varmaan tietää kuinka komeilta ne näyttäisivät kuvissa.

Trump oleilee Floridassa, jonka kuvernööri Ron DeSantis on hänen mahdollinen kilpailijansa republikaanien presidenttiehdokkuudesta. Jos Trump pitäisi viedä Floridasta New Yorkiin DeSantisin siunauksella, tämä saisi Juudaksen maineen. Maanantaina DeSantis ilmoittikin, että hänen virastonsa ei asiaan puutu. DeSantisin mielestä syyttäjä Braggin motiivit ovat poliittisia.

Republikaanien sisällä Trumpin pelikirja toimii. Hän tekee syyllisyydestään tai syyttömyydestään poliittisen kysymyksen.

DeSantisin kannalta olisi siisteintä, että Trumpin oikeuspaineet sittenkin kasvaisivat sellaisiksi, että tämän olisi pakko luovuttaa jo ennen republikaanien esivaaleja. Sitten DeSantis voisi ilmoittautua puolueen pelastajaksi.

Jos Trumpista on kiinni, näin ei käy.

Ron DeSantis ei ole ilmoittautunut virallisesti republikaanien kilpaan, vaikka hänellä uskotaan olevan hyvät mahdollisuudet lyödä presidentti Joe Biden.

Trumpin kannattajia on kokoontunut protestoimaan sekä Floridassa että New Yorkissa. Muissakin isoissa kaupungeissa on nostettu poliisin hälytysvalmiutta.

Välttämättä ei pelätä yhtä kongressitalon valtauksen kaltaista suurprotestia, vaan mellakoita ympäri maata. Sellaisia nähtiin Trumpin kauden lopulla. Nyt vain osat vaihtuisivat.

Valkoisessa talossa presidentti Joe Bidenin täytyy seurata tapahtumia sekavin tuntein. Hän mitä ilmeisemmin hakee jatkokautta vuoden 2024 vaaleissa. Trumpin Biden on jo kerran lyönyt. Bidenia liki puolet nuorempi DeSantis voisi olla hankalampi vastus.

Entinen presidentti Trump tekee kaikkensa kylvääkseen kaaosta. Se ei ole Bidenin kannalta hyvä juttu, kun maa horjuu pankkikriisin partaalla. Trumpin ainoa mahdollisuus palata Valkoiseen taloon taas on sekasorto.

Trumpin oman kaoottisen kauden aikana Yhdysvallat liki menetti asemansa länsileirin johtajana. Bidenin päättäväinen toiminta Ukrainaan hyökännyttä Venäjää vastaan palautti suurvallan hegemonia. Trump voi sen jälleen romauttaa, vaikka ei edes pääsisi Valkoiseen taloon.