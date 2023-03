Kävikö Putin todella Mariupolissa? Asiantuntija: ”Vain yhdellä asialla on väliä...”

Venäläismedian väitteet Putinin vierailusta miehitetyssä Mariupolissa ovat herättäneet ihmetystä.

Venäläismedia on sunnuntaina väittänyt Vladimir Putinin vierailleen Venäjän miehittämässä ukrainalaiskaupunki Mariupolissa.

Väitetystä vierailusta uutisoivat venäläiset valtion uutistoimistot Tass ja Ria Novosti. Lauantaina Kreml ja venäläismedia väittivät Putinin vierailleen miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Kreml väittää Putinin saapuneen kaupunkiin helikopterilla ja liikkuneen siellä autolla. Hänen kerrotaan käyneen miehityshallinnon kanssa keskusteluja rujosti tuhoutuneen kaupungin jälleenrakennuksesta sekä vierailleen esimerkiksi kaupungin filharmonisessa salissa, BBC raportoi.

Kremlin ja uutistoimistojen viestintä kuitenkin herättää kysymyksiä.

Esimerkiksi Twitterissä on ihmetelty, miten Putinin itse annettaisiin ajaa autoa ilman tiesulkuja tai tiukempia turvajärjestelyjä.

Uutistoimistojen levittämällä videolla näkyy autoja ja traktori aivan Putinin ajaman auton edessä.

Esimerkiksi Moskovassa kadut normaalisti suljetaan Putinin tieltä. Videomateriaali on myös kuvattu yöaikaan, eikä tunnistettavia maamerkkejä näy.

Uutistoimistot myös väittävät Putinin tavanneen mariupolilaisia ja vierailleen näiden kotona Venäjän rakennuttamalla kerrostaloalueella.

Kremlin omassa tiedotteessa puolestaan ei ole vierailulta lainkaan kuva- tai videomateriaalia, vaikka usein vastaaviin tiedotteisiin liitetään kuvia.

Esimerkiksi väitetyn Krimin-vierailun tiedotetta höystettiin kuvalla Putinista kera Sevastopolin kuvernööri Mihail Razvozhajevin.

Ulkopoliittisen instituutin Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelman johtajan Arkady Moshesin mielestä keskustelu materiaalin aitoudesta ei ole relevanttia.

– Mielestäni sillä ei ole väliä, koska tämä ei muuta mitään. Sen väitteen ylläpitäminen, että nämä alueet ovat venäläisiä, ei riipu siitä oliko hän Mariupolissa vai ei.

Ulkopoliittisen instituutin Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelman johtaja Arkady Moshes.

– Varmaankin jotkin ihmiset Putinin ympärillä ajattelevat, että on tärkeää luoda tämä mielikuva. Vain yhdellä asialla on todella väliä: mitä taistelukentällä tapahtuu, Moshes toteaa.

Mariupol on yksi ainoista merkittävistä ukrainalaiskaupungeista, jonka Venäjä on täysimittaisen sodan aikana onnistunut valloittamaan.

– Tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun valtio anneksoi (liittää itseensä väkivaltaisesti) alueita, joita se ei kontrolloi. Mariupol on symbolisesti merkittävä ”sotilasoperaation” kannalta, koska se on suurin oikeasti vallattu kaupunki ja ukrainalaiset puolustivat sitä urhoollisesti, Moshes muistuttaa.

Oikaisu 19.3.2023 kello 17.55: Putinin ei väitetty vierailleen Mariupolin pommitetussa draamateatterissa, kuten artikkelissa aiemmin luki. BBC:n mukaan kyse on todennäköisesti Mariupolin filharmonisesta salista.