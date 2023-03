Nämä 20 asiaa Arja Paananen nosti esiin Putinin kuuluisasta Krim-puheesta 2014 – lue nyt uusin silmin

Kuva puhuvasta Putinista on otettu maaliskuun 18. päivänä 2014 sen jälkeen, kun Putin oli ilmoittanut Krimin liittämisestä Venäjään. Takana julisteessa lukee ”Krim sydämessäni”. Ilta-Sanomat julkaisee uudelleen Arja Paanasen tuolloisen analyysin Putinin puheesta.

IS 19.3.2014

Venäjän presidentti Vladimir Putin perusteli Kremlissä pitämässään puheessa monin eri tavoin sitä, miksi hänen mielestään Krimin liittäminen Venäjään on oikeudenmukaista ja laillista.

Isänmaallisuutta ja itsevarmuutta uhkuneen puheen jälkeen monet tulkitsivat jo, että Krimin liittäminen Venäjään aloitti kokonaisen uuden aikakauden maailman historiankirjoituksessa. Näin alkoi uusi aikakausi maailmassa – venäläisen kansan uudelleenyhdistäminen ja vahvistaminen, kirjoitti esimerkiksi Latviassa toimiva Putin-mielinen tutkija Aleksandr Gaponenko.

Putin perusteli Krimin palauttamista muun muassa sillä, että Neuvostoliiton hajotessa miljoonat venäläiset joutuivat erilleen toisistaan.

Näyttää siis siltä, että Putinin mielestä nyt on koittanut aika, jolloin näitä venäläisiä voi alkaa jälleen koota takaisin yhteen äiti-Venäjän helmojen suojiin.

Ilta-Sanomat analysoi puheen keskeiset kohdat siitä näkökulmasta, mikä Putinin perusteluissa huolettaa ja mikä voi enteillä hänen tulevia toimiaan.

” Krimillä kirjaimellisesti kaikki on meidän yhteisen historiamme ja ylpeytemme läpitunkemaa.

1. Historiallisten maiden palautus Venäjälle

Puhe: Putin muistutti, kuinka Krimin historia on yhtä kuin Venäjän historia, sillä pyhä ruhtinas Vladimirkin otti kasteen juuri Krimillä.

Lisäksi Krimille on haudattu venäläisiä sotilaita, jotka valloittivat Krimin turkkilaisilta 1783.

– Krimillä kirjaimellisesti kaikki on meidän yhteisen historiamme ja ylpeytemme läpitunkemaa, Putin selitti.

Analyysi: Putinin mukaan Venäjällä on oikeus palauttaa itselleen maita, jotka ovat sille kuuluneet historiallisesti.

Vladimir Putin saapui Kremlin salin kullatuista ovista pitämään Krim-puhettaan maaliskuun 18. päivänä 2014.

2. Venäläiset kärsivät eniten Neuvostoliitossa

Tässä yhteydessä kannattaa ehkä muistaa, että Suomikin kuului Venäjän imperiumiin 1809–1917, eli pidemmän aikaa kuin nykyinen itsenäisyytemme on kestänyt.

Puhe: Putin muistutti, että Neuvostoliitossa oli aika, jolloin Krimin tataareita ja "joitakin muita kansoja" kohtaan kohdistettiin julmaa epäoikeudenmukaisuutta.

– Sanon kuitenkin yhden asian, vainoista kärsivät tuolloin miljoonat eri kansallisuuksia edustavat ihmiset, mutta erityisesti tietenkin venäläiset ihmiset. Krimin tataarit ovat päässeet palaamaan omille mailleen, Putin sanoi.

Analyysi: Putinin mielestä Krimin tataarien kokemia vääryyksiä ei saa korostaa liikaa, koska venäläiset ovat kärsineet Neuvostoliitossa eniten. Krimin tataarit ovat sitä paitsi saaneet jo palata omille mailleen, joten Putinin mielestä on siis luonnollista, että venäläiset saavat nyt oikeutta itselleen maaliitoksen avulla.

