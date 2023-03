Italian puolustusministerin Guido Crosetton mukaan Wagner pyrkii vaikuttamaan Italian kykyyn ja haluun tukea Ukrainaa. Suomalais­asian­tuntijat pitävät syytöstä poliittisena lyömä­aseena.

Välimeren yli pyrkivien siirtolaisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Italian hallituksen mukaan nopean kasvun taustalla on venäläinen Wagner-yksityisarmeija.

Maan puolustusministerin Guido Crosetton mukaan kyse on osasta Venäjän strategiaa, jossa se pyrkii kostamaan Ukrainaa tukeville maille.

Uutistoimisto Reutersin mukaan noin 20 000 ihmistä on saapunut tämän vuoden kuluessa Italiaan Välimeren yli kulkevilla siirtolaisaluksilla. Italian sisäministeriön tilastoissa määrä oli edellisenä vuonna samalla aikajaksolla 6 100.

– Mielestäni nyt on jo turvallista sanoa, että Afrikan rannikoilta lähtöisin olevan siirtolaisuus­ilmiön eksponentiaalinen kasvu on myös – eikä vähäisessä määrin – osa selkeää hybridi­sodankäynnin strategiaa. Sitä toteuttaa Wagner käyttämällä merkittävää paino­arvoaan, joka sillä on joissakin Afrikan maissa, Crosetto sanoi maanantaina Reutersin mukaan.

Crosetto ei tarkentanut tai esittänyt todisteita väitteen tueksi. On kuitenkin totta, että Wagner on vuosia vaikuttanut useissa Afrikan maissa – varsinkin Keski-Afrikan tasavallassa ja Malissa.

Crosetton mukaan Euroopan unionin, Naton ja lännen tulisi ymmärtää, että ”Etelä-Euroopan rintama” on päivä päivältä vaarallisempi Ukrainan sodan aikaisessa maailman­tilanteessa.

Hybridiosaamiskeskuksen Haavoittuvaisuudet ja resilienssi -verkoston johtaja Jukka Savolainen ei yksilöisi pakolaismäärän räjähdysmäistä kasvua Wagnerin syyksi. Hän ei myöskään näe, että Venäjä olisi nyt käynnistänyt ennennäkemätöntä hybridi­vaikuttamisen operaatiota Etelä-Euroopan kautta.

Savolaisen mukaan kyse on samasta strategiasta, jota Venäjä on toteuttanut kauan ennen Ukrainan sotaa.

– Kuulin ensimmäistä kertaa vuonna 2011 (länsimaisia) tiedustelu­tietoja siitä, että Venäjä suunnittelee isoa interventiota Syyriaan ja että sen yksi tarkoitus olisi aiheuttaa pakolais­virta kohti Eurooppaa. Tämä on johdon­mukaisesti sitä samaa strategiaa, enkä näe tässä mitään nopeaa muutosta, Savolainen arvioi.

– En myöskään näe Wagneria tässä yksityisenä toimijana: se on saanut tietyt tehtävät tähän valtionjohdolta.

Siirtolaiskysymys on ollut pitkään piikki Italian hallituksen lihassa. Maan puolustusministeri Crosetto edustaa laitaoikeistolaista Italian veljet -puoluetta, jonka pääteemana on ollut Afrikasta saapuvan maahanmuuton lopettaminen. Maahanmuutto on kuitenkin jatkunut viime vuosina jopa vilkkaampana.

Italian hallituksen riveistä kaikuva Wagner-väitös vaikuttaa Savolaisesta ajan henkeen sopivilta poliittiselta lyömäkalulta.

– Kyse on tässä nyt siitä, että italialainen poliitikko yrittää tähän maailman aikaan sopivasti argumentoida Venäjän uhkaa ja vaikuttaa sitä kautta siirtolaisuuteen, hän kertoo.

– Meihin (Pohjoismaihin) verrattuna Italia vasta heräilee konfliktiin, jossa Venäjä toimii Euroopan vastapuolena. Meidän voi olla vaikea ymmärtää kuinka vähän Välimeren maita on aiemmin kiinnostanut pitkään käynnissä ollut Venäjä-länsi -konflikti.

Paperittomia siirtolaisia tutkinut Anitta Kynsilehto Tampereen yliopistosta näkee niin ikään, että Italian hallitus haluaa puheillaan argumentoida asioita omaksi edukseen. Hän toteaa että politiikan retorisessa pelissä siirtolaiset välineellistetään usein peli­nappuloiksi.

Monissa Afrikan maissa paine lähteä maasta on vain pahentunut esimerkiksi koronapandemian aiheuttaman taloudellisen ahdingon takia ja turvattomuuden lisääntyessä, Kynsilehto kertoo. Venäjällä on oma osuutensa pakolaisvirtojen lisäämisessä, sillä sen toimet Länsi- ja Keski-Afrikassa ovat osaltaan lisänneet alueiden turvattomuutta.

Kriisiä ei tulisi tutkijan mukaan pelkistää Venäjän ja sen palkka-armeijan syyksi.

– Nämä ongelmat ovat hyvin moninaisia ja olemassa valmiiksi riippumatta siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Myös Libyassa olot ovat olleet epäinhimilliset jo pitkään, eikä se ole Venäjän ja Wagnerin aikaan­saannosta, Kynsilehto kertoo.

– Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat mieluummin sulkeneet silmänsä ja tukeneet Libyan rannikko­vartiostoa, kunhan ihmiset eivät pääse meren yli ja heidät saisi käännytettyä.

Italiaan saapuvat siirtolaiset tulevat tyypillisesti alueilta, joilla Wagnerin vaikutus ei avointen lähteiden perusteella näytä viime aikoina varsinaisesti tehostuneen.

