Punaisen ristin siepatut työntekijät vapautettiin Malissa

Työntekijät siepattiin maaliskuun alussa.

Länsi-Afrikan Malissa maaliskuun alussa siepatut Punaisen ristin työntekijät on vapautettu, järjestön Malin maajärjestö kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Työntekijät siepattiin Gaon ja Kidalin kaupunkisen välimaastossa. Heidän kuntoaan kuvaillaan hyväksi ja heidät vapautettiin ehdoitta.

Kesäkuussa kaksi Punaisen ristin työntekijää tapettiin Kayesin alueella Malissa. Yksi kuolleista oli Malin Punaisen ristin työntekijä ja toinen puolestaan Hollannin.

Malin turvallisuustilanne on huonontunut vuodesta 2012 lähtien, jolloin jihadistit ja separatistikapinalliset aloittivat väkivaltaisuudet maan pohjoisosissa. Väkivaltaisuuksissa on kuollut tuhansia ihmisiä ja yli kaksi miljoonaa on joutunut pakenemaan kodeistaan.