Suplan Venäjä-podin uusimmassa jaksossa analysoidaan sitä, mitä Venäjällä voi odottaa, kun maan presidentti Vladimir Putin lopulta poistuu vallasta.

Venäjä-podin juontajia ovat suomenvenäläiset Anton Nikolenko ja Mihail Ionin. Ensimmäiseksi vaihtoehdoksi Putinin jälkeiselle ajalle nostetaan skenaario, jossa asiat menisivät sääntöjen mukaan. Jos Putin luopuisi yllättäen vallasta tai sattuisi menehtymään, astuisi hänen paikalleen Venäjän nykyinen pääministeri Mihail Mishustin.

Mishustinista tulisi Venäjän virkaatekevä presidentti vähintään muutamaksi kuukaudeksi, kunnes maassa järjestettäisiin presidentinvaalit.

Mishustinissa juontajakaksikko ei näe pitkäaikaista johtajaa, vaikka hän todennäköisin seuraaja Putinin kuoleman jälkeen olisikin.

– Mishustin ei ole missään nimessä sellainen karismaattinen hahmo, kuten Putin. Eikä kukaan muukaan sieltä Putinin lähipiiristä. Tämä ei voi olla sellainen seuraavan 30 vuoden juttu. Se voi olla hetken aikaa, mutta kyllä se siitä lähtee murenemaan, Ionin sanoo.

– Putinin järjestelmä on mitä on. Se on hyvin hauras, jos sieltä poistaa sen Putinin, hän jatkaa.

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin voisi nousta valtaan, mutta ei pitkäksi aikaa

Toisessa skenaariossa vaaleja ei järjestetä ja maan turvallisuuspalvelu FSB käytännössä päättäisi, kuka maata johtaa. Tällöin Putinin kakkosmiehestä Nikolai Patrushevista, tai hänen pojastaan, voisi tulla maan johtaja.

– Se voi olla käytännössä niin, että Mishustinista tulee presidentti, mutta hän ei päätä mistään. Käytännössä Patrushev tai FSB johtavat päätöksiä. Se tarkoittaa silloin sitä, että he jatkavat tätä Putinin linjaa, Nikolenko sanoo.

Tämä tarkoittaisi, että sota Ukrainassa jatkuisi lähes täydellä varmuudella. Vaikka sota jatkuisi tässä skenaariossa, hiipuisi se kaksikon mukaan pikku hiljaa olemattomiin johtuen Venäjään pitkällä aikavälillä vaikuttavasta materiaalipulasta.

Vaikka sota Ukrainassa hiipuisi ja lopulta päättyisi, Venäjä tuskin rauhoittuisi FSB:n alaisuudessa.

– Venäjälle tämä skenaario ei tarkoita mitään hyvää eikä kyllä muulle maailmallekaan. Jos on eristyksissä oleva maa, joka ymmärtää hävinneensä sodan, siinä koston mentaliteetti alkaa elää, Ionin toteaa.

Voisiko Putinin oikea käsi Nikolai Patrushev vedellä naruista nykyisen johtajan jälkeen?

Kolmas vaihtoehto voisi olla kansanvallankumous. Tähän vaihtoehtoon kuuluu omia skenaarioitaan. Joko kansanvallankumous äityy sisällissodaksi tai sitten käy, kuten Ukrainassa 2014 ja valta vaihtuu rauhallisemmissa merkeissä.

Kaksikko nostaa vertailukohdaksi Valko-Venäjän, jossa kansa nousi barrikadeille vastustamaan maan diktaattoria Aljaksandr Lukashenkaa muutama vuosi sitten. Kansannousu onnistuttiin Valko-Venäjällä tukahduttamaan väkivalloin, mutta Ukrainassa tulos oli yhdeksän vuotta sitten toinen. Kaksikon on kuitenkin vaikea nähdä, että Venäjällä kansannousu olisi kivuton.

– Se vihan taso, mitä Venäjällä on tällä hetkellä, on ihan eri tasolla, kuin mitä Valko-Venäjällä oli pari vuotta sitten. Vähän pelkään, että jos Venäjällä tapahtuu jotain kansannousua, niin siitä tulee kyllä verinen, Ionin arvioi.

Nikolenko huomauttaa, ettei Venäjällä näytä tällä hetkellä olevan mitään vaihtoehtoista valtiomallia tai poliittista aatetta, jonka taakse useat ihmiset voisivat asettua ja näin muodostaa tarpeeksi suuren nykyhallintoa vastustavan kollektiivin.

Lentävätkö venäläishävittäjät tulevaisuudessa Punaisen torin yllä tositoimissa paraatilentojen sijaan?

Neljäntenä skenaariona toimiikin sisällissota ja mahdollinen Venäjän hajoaminen. Jopa Putin oli yllättäen osallistunut puheisiin Venäjän hajoamisesta.

– Länsi yrittää hajottaa Venäjän. En edes tiedä, voiko venäläinen etnisyys säilyä siinä muodossa kuin se on tänään, Putin oli sanonut.

Sisällissota ei olisi hauska skenaario kenellekään. Ihmiset jakautuisivat mahdollisesti Ukrainaa sotaa vastustaviin ja Eurooppa-myönteisiin sekä sotaa kannattaviin, suurta ja mahtavaa” Venäjää puoltaviin.

Ukrainassa sota päättyisi viimeistään tähän, mutta seuraukset voisivat silti olla rajut. Juontajakaksikon mukaan jopa ydinaseet saattaisivat alkaa lentää Venäjällä, kun nykyiset virastopamput alkaisivat ottaa mittaa toisistaan. Myös maailmalla nähtäisiin tämän sodan seuraukset.

– Humanitaarinen katastrofi, joka tapahtuu koko maailmassa siinä tapauksessa, jos Venäjällä alkaa suuri nahistelu, ei ole kenenkään edun mukaista, Ionin sanoo.

– Ei mikään paras mahdollinen skenaario, Nikolenko komppaa.