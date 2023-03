Rasmus Paludan kiistää yhteydet Ruotsin TV4:n ohjelmassa.

Rasmus Paludan on tullut tunnetuksi tempauksistaan polttaa julkisesti koraaneja.

Ruotsin TV4:n mukaan tanskalais-ruotsalaisella äärioikeistopoliitikolla Rasmus Paludanilla on ollut Venäjän sosiaalisessa mediassa yhteyksiä useisiin Wagner-palkkasotilasryhmään yhdistettyihin miehiin. Yksi heistä on tunnettu Wagnerin rekrytoija, ja osa on sotinut Ukrainassa.

Paludan kiistää yhteydet TV4:n Kalla fakta -ohjelmassa.

Paludan on tullut tunnetuksi tempauksistaan polttaa julkisesti Koraaneja. Hänen toimintansa on ärsyttänyt Turkkia ja haitannut Ruotsin Nato-pyrkimyksiä.

Tiedusteluyhtiö Paliscopen selvityksessä tuhansista Wagnerin jäsenistä tai ryhmää lähellä olevista henkilöistä löytyi kuusi miestä, jotka olivat olleet Paludanin ystäviä venäläisessä VKontakte-viestipalvelussa. Yksi heistä on Aleksandr Ilyutenko.

– Hänen tehtävänään on rekrytoida sotilaita Wagner-ryhmään. Häntä näkee usein eri hyvin korkeissa yhteyksissä, sekä johtajien kanssa että poliittisella tasolla. Hän ei todellakaan ole mikään rivijäsen Wagnerissa, sanoo Paliscopen toimitusjohtaja Rolf Rosenvinge TV4:lle.

Toisella Paludanin väitetyistä Vkontakte-ystävistä on puolestaan Ukrainan mukaan ollut tehtävänä vaikuttaa vaaleihin ja yleiseen mielipiteeseen ulkomailla Venäjän etujen mukaisesti.

Paludanin mukaan TV4:n epäilyt ovat naurettavia ja hän epäilee, että joku on luonut hänen nimissään palveluun valetilin.

Kalla fakta -ohjelman tekijöiden mukaan kaikki viittaa kuitenkin Paludaniin. Hänen nimellään ollut tili on ollut myös Paludanin Stram kurs -puolueen Vkontakte-tilin hallinnoija, tilillä on viestitty tanskaksi ja tili suljettiin vuonna 2018, mikä täsmää Paludanin aiemmin kertomaan ajankohtaan hänen Vkontakte-tilinsä sulkemisesta.