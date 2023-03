Miksi juuri nyt? Asiantuntija: Tämän takia Turkki on päästämässä Suomen Natoon

Suomi joutui mukaan Turkin presidentin valta- ja vaalipeliin, mutta nyt näyttäisi siltä, että Suomen rooli pelinappulana alkaa olla käytetty.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtorin Iro Särkkä näkee monta syytä sille, miksi Turkin presidentti Recep Tayip Erdogan on vihdoin näyttämässä vihreää valoa Suomelle.

Tänään perjantaina odotetaan, että Turkin presidentti Recep Taayip Erdogan ilmoittaa hyväksyntänsä Suomen Nato-jäsenyydelle.

Mutta miksi juuri nyt? Turkki on vielä lähiaikoinakin esittänyt, ettei Suomi olisi täyttänyt kaikkia maan tekemiä pyyntöjä esimerkiksi ”terrorismin” vastaisessa toiminnassa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtorin Iro Särkän mukaan asia on monisyinen. Kyse on pääasiassa aikatauluista sekä Erdoganin poliittisesta pelistä.

Turkissa on tulossa vaalit keväällä ja aikaikkuna Suomen ratifioinnille on menossa kiinni, sillä maan parlamentti on jäämässä vaalien ajaksi tauolle.

Merkit ovat ilmassa sillä konservatiivinen Erdogan on kutsunut Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön Turkkiin, mikä kielisi siitä, että Erdogan aikoo lunastaa lupauksensa ”mies miehelle”.

– Aikaikkuna on sulkeutumassa, jos hän varmuudella haluaa sen lunastaa, Särkkä toteaa.

Erdoganin sana on Turkissa käytännössä laki. Jos lupaus tulee, niin ratifiointia voidaan odottaa.

– Käsitykseni on, että presidentin painava sana ja lupaus johtaa siihen, että parlamenttikin sen ratifioi.

Erdogan haluaa näyttää vielä omaa vaikutusvaltaansa ennen Turkin vaalien alkua, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Iro Särkkä.

Kyse on myös Erdoganin sisäpolitiikkapelistä. Turkkia ravistellut, kymmenientuhansien kuolemaan johtanut maanjäristys on nostanut Erdogania kritisoivat äänet esiin Turkissa.

– Hän pystyy tällaista vahvaa johtajuutta osoittamaan, että hän on se, joka näistä naruista vetelee.

Oma roolinsa on ollut myös Yhdysvalloilla sekä Natolla. Lusikkaansa soppaan ovat laittaneet niin Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden kuin Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Särkän mukaan Suomen ja Ruotsin jäsenyyksissä on ollut myös Bidenin arvovalta pelissä. Bidenkin haluaa näyttää vahvaa ulkopoliittista johtajuutta.

Särkkä nostaa esiin F-16-hävittäjät, joita Turkki on Yhdysvalloilta havitellut. Hävittäjien on huhuiltu olleen porkkana, jota Yhdysvallat olisi tarjonnut Turkille vastikkeeksi siitä, että maa hyväksyy uudet Nato-ehdokkaat. Hävittäjäkaupoista olisi Yhdysvalloillekin mukavasti hyötyä.

– Tämähän olisi merkittävä puolustusteollisuuden tulonlähde Yhdysvalloille.

Jos Turkki ratifioi Suomen, mutta ei Ruotsia, jää sille vielä pelinappuloita tulevaisuuttakin varten.

– Se antaa Turkille vielä tällaista kaupankäyntimahdollisuutta edelleen. Ikään kuin käyttää Ruotsia tällaisena tapauksena omien etujen edistämiseksi. Ei anneta kaikkea kerralla.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden haluaa Suomen ja Ruotsin ratifioinnit maaliin.

Entä onko Suomi tehnyt jotain, mikä on vakuuttanut Turkin? Turkki vaati sekä Suomelta että Ruotsilta esimerkiksi kovempia otteita Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n ja sen jäsenten vastustamiseksi.

Suomi on sitoutunut noudattamaan Turkin, Suomen ja Ruotsin välillä tehtyä kolmikantasopimusta. Samaan on sitoutunut Ruotsikin.

– Ei tässä käsitykseni mukaan mitään lisäkauppoja ole olemassa, Särkkä toteaa.