” Jumala heidät tuomitkoon. Tämä kaikki tapahtui ilman, että olisi otettu huomioon ihmisten kansallinen koostumus alueella.

3. Kaakkois-Ukraina muodostettiin väärin

Puhe: Putinin mukaan bolshevikit yhdistivät vallankumouksen jälkeen Ukrainan neuvostotasavaltaan merkittäviä osia "Venäjän historiallisesta etelästä".

– Jumala heidät tuomitkoon. Tämä kaikki tapahtui ilman, että olisi otettu huomioon ihmisten kansallinen koostumus alueella, joka on nykyistä Kaakkois-Ukrainaa, Putin huomautti.

Analyysi: Putin antaa ymmärtää, että Krimin lisäksi myös jotkut Ukrainan eteläiset ja itäiset osat on liitetty Ukrainaan väärin perustein. Näin ollen olisi ehkä vain oikeudenmukaista, jos nekin palaisivat takaisin Venäjälle?

4. Krim annettiin Ukrainalle perusteetta

Puhe: Putinin mukaan Krimin luovuttaminen Ukrainalle sai alkunsa 1954 Nikita Hrushtshevin aloitteesta. Hänen mukaansa se saattoi olla halua miellyttää Ukrainan puolue-eliittiä tai halua hyvitellä neuvostojohdon syyllisyyttä Ukrainan 1930-luvun vainojen johdosta.

– Tärkeintä meille on se, että tämä päätös tehtiin rikkomalla ilmiselvästi silloin voimassa olleita perustuslaillisia normeja, Putin sanoi.

Analyysi: Putinin mielestä Krim voidaan palauttaa Venäjälle, koska neuvostojohto ei tuolloin noudattanut kaikkia sääntöjä antaessaan alueen Ukrainalle.

Jos tästä lähdetään, Putin löytää varmasti kymmeniä muitakin päätöksiä, joissa neuvostojohto ei ole noudattanut omia lakejaan, ja jotka voidaan sillä perusteella nyt mitätöidä.

Mellakkavarusteisiin pukeutuneet miehet vartioivat Krimin alueparlamentin läheisellä kävelykadulla Simferopolissa 17. maaliskuuta 2014.

5. Neuvostoaikana kansalta ei kysytty

Puhe: Putinin mukaan Krimin liittäminen Ukrainaan tehtiin 1954 vallan kulisseissa eikä totalitaarinen yhteiskunta kysynyt asiaan mielipidettä Krimin alueen ja Sevastopolin kaupungin asukkailta.

– Heidät vain asetettiin tapahtuneen tosiasian eteen, Putin sanoi.

Analyysi: Neuvostoaikana varsinkin Josif Stalinin hallintotapaan kuului piirrellä alueiden rajoja uusiksi ja siirrellä kokonaisia kansoja Siperiaan. Tuolloin ei ollut tapana järjestää edes tarkasti ohjattuja näytelmällisiä kansanäänestyksiä, niin kuin Putin teki Krimillä.

Jos Putin jatkaa tätä logiikkaa, entisen Neuvostoliiton alueelta löytyy varmasti useita itsevaltaisesti piirreltyjä rajalinjoja. Aikooko Putin kysyä näiden kaikkien alueiden asukkailta heidän haluaan liittyä Venäjään – ja asettaa sitten lännen tapahtuneiden tosiasioiden eteen, kuten eilen kävi Krimin liittymisen kanssa?

” Kun Krim sitten yhtäkkiä olikin toisen valtion osana, Venäjä tunsi itsensä ryöstön kohteeksi.

6. Neuvostoliiton hajoaminen oli kuin ryöstö

Puhe: Putin harmitteli jälleen kerran Neuvostoliiton hajoamista ja sitä, kuinka kaikki tapahtui niin nopeasti, että harva edes ehti tajuta tapahtumien dramaattisuuden.

– Kun Krim sitten yhtäkkiä olikin toisen valtion osana, Venäjä tunsi itsensä ryöstön kohteeksi, Putin kuvaili.

