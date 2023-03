Aiempi sopimus oli umpeutumassa lauantaina puolen yön aikaan.

Ukrainalaisen viljan vientisopimuksen jatkosta on päästy sopuun. Muun muassa uutistoimisto Bloombergin mukaan sopimusta olisi jatkettu 120 päivällä kuten edelliselläkin kerralla maaliskuussa, vaikka Venäjä halusi jatkaa sopimusta tällä kertaa vain 60 päivällä. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kuitenkin sanoi, että uusi sopimus olisi tehty vain 60 päiväksi.

Aiempi sopimus oli umpeutumassa lauantaina puolen yön aikaan, eikä Venäjä ollut aiemmin suostunut sopimuksen jatkamiseen.

Sopimuksen tarkoituksena on turvata viljakuljetusten esteetön pääsy Mustanmeren kautta miljoonille Ukrainan viljasta riippuvaisille ihmisille. Sopimuksen ansiosta Ukrainasta on onnistuttu viemään yli 24 miljoonaa tonnia viljaa heinäkuun jälkeen, mikä on auttanut laskemaan ruuan hintaa ja sitä kautta ehkäissyt nälänhätää kehitysmaissa.