Keskiselle Välimeren alueelle eli myös Italiaan saapuu tilastojen valossa eniten pakolaisvirtaa Libyasta ja Tunisiasta. Suurin osa tämän alueen pakolaisista on kansalaisuudeltaan egyptiläisiä, tunisialaisia ja bangladeshilaisia.

Euroopan turvallisuusviranomaiset ovat aiemmin kertoneet, että Ukrainan sodan takia Wagnerin ja Venäjän joukkojen sotilaallinen läsnäolo esimerkiksi Libyassa on vähentynyt. Osa joukoista on siirretty Ukrainaan taistelemaan, kertoi esimerkiksi Wall Street Journal.

Italialla on perusteltu syynsä huoleen.

Euroopan raja- ja merivartioston Fortexin tilastoista selviää, että laittomien rajanylitysten määrä nousi viime vuonna korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2016, jolloin pakolais­kriisi koetteli Eurooppaa. Viime vuonna EU:n ulkorajoilla havaittiin noin 330 000 laitonta rajanylitystä, mikä tarkoittaa 64:n prosentin kasvua edellisvuoteen.

Koronapandemia vuonna 2020 näkyi tilastojen pohjalukemina, joiden jälkeen vuosittainen kasvu on ollut Fortexin mukaan hyvin jyrkkää.

Siirtolaiset saapuvat Italiaan Välimereltä usein merenkulkuun sopimattomilla veneillä, minkä takia kuolemaan johtavat onnettomuudet ovat tavallisia. Esimerkiksi helmikuun loppupuolella Italian rannikolla Cutrossa kuoli lähemmäs 70 henkilöä, kun siirtolaisia kuljettanut vene haaksirikkoutui.

Italia on ajanut pitkään siirtolaisliikenteen jakamista EU-maiden välillä tasaisemmin, mutta itäisessä ja pohjoisemmassa Euroopassa tämä ei ole herättänyt innostusta.

Vuoden aikana useat miljoonat ovat paenneet sotaa Ukrainasta ja Euroopassa on herännyt heidän tuekseen ennenäkemätön auttamisen halu. Kynsilehto näkee, että tässä on toivon­pilkahdus myös Afrikan mantereelta ja Lähi-idästä pakenevien ihmisten suuntaan.

– Nyt EU-maissa suhtautuminen näyttää muuttuneen ainakin hetkeksi. Ukrainan sotaa pakenevia varten saatiin aktivoitua ensi kertaa tilapäisen suojelun direktiivi ja valtaville massoille löytyi paikka asettua – kunhan poliittinen tahto löytyi. Se on positiivinen asia tämän kaiken keskellä.

Savolainen näkee, että pakolaisvirroilla Venäjä pyrkii heikentämään Euroopan unionin poliittista ja myös valtioiden sisäistä yhtenäisyyttä. Venäjä rakentaa strategian sen varaan, että yhteiskunnallinen epäluottamus lisää myös ääri­liikkeiden kannatusta.

– Tämä ei ole vaikuttanut varmaan niin vahvasti kuin Venäjällä on toivottu, mutta vaikutus kuitenkin on yhä olemassa. Kyse on Euroopan sisäisten jakolinjojen vahvistamisesta pitkällä aikavälillä ja uskon horjuttamisesta demokratiaan, hän kertoo.

– Sikäli se toimii, kun sen avulla pystytään vähentämään joidenkin kansalaisten luottamusta hallitukseen, joka ei saakaan (haitallisen maahanmuuton) ongelmaa korjattua. Tästä koko kamppailussa on kysymys. Venäjä tahtoo osoittaa, että demokratia on tilapäinen kokeilu.

Pitkällä aikavälillä Venäjä näyttäisi toivovan, että tyytymättömyyden kypsyttyä sopivalle tasolle se voisi vähentää myös Ukrainan sotilaallista tukea Euroopasta, Savolainen arvioi.

Vuoden 2015 lopulla Venäjän viranomaiset eivät estäneet turvapaikan­hakijoiden saapumista Suomeen Raja-Joosepin ja Sallan rajanylitys­paikoille puutteellisin maahantulo­edellytyksin. Kynsilehdon mukaan Suomen reaktio tapahtumaan todistaa, miten tehokas hybridi­vaikuttamisen keino on kyseessä.

– Suomeen saapui tuolloin suhteellisen pieni määrä ihmisiä, kun potentiaalia olisi ollut paljon suurempaankin. Kun muistelee paniikkia, mikä siinä kohtaa yhteiskunnassa vallitsi, niin nähdään miten vakuuttava vaikutuskeino se on, Kynsilehto summaa.

Savolaisen mukaan Suomi on maantieteellisesti alituisesti altis vastaavanlaisille operaatioille Venäjän suunnalta.

– Suomelle kyseessä ei ole uusi uhka. (Talvella 2015-2016) pakolais­virta oli järjestetty syrjäisille seudulle ettei tulisi yhteiskunnallista katastrofia, mutta siinä näytettiin, että voidaan järjestää tällainen juttu ja saada teidät pulaan.

Suomen varautuminen on hänen mukaansa kuitenkin kehittynyt paljon pelkästään Krimin miehityksen jälkeen.

Savolainen näkee, että viime kesänä rajalaki saatiin kehitettyä sellaiseen pisteeseen, ettei Suomen viranomaisilla ole toimivalta­rajoituksia rajan sulkemisessa. Kesällä 2022 eduskunta hyväksyi rajavartiolain muutokset, joilla Venäjän vastaisen itärajan voisi tarvittaessa sulkea kokonaan turvapaikanhaulta hetkellisesti ja poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Näin voisi tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa Venäjä ryhtyisi masinoimaan rajalle turvapaikanhakijoita hybridivaikuttamis­operaationa.