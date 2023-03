Yksi pommeista räjähti, mutta se ei aiheuttanut vakavia vahinkoja. Asiaa tutkitaan epäiltynä terrorismina.

Etelä-Amerikan Ecuadorissa kolmen eri televisiokanavan toimituksiin lähetettiin maanantaina kirjepommeja, kertoo uutistoimisto AFP.

Yksi pommeista räjähti, mutta se ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Syyttäjäviranomaiset ovat ilmoittaneet tutkivansa tapauksia epäiltyinä terroristisina rikoksina. Viranomaiset eivät kertoneet, miksi juuri kyseiset kolme televisiokanavaa olivat iskujen kohteena tai keitä epäillyt terroristit ovat.

Poliisiviranomaisen Xavier Changon mukaan Ecuavisa-televisiokanavan Guayaquilin kaupungissa sijaitsevaan toimitukseen lähetetty pommi oli sisällytettynä USB-muistitikkuun joka räjähti kun se pistettiin kiinni tietokoneeseen. Epäilty räjähdysaine olisi hänen mukaansa voinut olla sotilaskäytössä olevaa RDX:ää.

Kahdelle muulle televisiokanavalle eli TC Televisionille ja Teleamazonasille lähetetyt pommit muistuttivat Ecuavisaan toimitukseen lähetettyä pommia. Teleamazonasille lähetyn pommin mukana oli lappu, jonka mukaan muistitikulla olisi tietoa entiseen presidenttiin Rafael Correaan liitoksissa olevasta Correismo-liikkeestä.

Ecuadorin hallituksen mukaan kaikki väkivalta toimittajia sekä mediayhtiöitä vastaan on ”kategorisesti tuomittavaa” ja kaikki yritykset pelotella journalismia ja ilmaisunvapautta ovat ”vastenmielisiä”.

Turvallisuustilanne Ecuadorissa on huonontunut viime vuosien aikana, sillä se on joutunut kolumbialaisten ja perulaisten huumekartellien hampaisiin. Guayaquil on yksi väkivaltaisimmista kaupungeista, koska kartellit taistelevat alueen salakuljetusreiteistä.