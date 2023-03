Mitä tapahtui Dmitri Medvedevin someseuraajille? Yli 20 000 seuraajaa katosi hetkessä

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajan seuraajat VKontakte-sivustolla vähenevät kovaa vauhtia.

Torstaina päivällä yli 2,11 miljoonaa seuraajaa, torstaina illalla 2,09 miljoonaa – vähennystä muutamassa tunnissa yli 23 500 seuraajaa.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajan Dmitri Medvedevin seuraajat VKontakte-sivustolla vähenevät jostain syystä valtavaa vauhtia.

Lue lisää: Italia syyttää Wagneria pakolais­määrän räjähdys­mäisestä kasvusta – asian­tuntija arvioi, yltääkö uhka Suomeen

Selvää syytä seuraajien määrän vähenemiselle ei ole – ellei sellaiseksi lueta sitä, että Medvedev on viime aikoina ollut kohtuullisen rauhaksiin. Kärkkäistä lausunnoista tunnettu Medvedev ei ole liiemmin räväyttänyt hetkeen aikaan.

Edelliset kohulausunnot ovat yli kuukauden takaa.

Ainoa suurempi ”möläytys” oli, kun Medvedevin väitettiin tilanneen Wagner-joukoilta 15 miljoonalla dollarilla Italian puolustusministerin Guido Crosetton palkkamurhan.

Tämä sen jälkeen, kun Crosetto oli syyttänyt Wagneria Italian pakolais­määrän räjähdys­mäisestä kasvusta. Crosetton mukaan kyse on osasta Venäjän strategiaa, jossa se pyrkii kostamaan Ukrainaa tukeville maille.

– Mielestäni nyt on jo turvallista sanoa, että Afrikan rannikoilta lähtöisin olevan siirtolaisuus­ilmiön eksponentiaalinen kasvu on myös – eikä vähäisessä määrin – osa selkeää hybridi­sodankäynnin strategiaa. Sitä toteuttaa Wagner käyttämällä merkittävää paino­arvoaan, joka sillä on joissakin Afrikan maissa, Crosetto sanoi maanantaina Reutersin mukaan.

Muutoin Medvedev vieraili esimerkiksi torstaina Pietarissa ja kävi muun muassa Ukrainaan sotilaita värväävissä rekrytointipisteissä.

Vkontakte – nykyiseltä nimeltään VK – on etenkin Itä-Euroopan maissa Facebookin korvike. Se on suosituin sosiaalisen median sivusto Venäjällä.