Analyysi: Krimin palauttaminen Venäjälle on tapahtunut vain vajaassa kuukaudessa sen jälkeen, kun Viktor Janukovitshin hallinto kaatui Kiovassa. Ehkä Putin laski sen varaan, että länsi joutuu nyt samanlaiseen sokkiin kuin Venäjä aikanaan NL:n hajotessa eikä kukaan ehdi edes kunnolla tajutakaan, ennen kuin Krim on jo osa Venäjää.

7. Venäläiset joutuivat NL:n hajotessa erilleen

Puhe: Putinin mukaan miljoonat venäläiset kävivät Neuvostoliiton aikana nukkumaan yhdessä maassa ja heräsivät aamuun toisessa maassa. Kaiken lisäksi venäläisistä tuli samalla kansallisia vähemmistöjä omilla asuinseuduillaan.

– Venäjän kansasta tuli yksi suurimmista, ellei jopa suurin erilleen joutunut kansakunta maailmassa, Putin sanoi.

Analyysi: Putinin mielestä on vääryys, että venäläiset joutuivat vähemmistöksi ja erilleen toisistaan, joten hän pyrkii nyt korjaamaan tilanteen. Suuri venäläisvähemmistö on esimerkiksi Kazakstanissa, mutta venäläisiä asuu kaikissa entisissä neuvostotasavalloissa. Ketkä pyytävät seuraavaksi Putinia apuun?

8. Venäjä ei ole enää heikko

Puhe: Putinin mukaan krimiläiset tunsivat, että heidät heitettiin Ukrainan käsiin 1990-luvun alussa kuin perunasäkki.

Putinin mukaan Venäjä painoi tuolloin päänsä ja nieli häpeänsä, sillä Venäjän valtio oli heikko.

– Maamme oli silloin niin vaikeassa tilanteessa, ettei se yksinkertaisesti voinut puolustaa etujaan. Mutta ihmiset eivät voineet hyväksyä suurta historiallista vääryyttä, Putin selitti.

Analyysi: Putin haluaa nyt näyttää maailmalle, ettei 2010-luvun Venäjä ole enää heikko. Ja arvatenkin Putinin mielestä myös jossain muualla entisessä Neuvostoliitossa on ihmisiä, jotka eivät voi hyväksyä historiallista vääryyttä.

” Vallankaappauksen toteuttajat olivat nationalisteja, uusnatseja, russofobeja ja antisemitistejä.

9. Ukrainaan tuli vääränlainen johto

Puhe: Putinin mukaan Venäjä vahvisti Krimin kuulumisen Ukrainalle 2000-luvun alussa, koska se halusi hyviä suhteita Ukrainaan ja luotti siihen, että Ukraina on aina Venäjän hyvä naapuri.

Mutta Putinin mukaan tilanne muuttui, kun Ukrainassa alkoi tulla vallanvaihtoja toinen toisensa jälkeen ja nyt viimein Maidanin vallankumous.

– Vallankaappauksen toteuttajat olivat nationalisteja, uusnatseja, russofobeja ja antisemitistejä. Ukrainassa ei ole laillista valtaa edelleenkään eikä ole kenelle puhua, Putin sanoi.

Analyysi: Putinin tulkinnasta seuraa siis se, että Venäjällä on hänen mielestään yksipuolinen oikeus olla kunnioittamatta itse tekemiään rajasopimuksia, jos naapurimaassa valta vaihtuu sellaiseksi, joka ei miellytä Venäjää.

Krimin niin kutsutusta ”kansanäänestyksestä” ja sen väitetystä tuloksesta – halusta liittyä Venäjään – kerrottiin paikallisissa lehdissä 17.3.2014.

10. Venäläiset kärsivät Ukrainassa

Puhe: Putinin mukaan Ukrainassa on vuosien saatossa tehty erilaisia yrityksiä venäläisten historiallisten muistomerkkien ja kielen hävittämiseksi sekä venäläisten ukrainalaistamiseksi.

Kun valta vaihtui Kiovassa, nykyjohto otti ensitöikseen käsittelyyn sittemmin jo perutun lakiehdotuksen venäjän kielen aseman heikentämisestä.

