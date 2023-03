Länsimaissa presidentti Xi Jinpingin valtiovierailun on pelätty lähentävän Kiinan ja Venäjän välejä. Tutkija Jyrki Kallio kuitenkin romuttaa puheet lämpimistä suhteista.

Maanantaina alkoi ennalta paljon puhuttu valtiovierailu, kun Kiinan presidentti Xi Jinping saapui kolmi­päiväiselle matkalle Venäjälle.

Matkan aikana Jinping tapaa myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa.

Ennen vierailua molempien maiden johtajat ovat puheissaan ylistäneet suurvaltojen vuosi­sataisten suhteiden merkitystä sekä korostaneet maiden välistä syvää veljeyttä ja yhteisymmärrystä.

Totuus julkisten lausuntojen takana on kuitenkin aivan toinen.

– Venäjää seuraavat kiinalaistutkijat jakavat hyvin yleisesti sen näkemyksen, ettei Kiinan ja Venäjän välillä vallitse minkäänlaista ystävyyttä vaan erittäin suuri luottamuspula, mikä johtuu hyvin monesta eri historian vaiheeseen sijoittuvasta syystä, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio summaa.

Vaikka molemmat valtiot varovat viimeiseen asti näyttämästä säröjä liitostaan, Kallio uskoo, että pinnan alla kuohuu myös Xin ja Putinin tapaamisen aikana.

– Venäjä todennäköisesti toivoisi Kiinalta laajempaa aseapua, mutta Kiina ei ole siihen ainakaan suuressa mitassa valmis lähtemään. Samalla Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen mitta­suhde on tullut Kiinalle yllätyksenä. He odottivat ehkä Krimin valtauksen kaltaista operaatioita, mutta se, että he tulivat täysi­mittaisen sodan yllättämiksi, on ollut Kiinan kannalta nöyryyttävää.

Kiinan presidentti asteli maanantaina tervetuloparaatissa Moskovassa. Tutkija Jyrki Kallio ei odota vierailulta suuria käytännön seurauksia.

Kallio kertoo kiinalaisten olevan lisäksi kovin tyytymättömiä venäläisten toimintaan suurissa kauppa­hankkeissa. Tutkija muistuttaa, että Kiina ja Venäjä ovat kilpailijoita keskenään kansain­välisen politiikan kentillä.

Venäjän etuna ei ole esimerkiksi se, että Kiinan poliittinen asema kasvaa Keski-Aasiassa. Samaan aikaan mailla on suuria erimielisyyksiä ilmaston­muutoksen seurauksena arktiselta alueelta aukeavista uusista kauppareiteistä.

– Missään nimessä Kiinan ja Venäjän välillä ei ole liittolaisuutta, Kallio toteaa.

Miksi Kiinan johtaja sitten matkustaa Venäjälle, jos maiden välit ovat niin katastrofaalisella tasolla?

Tutkijan mukaan kysymykseen löytyy yksinkertainen vastaus: Kiinan julkisuus­kuvan vahvistaminen.

Venäjän-visiitillä Kiina pyrkii kiillottamaan kuvaansa vastuullisena suur­valtana, joka pystyy suhtautumaan Ukrainan sotaan puolueettomasti.

Tästä osoituksena Kiina on samaan aikaan korostanut, ettei toimita aseita Venäjälle ja tuonut esille halujaan toimia rauhan välittäjänä Ukrainassa.

– Tämä tukee Xi Jinpingin yleistä ulkopoliittista linjaa, jossa Kiina korostaa asemaansa kehittyvien maiden puolustajana. On hyvä muistaa, että muualla maailmassa Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella jaetaan laajalti Kiinankin julki tuoma näkemys, ettei sodasta voida syyttää yksin Venäjää.

Vladimir Putin ja Xi Jinping ovat tavanneet toisensa lukuisia kertoja. Kuvassa presidentit kohtaavat Ukrainan sodan kynnyksellä Pekingissä helmikuun alussa 2022. Tutkija Jyrki Kallio odottaa Xin tämänkertaisen valtiovierailun Venäjälle olevan hyvin seremoniallinen, jonka aikana ei nähdä suuria yllätyksiä.

Kallion mukaan Kiina tarvitsee edelleen Venäjän tukea erityisesti kahdessa asiassa.

– Kiina ajaa moninapaista maailman­järjestystä ja vastustaa Yhdysvaltojen ylivaltaa. Kiina haluaa osoittaa, ettei se ole yksin siinä asiassa.

Toisekseen Kiina tarvitsee Venäjää pönkittääkseen omaa asemaansa ongelmalliseksi kokemassaan tilanteessa, jossa Yhdysvallat pyrkii vahvistamaan turvallisuus­poliittista vaikutus­valtaansa Kiinan lähialueilla.

– Siinä mielessä Kiinan on hyvä tukea Venäjän näkemyksiä siitä, että Naton laajeneminen on uhka Venäjälle. Koska samalla tapaa Yhdysvaltojen aktivoituminen Aasiassa on turvallisuus­uhka Kiinan näkökulmasta. Tässä suhteessa Kiinan ja Venäjän poliittiset näkemykset ovat lähellä toisiaan.

Mutta loppupeleissä Kiina ei pysty silti laskemaan paljoa Venäjän varaan.

Niin vaikeaksi kuin Kiina suhteensa Yhdysvaltoihin kokeekin, on sen taloudellinen merkitys Kiinalle pitkällä aikavälillä huomattavasti Venäjää suurempi.

Vaikka Kiinan ja Venäjän välinen kauppa on kasvanut uusiin ennätyslukemiin, lähes 190 miljoonaan euroon, on Venäjän taloudellinen merkitys länsimaiden rinnalla Kallion mukaan ”lähestulkoon merkityksetön”.

Länsimaat ovat kauhistelleet Xin ja Putinin kohtaamista, koska Kiinan pelätään vahvistavan sotilaallista tukeaan Venäjälle. Länsimaisen kaupan­käynnin kannalta vierailu ei näytä lainkaan hyvältä, mistä Kiina on Kallion mukaan varmasti hyvin tietoinen.

Kiinan ja Venäjän tiet kulkevat maailmanpoliittisesti monella tapaa eri suuntiin. Presidentit Xi Jinping ja Vladimir Putin Brasilaissa marraskuussa 2019.

Tutkija korostaa, että Kiina pyrkii välttämään viimeiseen asti Venäjän kohtalon hylkiövaltiona ja läntisen liittouman pakotteiden kohteena.

– Siinä mielessä pitäisin pitkällä tähtäyksellä täysin mahdollisena, että Kiina on valmis uhraamaan hyvät Venäjä-suhteet tilanteessa, jossa Kiina joutuu tekemään valinnan, kummalla puolen se on, Kallio linjaa.

Länsimaisen kaupan kannalta Kallio pitääkin Xin visiittiä Venäjälle melkoisena uhkapelinä.

– Kiina pelaa aika rohkeaa peliä, voisi sanoa että jopa uhkarohkeaa. Kiina haluaa nyt osoittaa Yhdysvalloille, ettei se pelkää heidän uhitteluaan ja että he tapaavat Venäjän johtoa, jos niin haluavat. Mutta samaan aikaan Kiinan intressinä ei ole joutua väärälle polulle.