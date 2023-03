Egyptissä neuvotaan syömään kananjalkoja

Egypti kärsii vakavasta inflaatiosta, ja ruuan hinta on noussut hälyttävästi.

Egypti kärsii pahasta talouskriisistä ja hintojen noususta. Maan inflaatio on noussut yli 30 prosenttiin. Monilla on vaikeuksia saada rahat riittämään peruselintarvikkeisiin. Inflaatio on maan pahin viiteen vuoteen.

Tilannetta helpottaakseen maan johto on neuvonut kansalaisia syömään kananjalkoja, kertoo BBC. Kananjaloissa on maan johdon mukaan paljon proteiinia. Kananjalkojen syömistä on suositellut esimerkiksi maan kansallinen ravitsemusinstituutti joulukuisessa Facebook-julkaisussaan.

Monista peruselintarvikkeista kuten ruokaöljystä ja juustosta on tullut kalliita ylellisyyksiä. Joidenkin tuotteiden hinnat ovat kaksinkertaistuneet tai kolminkertaistuneet kuukausien kuluessa.

Ohjeistus kananjalkojen lisäämisestä ruokavalioon on BBC:n mukaan herättänyt raivoa ja kritiikkiä maan hallitusta kohtaan.

Egyptin hintakriisiin on vaikuttanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Egypti on maailman toiseksi suurin vehnän tuoja, ja Ukraina ja Venäjä olivat sen päätoimittajat.

Maa oli myös sekä venäläisten että ukrainalaisten suosittu lomakohde. Siten sota on vaikeuttanut myös turismia.