Syynä ovat sotarikokset Ukrainassa.

Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen Venäjän presidentistä Vladimir Putinista. Pidätysmääräyksen syynä on ukrainalaisten lasten laittomat siirrot Venäjälle, mikä on sotarikos.

Putinin lisäksi pidätysmääräys annettiin Venäjän lapsiasiavaltuutetusta Marija Lvova-Belovasta.

YK:n valtuuttama tutkintaryhmä kertoi torstaina, että Venäjä on syyllistynyt laajoihin sotarikoksiin Ukrainassa – esimerkiksi tahallisiin tappoihin, kidutukseen ja lasten karkotukseen maasta. Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.

Aiheesta teki selvityksen YK:n valtuuttama riippumaton kansainvälinen komissio.

Venäjän Ukrainassa viljelemästä terrorista on paljastanut myös sellaisia seikkoja, joiden perusteella selvityksen tehnyt komissio näkee Venäjän mahdollisesti syyllistyneen rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Raporttia varten tehtiin yli 500 haastattelua. Lisäksi sen tehnyt komissio tutki satelliittikuvia ja vieraili pidätyskeskuksissa ja haudoilla.

Tutkintakomission mukaan Venäjän joukot ovat tehneet "mielivaltaisia ja suhteettomia" hyökkäyksiä Ukrainassa, turvautuneet kidutukseen, tappaneet siviilejä taistelujen ulkopuolella, eivätkä ne ole ryhtyneet toimiin suojellakseen ukrainalaista väestöä sodan keskellä.

– Venäjän viranomaiset ovat rikkoneet lukuisilla tavoilla kansainvälistä humanitääristä lakia ja kansainvälistä ihmisoikeuksia koskevaa lakia ja sen lisäksi tehneet laajasti eri sotarikoksia, raportissa sanotaan.

Venäjän joukot ovat myös pakkosiirtäneet ukrainalaisia siviilejä – esimerkiksi laajan joukon lapsia – miehitetyiltä alueilta toisille sekä Venäjälle. Ukrainan hallitukselta saatujen lukujen mukaan noin 16 000 lasta on siirretty laittomasti Ukrainasta.