” Vallankaappaajat alkoivat heti uhkailla vainoilla, ja ensimmäisenä listalla oli tietenkin venäjänkielinen Krim.

– Vallankaappaajat alkoivat heti uhkailla vainoilla, ja ensimmäisenä listalla oli tietenkin venäjänkielinen Krim. Emme voineet jättää Krimin asukkaita kärsimään, sillä se olisi ollut yksinkertaisesti petturuutta, Putin sanoi.

Analyysi: Putin muistutti puheessaan myös, että venäläisten oikeuksien polkeminen jatkuu yhä Kiovassa, Donetskissa, Harkovassa ja muutamissa muissa Ukrainan kaupungeissa. Eli odottaako hän sieltä samanlaista avunpyyntöä kuin Krimiltä?

11. Länsi saa maksaa Kosovosta

Puhe: Krimin itsenäistyminen tapahtui Putinin mukaan täsmälleen Kosovon mallin mukaan.

Hänen mukaansa länsi loi itse Kosovossa ennakkotapauksen, jonka nojalla länsi tunnusti Kosovon irtautumisen Serbiasta ja osoitti samalla, ettei yksipuoliseen irrottautumiseen tarvittu Serbian suostumusta.

Lisäksi tuolloin Yhdysvallat tunnusti kirjallisesti, että itsenäisyysjulistuksen yhteydessä saatetaan rikkoa silloisen valtion sisäisiä lakeja, mutta se ei silti ole kansainvälisen oikeuden vastaista.

– Itse kirjoittivat tämän ja nyt esittävät paheksuntansa. Miksi se, joka on mahdollista Kosovon albaaneille, ei ole sallittua Krimin venäläisille, ukrainalaisille ja tataareille? Putin kyseli.

Toisaalta, jos Putin nyt sanoo Krimin itsenäistymisen tapahtuneen täsmälleen Kosovon mallin mukaan, eikö Venäjän pitäisi saman logiikan mukaan nyt tunnustaa myös Kosovo?

12. USA saa maksaa Jugoslaviasta, Irakista ja Libyasta

Puhe: Putinin mukaan Yhdysvallat ei kunnioita kansainvälistä oikeutta, vaan toimii vahvemman oikeudella ja YK:n ohittaen.

– He ovat vakuuttuneita omasta erinomaisuudestaan ja siitä, että heille on suotu oikeus ratkaista maailman kohtalo ja vain he ovat oikeassa, Putin sanoi.

Putinin mukaan Yhdysvallat toimi omavaltaisesti muun muassa Jugoslavian pommituksissa, Afganistanin sodassa, Irakissa ja Libyassa.

Analyysi: Venäjä on kokenut itsensä nöyryytetyiksi kaikissa näissä konflikteissa ja panee Yhdysvallat nyt maksamaan siitä. Putin todistelee samalla myös, että jos Yhdysvallat on kerran joskus rikkonut yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, siitä seuraa Venäjälle oikeutus tehdä samoin.

” Me ymmärrämme, että nämä toimet oli suunnattu Ukrainaa, Venäjää ja Euraasian integraatiota vastaan.

13. Länsi saa maksaa värivallankumouksista

Puhe: Putin muistutti myös värivallankumousten sarjasta ja arabikeväästä, joka on hänen mukaansa muuttunut arabitalveksi, kun länsi on yrittänyt istuttaa maihin vierasta hallintokulttuuria.

– Vastaava skenaario tapahtui Ukrainassa 2004, kun keksittiin presidentinvaalien kolmas kierros, jota ei ollut edes laissa. Absurdia ja perustuslain pilkkaamista, Putin sanoi.

– Nyt (Kiovassa) heitettiin peliin ennalta valmisteltu ja varustettu taistelijoiden armeija. Me ymmärrämme, että nämä toimet oli suunnattu Ukrainaa, Venäjää ja Euraasian integraatiota vastaan, Putin jatkoi.

