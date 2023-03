Yhdysvaltain MQ-9 Reaper -tiedustelulennokki syöksyi Mustaanmereen tiistaina sen jälkeen, kun venäläishävittäjä oli törmännyt siihen.

Venäjä aikoo nyt etsiä hylyn ja nostaa sen.

– En tiedä onnistummeko noutamaan sen vai ei, mutta ainakin yritämme, sanoi Venäjän turvallisuus­neuvoston pääsihteeri Nikolai Patrushev valtion tv:ssä keskiviikkona.

Lue lisää: Tällainen on Suomenkin testaama MQ-9 Reaper – törmäyksessä pudonnut Yhdys­valtain lennokki on suuri ja kallis ase­järjestelmä

Valkoisen talon edustaja John Kirby sanoi keskiviikkona, että Yhdysvallatkin haluaa löytää hylyn, mutta lennokkia ei välttämättä koskaan saada nostettua.

– En ole varma, saammeko koskaan nostettua sitä. Siellä, minne se putosi Mustallamerellä, on hyvin, hyvin syvää. Joten me vielä arvioimme, voidaanko tehdä minkäänlaisia nostoyrityksiä. Voi olla, että ei, Kirby sanoi The Guardianin mukaan.

– Teimme parhaamme minimoidaksemme sen tiedusteluarvon, jos joku muu pääsee käsiksi lennokkiin.

Uutiskanava NBC News kertoi tiistaina, että Yhdysvallat on tyhjentänyt Mustaanmereen syöksyneen tiedustelu­lennokin sisältämät ohjelmistot. Viranomaisten mukaan on kuitenkin todennäköistä, että venäläiset pääsevät koneen jäänteiden jäljille nopeammin kuin yhdysvaltalaiset viranomaiset.