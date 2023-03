Trumpin tukijat kokoontuivat jo maanantaina osoittamaan mieltä New Yorkin rikostuomioistuimen eteen. Suurempaa mielenosoitusta odotetaan tiistaille.

Trumpin kannattajat kokoontuivat New Yorkissa vastustamaan Manhattanin piirisyyttäjän Alvin Braggin Trumpiin mahdollisesti kohdistamia rikossyytteitä.

New York

– Trump, painu v....! huutaa mies kovaäänisesti uudestaan ja uudestaan.

Lähistöllä seisoskelevat NYPD:n poliisit seuraavat tilannetta vierestä. Punaisiin maga-lippiksiin sonnustautuneet ihmiset jättävät alatyylisiä solvauksia huutavan miehen huomiotta.

– Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? kysyy kahvimukia kantava pukumies New Yorkin rikostuomioistuomen edessä olevan puistikon luona.

Kerron, että Donald Trumpin tukijat ovat saapuneet osoittamaan mieltään entisen presidentin mahdollisia rikossyytteitä vastaan.

– Vai niin, mies tuhahtaa ja harppoo kaupungin kiireiseen rytmiin tyypillisesti vauhdikkaasti eteenpäin.

Keskellä kuvaa oleva huppariin pukeutunut mies haukkui Trumpia kovaäänisesti.

Trumpia odottaa mahdollisesti rikossyyte vaalirahoituslain rikkomisesta liittyen aikuisviihdetähti Stormy Danielsille maksettuun vaitiolorahaan.

Politico-lehden lähteiden mukaan Trump voi saada suuren valamiehistön laatiman syytteen joko maanantai- tai keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Trump itse on arvellut tulevansa pidätetyksi tiistaina.

Trump on kutsunut Manhattanin piirisyyttäjän Alvin Braggin mahdollisesti nostamaa syytettä poliittiseksi noitavainoksi. Trump on kieltänyt rikkoneensa lakia, ja hän on myös kieltänyt väitetyn suhteen Stormy Danielsiin.

Maanantaina mieltä osoittamassa oli muutamakymmentä ihmistä ja paikalla oli runsaasti mediaa.

Maanantai-iltana kuuden aikaan New Yorkin rikostuomioistuimen eteen oli saapunut muutaman kymmenen hengen mielenosoittajien joukko, ja tunnelma oli rauhallinen, vaikkakin siellä vallitsi aikamoinen mediamylläkkä. Paikalla oli lähes saman verran median edustajia kuin mielenosoittajia.

Mielenosoitus oli New York Young Republican Clubin eli New Yorkin nuorten republikaanien järjestämä.

– Haluamme vastustaa entiseen presidenttiin kohdistuvaa politisoitunutta rikostutkintaa, joka on täysin ennennäkemätön tapaus. Uskomme, että tässä syytteessä rikotaan useita punaisia linjoja, mikä uhkaa yhteiskuntamme terveyttä ja vapauttamme, järjestön puhemies Gavin Wax sanoo.

– Haluamme osoittaa, että konservatiivit voivat edelleen ilmaista mielipiteitään demokraattien hallitsemassa kaupungissa. Haluamme protestoida rauhallisesti ja antaa äänemme kuulua. Uskon, että ihmiset molemmista puolueista pystyvät kunnioittamaan sitä. Tämä ei ole mitään radikaalia tai hullua.

New Yorkin nuorten republikaanien puhemies Gavin Wax kertoo, että mielenosoitus järjestettiin yhden vuorokauden aikana.

Wax sanoo, että ryhmän tarkoituksena on osoittaa myös monille poliittisen oikeiston edustajille, että Trumpin tukijoilla on oikeus harjoittaa sananvapauttaan. Muun muassa edustajainhuoneen puhemies Kevin McCarthy kehotti ihmisiä olemaan menemättä protesteihin.

