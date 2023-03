Venäläismedia: Putin vieraili Mariupolissa

Putinin väitetään myös tavanneen kaupungin asukkaita ja vierailleen kutsusta näiden kotona.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vieraillut miehitetyssä Ukrainan osassa Mariupolissa, sanovat Venäjän valtiolliset uutistoimistot Tass ja Ria Novosti. Kyseessä on Putinin ensimmäinen vierailu Donbassin alueella, jonka Venäjä on liittänyt itseensä kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

Kremlin mukaan Putin saapui kaupunkiin helikopterilla ja liikkui siellä autolla. Putinin kerrotaan puhuneen miehityshallinnon paikallisviranomaisten kanssa kaupungin jälleenrakentamisesta. Kaupunki kärsi valtavaa tuhoa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan.

Putinin väitetään myös tavanneen kaupungin asukkaita ja vierailleen kutsusta näiden kotona.

Putin vieraili lauantaina Krimin niemimaalla juhlistamassa sen miehittämisen yhdeksänvuotispäivää, Venäjän valtiollinen Rossija-1-tv-kanava kertoi. Yllätysvisiitillä Sevastopolin kaupunkiin Putin muun muassa vieraili koulussa alueen kuvernöörin Mihail Razvozhajevin kanssa.

Vladimir Putin Sevastopolin kuvernöörin Mihail Razvozhajevin (vas.) seurassa kuuntelemassa metropoliitta Tikhon Shevkunovia (oik.), kulttuurin patriarkaalisen neuvoston puheenjohtajaa Sevastopolissa. Kuva on Venäjän valtiollisen uutistoimiston Sputnikin välittämä, eikä kuvaustilanteen aitoutta ole voitu vahvistaa.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC antoi perjantaina Putinista pidätysmääräyksen. Sen syynä oli ukrainalaisten lasten laiton siirtäminen Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta Venäjälle, mikä on sotarikos.