Venäjällä tuomittiin presidentin pidätysmääräys ”höpöhöpönä”.

KANSAINVÄLINEN rikostuomioistuin ICC on antanut pidätysmääräyksen Venäjän presidentistä Vladimir Putinista. Pidätysmääräyksen syynä on ukrainalaisten lasten laiton siirtäminen Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta Venäjälle, mikä on sotarikos.

Putinin lisäksi pidätysmääräys annettiin Venäjän lapsiasiavaltuutetusta Maria Lvova-Belovasta.

Venäjä ei ole ICC:n jäsen eikä tunnusta tuomioistuimen toimivaltaa. Venäjä kommentoi tuoreeltaan, että pidätysmääräys on merkityksetön. Sitä pidettiin muutenkin Venäjällä täytenä hölynpölynä.

– Kansainvälisen tuomioistuimen päätöksillä ei ole merkitystä maassamme, ei myöskään oikeudelliselta kannalta. Venäjä ei tee yhteistyötä tämän elimen kanssa, ja mahdolliset pidätysmääräykset ICC:ltä ovat meille juridisesti täysin mitättömiä, Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova tömäytti.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että jo asian esille nostamista pidetään Kremlissä ”törkeänä ja mahdottomana hyväksyä”.

–Venäjä kuten moni muukaan maa – ei tunnusta tämän oikeuden toimivaltaa, Peskov muistutti.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev avasi sanaisen arkkunsa Twitterissä.

– Ei tarvitse selittää, mihin tätä paperia pitäisi käyttää, Medvedev kirjoitti Twitterissä vessapaperiemojin kera.

Venäjän liittoneuvoston perustuslaillisen lainsäädännön puheenjohtaja Andrei Klishas ei jäänyt pekkaa pahemmaksi.

– Tehtyään näin absurdin päätöksen tuomioistuin lähti itselikvidoinnin tielle. Venäjän on välittömästi annettava pidätysmääräys kaikista ICC:n ”tuomareista”, Klishas kirjoitti Telegram-viestissään.

Pidätysmääräyksen kohteeksi joutunut Lvova-Belova käänsi asetelman täysin ylösalaisin.

– Ensimmäisenä haluan sanoa, että on mahtavaa, että kansainvälinen yhteisö arvostaa sitä työtä lasten auttamiseksi, jota teemme. Että emme jätä lapsia sota-alueelle vaan viemme heidät pois, annamme heille hyvät elinolot ja ympäröimme heidät rakastavilla ja huolehtivilla ihmisillä, Lvova-Belova sanoi Pietarissa Tassin mukaan.

Vladimir Putinin ohella ICC haluaa lapsiasiavaltuutettu Maria Lvova-Belovan tilille tekemisistään.

– Minua vastaan on asetettu pakotteita joka maasta, ja nyt tuli pidätysmääräys. Mielenkiintoista, mitä tapahtuu seuraavaksi. No, jatkamme töitämme, Lvova-Belova lisäsi.

Uutissivusto Kapital Strany muistutti, että maailman valtioista 123 tunnustaa ICC:n toimivallan. Niissä maissa paikallisten viranomaisten täytyy pidättää Putin heti, jos Venäjän presidentti saapuu niiden maaperälle.

ICC:n tunnustamiin maihin kuuluvat muun muassa kaikki Euroopan ja Etelä-Amerikan maat, vaikka esimerkiksi Etelä-Amerikassa Venezuela on ollut Venäjän läheinen liittolainen.

Venäjän lähialueen maista ICC:n tunnustavat mm. Tadzhikistan ja Afganistan.

Kapital Stany olikin otsikoinut artikkelinsa sanoin ”Putin ei voi lähteä Venäjältä pidätysmääräyksen vuoksi”.

Eurooppalaisen oikeuden apulaisprofessori Jekaterina Torkunova Moskovan valtiollisesta kansainvälisten suhteiden instituutista kuitenkin totesi News.ru-sivustolle, ettei Putinilla ole huolta.

– ICC:llä ei ole mitään laillista oikeutta suhteessa meidän julkisiin viranomaisiimme, ei antaa pidätysmääräyksiä eikä pidättää ketään. Eikä Venäjän valtiolle voi koitua mitään seurauksia. Antaa heidän esittää määräyksiään, meille sillä ei ole mitään merkitystä. Tämä on täyttä oikeudellista paskapuhetta, Torkunova painotti.

– Minulla ei ole aavistustakaan, miten he pidättäisivät presidentin, jolla on diplomaattinen koskemattomuus, Torkunova ihmetteli.