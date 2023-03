Putinin Mariupolin-vierailulla kuvatulla videolla outo kohta – katosi hetkessä Venäjän median julkaisemalta videolta

Yksittäisen mariupolilaisen protestiksi arvioitu huuto katosi nopeasti Venäjän valtionmediassa julkaistulta videolta. Sosiaalisessa mediassa leviävissä versioissa se on kuitenkin yhä kuultavissa.

Venäjän valtion­median julkaisemat kuvat ja videot presidentti Vladimir Putinin vierailusta Ukrainaan, miehitettyyn Mariupolin satamakaupunkiin, levisivät viikonloppuna maailmalle.

Vierailusta koostetulla videolla Putin nähtiin muun muassa ajamassa itse autoa ja keskustelemassa Venäjän alueiden kehittämisestä vastaavan varapääministerin Marat Husnullinin kanssa. Videolla Putin myös pysähtyy rupattelemaan ihmisille, joiden on kerrottu olevan paikallisia asukkaita ja rakennus­työntekijöitä.

Valtion propagandaväen kuvaamalle videolle näyttää kuitenkin päätyneen epähuomiossa myös jotakin ei-toivottua. Kohtaan on kiinnitetty huomiota erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Putinin jutellessa ”paikallisille” taustalta kuuluu huuto, joka on tulkittu pienimuotoiseksi protestiksi Venäjän presidenttiä ja tämän vierailua vastaan.

– Tämä on kaikki valetta! Tämä on kaikki näytöstä! joku vaikuttaa huutavan jostain kauempaa taustalta.

Kyseinen kohta on leikattu pois useimmissa Venäjän valtion tiedotusvälineissä julkaistulta videolta ja myös kansainvälisten uutistoimistojen kuten Reutersin kautta leviävästä versiosta (nähtävissä artikkelin yläosassa).

Sosiaalisessa mediassa kiertää kuitenkin edelleen muun muassa RIA Novostin sekä puolustusministeriön Zvezda-kanavan julkaisema versio, jossa huuto on yhä kuultavissa. Videon on julkaissut muun muassa BBC:n Moskovassa työskentelevä toimittaja Will Vernon.

Huuto on kuultavissa alla olevan videon alussa kohdassa 0:04.

Huudon arvellaan kuuluneen ikkunasta läheisistä taloista.

Putin ei videolla huutoon reagoi, mutta se näyttää aiheuttavan jonkinlaista liikehdintää tämän takana seisovissa miehissä.

Myös siihen on kiinnitetty huomiota, että Putin kierteli Mariupolia pimeässä. Venäläisten tiedetään purkaneen kaupungista pommitusten raunioittamia taloja ja rakentaneen tilalle uusia.

– He eivät halunneet näyttää, että Mariupol on edelleen katastrofi. Siellä on paljon tuhoutuneita rakennuksia. Ihmiset elävät pahassa tilanteessa, kommentoi CNN:lle Maria Kutnjakova, joka selvisi hengissä venäläisten vuosi sitten tekemästä iskusta Mariupolin draamateatteriin.

– Kun sarjamurhaaja palaa rikospaikalle, sittemmin Liettuaan paennut Kutnjakova kuvaili Putinin matkaa.

Mariupolista niin ikään paenneen ukrainalais­hallinnon pormestarin Vadym Boitshenkon mukaan useat venäläisten rakentamista uusista taloista ovat Mariupolin laitamilla.

– He rakensivat ne vain todistaakseen, että heidän versionsa siitä, mitä täällä tapahtuu, on totta. Mutta he valehtelevat! He valehtelevat tulleensa vapauttamaan kaupunkia, mutta he tuhosivat sen. Tätä kaupunkia ei ole enää olemassa. Ja vie 20 vuotta korjata se! Boitshenko sanoi BBC:lle.