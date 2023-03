Kremlin julkaisemalla videolla esitellään Venäjän rakentamaa uutta kerrostaloaluetta keskellä pahoin tuhottua Mariupolia. BBC:n arvion mukaan Putin näyttää todella käyneen kaupungissa.

Venäjän valtiolliset uutistoimistot kertoivat Vladimir Putinin vierailleen lauantai-iltana Venäjän miehittämässä Mariupolin kaupungissa Donetskin alueella.

Uutistoimistot jakoivat videota, jossa Putin ajaa itse autoa ja rupattelee pelkääjän paikalla istuvan miehen kanssa. Venäjän mediassa miehen on kerrottu olevan varapääministeri Marat Khusnullin.

Britannian yleisradioyhtiö BBC selvitti, mitä reittiä Putin videolla ajaa. Ilmeisesti Putin on todella käynyt Mariupolissa, sillä BBC tunnisti videolta kaupungin maamerkkejä. Kreml julkaisi sunnuntaina vielä pidemmän, lähes puoli tuntia kestävän videon, joka alkaa helikopterin laskeutumisesta ja päättyy toisen maailmansodan muistomerkille.

Putin ajaa videolla aivan kaupungin keskustassa yhdellä sen pääkaduista. Suuntana Putinilla näyttää olevan kaupungin filharmoninen konserttisali. Hän ajaa ensin Vulitsija Kuprinalla, kääntyen Mir Prospektille ja sen jälkeen Metalurhiv Prospektille.

Mir Prospektilla Putinin vasemmalla puolella näkyy lintupatsaita. Paikalla sijaitsi Mariupolin vapauden aukio. Matkan jatkuessa videolla näkyy BBC:n mukaan myös kaupungin synnytyssairaala, jota Venäjä pommitti vuosi sitten. Uhrien joukossa oli raskaana ollut nainen.

Putin kääntyy pois Mir Prospektiltä juuri ennen Teatteriaukiota. Mariupolin kuuluisa draamateatteri tuhottiin raunioiksi pommituksessa, jossa kuoli ainakin 300 siviiliä. Suurimpien arvioiden mukaan kuolleita on voinut olla jopa 600. Teatterin eteen oli kirjoitettu ”lapsia”, jotta sitä ei pommitettaisi.

Videolla Putin näyttää vierailevan myös uudelle Nevskyn alueelle vasta rakennetussa asuintalossa. Nevsky on kerrostaloalue, joka on nimetty Neva-joen mukaan. Nevalla on Putinille henkilökohtaista merkitystä, sillä se virtaa Pietarin läpi.

Venäjä tuhosi Mariupolin synnytyssairaalan noin vuosi sitten. Sairaala kuvattuna 9. maaliskuuta 2022.

Mariupolin ukrainalainen pormestari Vadym Boitshenko arvioi BBC:lle, että esittelemällä uutta kerrostaloa Putin yrittää vahvistaa tarinaa, jonka mukaan Venäjä on vapauttamassa Mariupolin ja Donetskin. Todellisuudessa Mariupol on pommitettu lähes raunioiksi.

YK:n arvion mukaan noin 90 prosenttia kaupungin asuinrakennuksista on vaurioitunut tai tuhoutunut.

– Kaupunkia ei enää ole. Menee kaksikymmentä vuotta jälleenrakentaa se, Boitshenko sanoi.

Kremlin jakama video on propagandaa: sillä esitellään uutta kerrostaloa pahoin tuhotussa Mariupolissa.

Venäjä on korjannut joitakin Mariupolissa itse tuhoamiaan rakennuksia. BBC:n mukaan katuja on myös nimetty uudelleen venäjäksi.

Videolla Putin vierailee myös konserttisalissa. Venäjän median mukaan kyseessä olisi Mariupolin Filharmoninen konserttitalo. BBC:n mukaan videolla näkyvän rakennuksen piirteet vastaavat konserttitalon sisustusta.

Sitten Putin vierailee vielä toisen maailmansodan muistomerkillä.

Mariupolin pormestari Vadym Boichenko on paennut Mariupolista muualle Ukrainaan.

Kreml on väittänyt Putinin päättäneen spontaanisti piipahduksestaan Mariupoliin. Pormestari Vadym Boitshenko kertoi BBC:lle, että Mariupol on Putinille henkilökohtainen, koska siitä taisteltiin verisesti.

– Mitään muuta kaupunkia ei ole tällä tavalla tuhottu. Hän on tullut katsomaan, mitä on tehnyt, Boitshenko sanoi.

Ukrainan puolustusministeriö kommentoi Twitterissä Putinin vierailua Mariupolissa.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan vierailu tapahtui yön pimeyden turvin, ”niin kuin varkaalle sopiikin”. Ministeriö kirjoittaa twiitissään, että yön pimeydessä Putin voi näyttää asiat sellaisena kuin haluaa ja pitää kaupungin harvat selviytyneet asukkaat poissa silmistä.