Analyysi: Ukrainan vuoden 2004 oranssi vallankumous oli Putinille suuri järkytys, sillä sen jälkeen hän ryhtyi toden teolla pelkäämään omaa syrjäyttämistään ja kiristämään otettaan Venäjän oppositiosta. Tuolloin Kremlin kandidaatti Viktor Janukovitsh joutui väistymään vaalivilpin takia ja presidentiksi tuli Viktor Jushtshenko.

Nykyiset Kiovan tapahtumat ovat Putinille vain todiste siitä, että hän oli syrjäyttämispelkojensa kanssa oikeassa, vaikka uhriksi joutui nyt toistamiseen Janukovitsh. Hänen analyysinsä mukaan Kiovan kansannousu oli siis lännen operaatio, joka oli itse asiassa tarkoitettu Venäjää vastaan.

Krimillä näkyi myös Neuvostoliiton lippuja maaliskuussa 2014.

14. USA saa maksaa Natosta ja ohjuspuolustuksesta

Puhe: Putinin mukaan länsi tekee päätöksiä Venäjän selän takana ja vain saattaa tapahtuneet tosiasiat Venäjän tiedoksi. Näin on hänen mukaansa käynyt Naton laajentumisessa ja Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmän rakentamisessa Eurooppaan. Näin on tapahtunut myös viisumivapausneuvottelujen vitkuttelussa.

Analyysi: Kaikki tämä on käynyt Venäjän kunnian päälle, joten hyvitykseksi tästä Venäjällä on Putinin mukaan oikeus ottaa Krim.

Sitä hän tosin ei muistanut mainita, että on Venäjäkin toiminut omin päin esimerkiksi Georgian sodassa 2008, jonka seurauksena se irrotti de facto Georgiasta Etelä-Ossetian ja Abhasian.

” Länsi ylitti rajat, käyttäytyi töykeästi, vastuuttomasti ja epäammattimaisesti.

15. Krimillä tuli Venäjän kärsivällisyys vastaan

Puhe: Putinin mukaan kaikella on rajansa, ja se raja tuli nyt Ukrainan kohdalla vastaan.

– Länsi ylitti rajat, käyttäytyi töykeästi, vastuuttomasti ja epäammattimaisesti. Venäjä joutui linjalle, josta se ei enää voinut perääntyä, Putin sanoi.

Analyysi: Kiovan mielenosoittajien päättäväisyys ja Janukovitshin pako olivat Putinille niin suuri säikähdys ja tappio, ettei hän voinut sallia Ukrainan luisuvan käsistään lännen vaikutuspiiriin. Siksi Putin päätti ottaa Krimin, ja mitä ilmeisimmin tämä suunnitelma on ollut Kremlissä valmiina jo pian vuoden 2004 oranssin kumouksen jälkeen.

” Me vastustamme sitä, että sotilasliitto isännöisi meidän raja-aitamme luona, meidän talojemme ja meidän historiallisten alueidemme luona.

16. Venäjä ei halua Natoa naapuriinsa

Puhe: Putinin mukaan Venäjä muistaa, kuinka Ukraina on haaveillut Natoon liittymisestä. Jos tämä olisi toteutunut Krimin ollessa vielä osa Ukrainaa, se olisi tuonut hänen mukaansa Naton laivaston Sevastopoliin ja uhannut koko Etelä-Venäjää.

– Me vastustamme sitä, että sotilasliitto isännöisi meidän raja-aitamme luona, meidän talojemme ja meidän historiallisten alueidemme luona, Putin sanoi.

Analyysi: Putinin Nato-viestiä voi lukea myös siltä kannalta, mitä se tarkoittaisi Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden suhteen. Suomella ja Venäjällä on yhteistä "raja-aitaa" 1 300 kilometriä.

” Venäjä tulee aina puolustamaan heidän etujaan poliittisesti, diplomaattisesti ja oikeudellisesti.

17. Venäjä jatkaa venäläisten puolustamista

Puhe: Putinin mukaan Ukrainassa asuu ja tulee asumaan miljoonia venäläisiä ja venäjää puhuvia ihmisiä.

– Venäjä tulee aina puolustamaan heidän etujaan poliittisesti, diplomaattisesti ja oikeudellisesti, Putin sanoi.

