Saksa kutistaa parlamenttiaan

Seuraavien vaalien jälkeisessä parlamentissa on yli sata paikkaa vähemmän kuin nykyisessä.

Saksan parlamentti hyväksyi perjantaina uudistuksen, joka vähentää parlamentaarikkojen määrää seuraavien parlamenttivaalien jälkeen. Seuraavassa parlamentissa paikkoja olisi 630, kun parlamentaarikkoja on tällä hetkellä 736. Uudistus hyväksyttiin hallituspuolueiden äänillä luvuin 399–261.

Saksan parlamentin paikkamäärä on kasvanut joka vaaleissa maan monimutkaisen vaalijärjestelmän vuoksi. Järjestelmässä paikkoja on jaettu sekä yhden edustajan vaalipiireissä että suhteellisesti puolueiden valtakunnallisen kannatuksen perusteella. Kukin äänestäjä on äänestänyt puoluetta ja ehdokasta erikseen.

Saksassa on myös viiden prosentin äänikynnys, jonka on voinut ohittaa, jos puolue saa kolme paikkaa yhden edustajan vaalipiireistä. Uudistuksessa tästä poikkeuksesta luovutaan. Se on suututtanut muun muassa vasemmistopuolue Linken ja kristillisdemokraattien baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n, joilla voi tehdä tiukkaa ylittää kynnys.

– Tämä uudistus on hyökkäys demokratiaamme vastaan, CSU:n puheenjohtaja Markus Söder pauhasi.

Linken parlamenttiryhmän puheenjohtaja Jan Korte puolestaan kertoi puolueensa vievän asian maan perustuslakituomioistuimeen.

Uudistuksen arvioidaan säästävän kuluja noin 340 miljoonan euron edestä vaalikaudessa.