– Oikealta laidalta on tullut itse asiassa enemmän sellaista viestiä, että konservatiivien ei tulisi kokoontua Trumpin tueksi, kuin vasemmalta laidalta, Wax arvioi.

Rikostuomioistuimen rakennuksen eteen oli tuotu mellakka-aitoja, ja sen edessä partioi noin parikymmentä NYPD:n poliisia. Wax kertoo, että maanantain mielenosoittajaryhmä koordinoi toimintaansa poliisin kanssa hyvässä yhteistyössä ja vaaraa siitä, että mielenosoitus muuttuisi levottomaksi, ei ole.

– Huomenna täällä saattaa olla aika hullu meininki, siksi halusimme järjestää mielenosoituksen tänään, Wax sanoo.

Rikostuomioistuimen eteen oli tuotu mellakka-aitoja.

New Yorkin rikostuomioistuin sijaitsee ala-Manhattanilla.

NYPD:n poliisit pitivät järjestystä yllä.

Suurempaa mielenosoitusta odotetaan tiistaille. Trump kutsui sosiaalisen Truth Social -median tilillään tukijoitaan protestoimaan tiistaina.

Amerikkalaismediassa on ilmaistu huoli siitä, että protesti voi muuttua mellakaksi, jossa myös väkivaltaiset yhteenotot ovat mahdollisia. Viimeksi kun Trump kutsui tukijoitaan protestoimaan, tapahtumat eskaloituivat kongressirakennuksen valtaukseen 6.1.2021.

Maanantaina tunnelma oli vielä rauhallinen. Trumpin tukija Stephanie ei usko, että mielenosoitukset voisivat muuttua levottomiksi tai väkivaltaisiksi.

– Ellei tapahdu samanlaista lavastusta kuin loppiaisena 2021. Olin paikalla Washingtonissa ja mielenosoitus oli aivan rauhallinen, ennen kuin FBI ja Antifa soluttautuivat joukkoon ja aloittivat levottomuudet, Stephanie väittää.

Kyseessä on salaliittoteoria loppiaisen kongressivaltauksesta, joka elää voimakkaana kovimman linjan trumpilaisten keskuudessa.

Stephanien mukaan Trumpia kohtaan mahdollisesti asetettavat syytteet ovat puhdasta poliittista vainoa.

– Tämä on vallan väärinkäyttöä.

Stephanie (toinen oik.) ja Jackson (oik) pitävät Trumpin syyttämistä poliittisena vainona.

15-vuotias Jackson Los Angelesista sanoo, että Trump oli hyvä presidentti, sillä hänen mielestään Trumpin aikakaudella Yhdysvaltain talous oli hyvässä kunnossa. Jacksonin mielestä syyttäjät painottavat väärin niitä tapauksia, joihin tarttuvat.

– Vaikka Trump olisikin syyllistynyt lievään taloudelliseen rikkeeseen, se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä Hunter Biden on tehnyt, Jackson sanoo.

Presidentti Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin liiketoimiin Ukrainassa ja Kiinassa on liittynyt epäselvyyksiä. Republikaanit lupasivat kongressivaalien vaalikampanjassa aloittaa tutkinnan Hunter Bidenin toiminnasta.

Demokraattipoliitikkoja ja maltillisia republikaaneja pilkannut mies oli pukeutunut rotaksi. ”He tuhoavat kaupunkimme ja maamme”, mies perusteli.

Bob haluaa, että Trump asetetaan syytteeseen.

Paikalle on saapunut myös yksi rauhallisesti Trumpin rikossyytteiden puolesta mieltään osoittava mies.

– Trump on rikollinen. Todisteet vaikuttavat vahvoilta. Hänet tulisi asettaa syytteeseen ja tuomita, kuten kuka hyvänsä muu rikollinen New Yorkissa, Bob sanoo.

– Teillä on muuten mahtava pääministeri, Bob huikkaa vielä, kun kuulee toimittajan olevan Suomesta.