– Älkää uskoko heitä, jotka pelottelevat, että Krimin jälkeen tulee muiden alueiden vuoro. Me emme halua hajottaa Ukrainaa, hän jatkoi.

Analyysi: Vaikka Venäjä ei jatkaisikaan Ukrainassa alueellista valloitusretkeään Krimiä pidemmälle, Ukraina ei silti pääse irti Venäjän painostuksesta, vaan instrumenttina siihen on venäjänkielinen väestö.

Tunnuksettomia venäläisiä erikoisjoukkojen sotilaita kuvattuna maaliskuussa 2014 Krimillä. Sotilaat ovat ukrainalaisen varuskunnan edustalla Perevalnojen kylässä.

18. Venäjän isänmaallisuus nousee

Puhe: Putin kiitti venäläisiä ja krimiläisiä siitä, että he seisoivat niin isänmaallisesti vallanpitäjiensä tukena Krimin kohtaloa ratkaistaessa.

Putin varoitti puheessaan myös, että Venäjä varmasti kokee ulkoista vastustusta, mutta venäläisten on nyt päätettävä, ovatko he valmiita johdonmukaisesti puolustaman omia intressejään, sillä vaihtoehtona on ikuisen periksi antamisen tie.

– Meidän täytyy säilyttää tulevaisuudessakin tällainen samanlainen yhtenäisyys, jotta voimme ratkaista tehtäviä, jotka tulevat Venäjän eteen, Putin sanoi.

Analyysi: Putin yllyttää venäläisiä avoimeen isänmaalliseen huumaan ja vihjailee, että kansalla ja hänellä on vielä monia "tehtäviä" ratkaistavanaan yhdessä. Pyytääkö hän näin kansalta mandaattia jo seuraavalle siirrolleen?

” Pidämme tällaisia lausuntoja vastuuttomina ja aggressiivisina ja tulemme vastaamaan niihin vastavuoroisesti.

19. Venäjän vastattava ”lännen aggressioon”

Puhe: Putinin mukaan länsi pelottelee Venäjää sekä pakotteilla että Venäjän sisäisten ongelmien kärjistymisellä.

Putinin mukaan olisi kiinnostavaa tietää, tarkoittaako länsi jotain Venäjän sisäistä pettureiden ”viidettä kolonnaa” vai laskeeko länsi sen varaan, että se voi pakotteilla käynnistää ihmisten tyytymättömyyden Venäjällä.

– Pidämme tällaisia lausuntoja vastuuttomina ja aggressiivisina ja tulemme vastaamaan niihin vastavuoroisesti, Putin sanoi.

Analyysi: Putinin pelko Venäjän sisäisestä vallankaappauksesta tulee tässäkin esille. Hän yhdistää kansaa omaksi tuekseen ja vihjailee, että länsi toivoo Venäjälle sekasortoa.

20. Venäläisten suojelu tärkeämpää kuin ulkosuhteet

Puhe: Putin siteerasi mielipidetutkimuksia, joiden mukaan yli 83 prosenttia venäläisistä on sitä mieltä, että Venäjän on puolustettava venäläisiä Krimillä, vaikka se huonontaisikin maan suhteita ulkovaltoihin.

Analyysi: Putin ei maininnut nimeltä mitään muita alueita, mutta viittaamalla näihin lukuihin hän antoi ymmärtää, että Venäjän kansa tukee ylipäätään hänen politiikkaansa venäläisten suojelusta.

Tiistaina tuli jo tieto, että esimerkiksi Moldovaan kuuluva Transnistria on jo pyytänyt lupaa liittyä Krimin tavoin Venäjään.

Mahdollisia Putinin seuraavia kiinnostuksen kohteita ovat myös Georgiaan kuuluvat Etelä-Ossetia ja Abhasia. Nämä kaikki kolme aluetta ovat omassa maassaan julistautuneet jo yksipuolisesti itsenäisiksi ja ovat avoimen venäläismielisiä, joten Krimin mallin toteuttaminen niiden kohdalla olisi mahdollista.