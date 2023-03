Kreml julkaisi Vladimir Putinin kirjoituksen Kiinasta – näin siirappinen se on

Presidentit Xi Jinping ja Vladimir Putin tapasivat maanantaina Moskovassa.

Ennen Kiinan presidentin Xi Jinpingin maanantaista valtiovierailua Moskovaan Kremlin verkkosivuilla ilmestyi presidentti Vladimir Putinin kirjoitus itäisten suurvaltojen suhteista. Kirjoituksessaan Putin ylistää vuolaasti Kiinaa ja toteaa odottavansa tapaamiselta paljon.

– Emme Venäjällä lainkaan epäile, että keskustelut antavat uuden voimakkaan sysäyksen koko maidemme yhteistyölle. Tämä on myös minulle upea mahdollisuus tavata hyvää vanhaa ystävääni, jonka kanssa nautimme mitä lämpimimmästä suhteesta, Putin kirjoittaa.

Putin kertoo tutustuneensa Xihin maaliskuussa 2010, jolloin tämä johti kiinalaista delegaatiota Moskovassa. Putin kuvailee tapaamista ”hyvin viralliseksi”, mutta ilmapiiriltään lämpimäksi ja ystävälliseksi.

– Pidän todella tällaisesta kommunikoinnista. Tiedän, että kiinalaiset antavat paljon painoarvoa ystävyydelle ja henkilökohtaisille suhteille. Ei ole sattumaa, että Kungfutsen opetuksissa todetaan: ”Ei ole nautinto saada ystäviä kaukaa.” Venäjällä jaamme tämän arvon ja pidämme oikeita ystäviä veljinämme. Kansoillamme on tässä asiassa hyvin paljon yhteistä.

Putin kutsuu kulunutta reilua vuosikymmentä ”vain ohikiitäväksi hetkeksi maidemme historiassa, joka kattaa vuosisatoja naapuruutta ja yhteistyötä”. Putin tunnustaa, että vuodet ovat sisältäneet myös vastoinkäymisiä, mutta vakuuttaa uskovansa lujasti Kiinan ja Venäjän suhteen tiivistymiseen. Putinin mukaan Kiinan nopea taloudellinen kasvu on palvellut myös Venäjän etuja.

– Venäjän ja Kiinan suhde on saavuttanut korkeimman tason historiassaan ja saavuttaa yhä enemmän voimaa. Suhde ylittää kylmän sodan aikaiset sotilas- ja poliittiset liittoumat laadussaan, sillä ketään ei tule jatkuvasti komentaa eikä kenenkään jatkuvasti totella, eikä rajoja ja tabuja ole. Olemme saavuttaneet ennennäkemättömän tason luottamusta poliittisessa dialogissamme, strategisesta yhteistyöstämme on tullut luonteeltaan erittäin kattavaa, ja se pysyy uuden ajan kynnyksellä vakaana. Presidentti Xi ja minä olemme tavanneet noin 40 kertaa ja olemme aina löytäneet aikaa keskustella asioista sekä useilla virallisilla tasoilla että vapaamuotoisemmin.

Putin kutsuu Siperiasta Kiinaan kulkevaa kaasuputkea ”vuosisadan sopimukseksi” ja toteaa maiden välisen öljy- ja kaasukaupan tiivistyneen huipputasolle. Hän kertoo myös ilahtuneensa koronaviruspandemian aikaisten matkustusrajoitusten purkamisesta ja toivoo turismin lisääntyvän kumpaankin maahan. Hän toteaa, että ”moninapainen” maailmanjärjestys on sekä Kiinan että Venäjän ulkopoliittinen tavoita.

– Toisin kuin eräät maat, jotka haluavat dominoida ja kylvää eripuraa globaaliin harmoniaan, Venäjä ja Kiina rakentavat siltoja sekä kirjaimellisesti että kuvainnollisesti, Putin kirjoittaa.

– Keskellä aaltoja ja tuulenpuuskia, jotka pyyhkäisevät planeettamme halki, teemme läheistä yhteistyötä kansainvälisissä asioissa ja tehokkaasti työstämme ulkopoliittisia kantojamme, torjumme yhteisiä uhkia ja vastaamme ajankohtaisiin haasteisiin. Seisomme rinta rinnan kuin kivi keskellä vilkkaasti virtaavaa jokea.

Putin ylistää Kiinan ”tasapuolista” suhtautumista Ukrainan sotaan ja uskoo maan ymmärtävän tapahtumien historiallisen taustan ja juurisyyt. Presidentti kertoo toivottavansa Kiinan esittämän rauhansuunnitelman tervetulleeksi ja vakuuttaa tekevänsä kaikkensa, jotta sota päättyisi. Hän väittää Venäjän sitoutuneen YK:n sopimuksiin ja kunnioittavan kansainvälistä lakia myös humanitaarisissa kysymyksissä.

– Sitoudumme turvallisuuden jakamattomuuden periaatteeseen, jota Nato-blokki rikkoo nyt räikeästi. Olemme syvästi huolestuneita vastuuttomista ja suoranaisen vaarallisista toimista, jotka vaarantavat ydinturvallisuuttamme. Torjumme laittomat ja yksipuoliset pakotteet, jotka on purettava.

– Ukrainan kriisi, jonka länsi provosoi ja jota se lakkaamatta lietsoo, on silmäänpistävin joskaan ei ainoa osoitus sen halusta palauttaa kansainvälinen dominanssinsa ja vaalia yksinapaista maailmanjärjestystä. On kristallinkirkasta, että Natolla on useita kansainvälisiä tavoitteita ja että se pyrkii tunkeutumaan Tyynelle valtamerelle. On ilmeistä, että on olemassa voimia, jotka taukoamatta työskentelevät hajottaakseen yhteneväisen Euraasian joukoksi ”yksityisklubeja” ja sotilasblokkeja, jotka hillitsisivät maidemme kehitystä ja intressejämme. Tämä ei tule toimimaan.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio arvioi Ilta-Sanomille maanantaina, ettei Kiinan ja Venäjän välillä todellisuudessa vallitse minkäänlaista ystävyyttä. Sen sijaan mailla on erittäin suuri luottamuspula, mikä johtuu monesta eri historian vaiheeseen sijoittuvasta syystä.

Vaikka molemmat valtiot varovat viimeiseen asti näyttämästä säröjä liitostaan, Kallio uskoo, että pinnan alla kuohuu myös Xin ja Putinin tapaamisen aikana.

– Venäjä todennäköisesti toivoisi Kiinalta laajempaa aseapua, mutta Kiina ei ole siihen ainakaan suuressa mitassa valmis lähtemään. Samalla Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen mitta­suhde on tullut Kiinalle yllätyksenä. He odottivat ehkä Krimin valtauksen kaltaista operaatioita, mutta se, että he tulivat täysi­mittaisen sodan yllättämiksi, on ollut Kiinan kannalta nöyryyttävää, Kallio kommentoi.