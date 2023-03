Kyse on vuosi vuodelta pahenevasta ilmiöstä, joka on yhdistetty maatalouden päästöihin.

Tuhansia kilometrejä pitkä merileväkeskittymä ajautunee kesää kohti Atlantin keskiosista Karibian saarille ja Meksikonlahden sekä Floridan rannoille, varoittavat tutkijat. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja NPR.

Levää on jo ajautunut rantaan monin paikoin riesaksi asti, USA Todayn ja The New York Timesin mukaan muun muassa Barbadokselle, Floridan Keys-saarille ja Meksikon Cancúniin, mutta suurin vyöry lienee edessä tulevina kuukausina.

Kyse on vuosi vuodelta pahenevasta ilmiöstä. Tutkijat kertovat, että ruskoleviin kuuluvat sargassolevät (Sargassum) ovat kasautuneet suuriksi keskittymiksi Etelä-Amerikan ja Länsi-Afrikan välisellä merialueella lähes joka vuosi vuodesta 2011 lähtien. Tästä vuodesta uhkaa tulla pahin.

Leväkeskittymä on arviolta 8 000 kilometriä pitkä ja 500 kilometriä leveä, arvioi Florida Atlantic Universityn tutkija Brian Lapointe The Washington Postin mukaan.

Kyse ei ole yhtenäisestä levälautasta vaan lukemattomista lautoista siellä täällä.

– Ei voi matkustaa veneellä Afrikasta Karibialle katsellen sitä koko matkan ajan, ei todellakaan, University of South Floridan tutkija Brian Barnes sanoo The Washington Postille.

– Se on hyvin hajanaista.

Merellä kelluessaan sargassolevät tarjoavat ravintoa, suojaa ja otollisen lisääntymispaikan lukemattomille merten eläimille, kuten kaloille, kilpikonnille, ravuille ja linnuille.

Rannoille ajautuessaan niistä tulee ongelma, sillä ne paitsi täyttävät rannat jopa metrien korkeudelta myös ovat myrkyllisiä ja alkavat hajotessaan haista mädiltä kananmunilta.

Tämä on ongelma muun muassa turismille, joka on tärkeää Karibian seudun maille. Mutta kasautuessaan matalaan veteen sargassolevät myös imevät hapen meren muilta eliöiltä.

Sargassoleviä 40 vuotta tutkinut Lapointe yhdistää leväongelman paisumisen maatalouden, metsähakkuiden ja jätevesien typpi- ja fosfaattipäästöihin, jotka valuvat Atlanttiin muun muassa Amazon- ja Kongojokea pitkin.