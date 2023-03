Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet presidentin jengiväkivallan vastaista kampanjaa, jossa esimerkiksi vangituilla ei ole enää oikeutta asianajajaan ja moni poliisin hallussa ollut on kuollut.

El Salvadorin presidentin kanslia on julkaissut kuvia uudesta vankilasta, joka on suunnattu jengeihin kuuluville vangeille. Tecolucassa, noin 74 kilometrin päässä pääkaupunki San Salvadorista, sijaitseva vankila on suunniteltu jopa 40 000 vangille.

Presidentin kanslian kuvissa näkyy toinen saapumiserä vankilaan. Vankien kerrotaan kuuluvan pahamaineisiin MS-13- ja Barrio 18 -jengeihin.

Vankila otettiin käyttöön helmikuun lopussa. Tuolloin ”megavankilaan” siirrettiin ensimmäiset 2 000 vankia, CNN uutisoi.

El Salvador on jo pitkään kärsinyt jengiväkivallasta.

Uuteen vankilaan on tuotu jo tuhansia vankeja.

El Salvadorin presidentti Nayib Bukele ilmoitti maaliskuussa sodasta jengejä vastaan. Maaliskuun ja marraskuun välillä oli pidätetty 58 000 ihmistä ja joulukuussa arviolta kaksi prosenttia maan aikuisväestöstä eli runsaat 100 000 ihmistä oli telkien takana.

CNN:n mukaan tällä hetkellä vajaan vuoden kestäneessä kampanjassa 64 000 epäiltyä on pidätetty.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet Bukelen kampanjaa. Pidätyksiä voi tehdä ilman pidätyslupaa, hallituksella on pääsy yksityiskeskusteluihin eikä vangituilla ole enää oikeutta asianajajaan. Lisäsi kymmenet ovat kuolleet poliisin hallussa.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet vankien ja rautanyrkiksi kutsutussa kampanjassa pidätettyjen kohtelua.