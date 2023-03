Kremlin salainen suunnitelma paljastui – tällaiset tavoitteet Putinilla on Moldovassa

Ruotsalaislehti Expressen sai haltuunsa Kremlin tavoitteista kertovan dokumentin. Jo aiemmin Putinin paljastettiin toteuttaneen tarkkaa suunnitelmaa Valko-Venäjällä.

Vladimir Putinilla on tarkka suunnitelma Moldovan itsenäisyyden rapauttamiseksi. Suunnitelma paljastuu ruotsalaislehti Expressenin haltuunsa saamasta dokumentista. Dokumentin on vuotanut lehdelle Kremlin sisäpiiriläinen.

Venäjä on kohdistanut voimakasta hybridivaikuttamista Moldovaan jo useiden vuosien ajan. Dokumentista selviää, että maalla on selkeät, konkreettiset tavoitteet Moldovan suhteen. Putin haluaa niiden toteutuvan vuoteen 2025 mennessä.

Suunnitelma on viisisivuinen, ja siinä kuvataan, kuinka Moldovan itsenäisyys hajotetaan. Suunnitelman mukaan Venäjän tavoitteena on pysäyttää, vastustaa ja jäädyttää Moldovan yhteistyö EU:n, Naton ja naapurimaa Romanian kanssa. Romania on sekä EU:n että Naton jäsen

Venäjä haluaa saada puolelleen Moldovan poliittisen eliitin, vahvistaa Venäjän ortodoksisen kirkon asemaa maassa ja säilyttää Moldovan riippuvuuden venäläisestä kaasusta.

Lue lisää: Tällaista propagandaa Kreml levittää nyt Moldovasta – ”Ukraina suunnittelee hyökkäystä”...

Dokumentissa listataan selkeäsanaisesti, kuinka tarkoitus on saada Moldovan päättäviin elimiin enemmän Venäjä-mielisiä poliitikkoja, yllyttää Venäjä-mielisyyttä maan poliittisen ja taloudellisen eliitin joukossa, yrittää torjua Moldovan yhteistyötä Naton kanssa ja vastustaa ”Romanian laajenemispolitiikkaa” Moldovassa.

Lisäksi Venäjä pyrkii lisäämään ”sotilaspoliittista yhteistyötä” Moldovan kanssa asevoimien ja lainvalvontaviranomaisten kautta.

Moldovan pääministeri Dorin Recean kommentoi Expressenille, että Putinin tarkoitus on, että Moldova menettää ulkopoliittisen suvereniteettinsa.

Moldova on yksi Euroopan köyhimmistä maista. Sillä on pitkä raja Ukrainan kanssa, ja Venäjä on kohdistunut maahan yhä voimakkaampaa hybridivaikuttamista. Keskiössä on Moldovan ja Ukrainan vastaisella rajalla oleva Transnistrian kaistale, joka on hyvin venäläismielinen.

Transnistriassa on vallassa vahvasti Venäjän suuntaan kallellaan oleva separatistihallinto. Hallinto ei ole kuitenkaan Ukrainan sodan aikana julkisesti tukenut Venäjän toimia eikä luonut suhteita Luhanskin tai Donetskin nukketasavaltoihin. Venäjällä on Transnistriassa jonkin verran sotilaita ja aseita.

Expressenin juttu Putinin suunnitelmista on osa laajempaa kansainvälisten medioiden yhteistyötä, jossa ovat mukana muun muassa yhdysvaltalainen Yahoo News, ukrainalainen Kyiv Independent, moldovalainen Rise Moldova ja saksalaislehti Süddeutsche Zeitung.

Lehdet saivat helmikuussa käsiinsä samanlaisia papereita, joissa kuvailtiin Venäjän tavoitteet ottaa kokonaan valtaansa Valko-Venäjä. Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukashenka jopa kommentoi lehdelle kyseistä dokumenttia. Hän sanoi, että sellainen saattaa olla olemassa.