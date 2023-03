Bahmutin tilanne jatkuu vaikeana, mutta tuskin muuttuu lähiaikoina merkittävästi, asiantuntija John Helin arvioi.

Bahmutin raskaat kulutustaistelut ovat ajaneet siellä sotivat joukot tukalaan tilanteeseen. Pieni Itä-Ukrainan kaupunki on ollut Venäjän tähtäimessä jo viime kesästä lähtien.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi maanantaina, että Venäjän joukot jatkoivat viikonloppuna hitaasti etenemistään, mutteivät vielä onnistuneet saartamaan kaupunkia.

Asiantuntija John Helin kertoo kaupungin tilanteen säilyneen viimeisen viikon varsin muuttumattomana, mutta silti huonona Ukrainalle.

– Venäjä istuu huoltoteiden lähellä, eikä tärkeimpiä siltoja ole saatu korjattua, Helin toteaa.

Ukrainan sotilaita Bahmutin etulinjassa.

Venäjän joukot ovat suunnanneet katseensa nyt Bahmutin pohjoispuolelle ja edenneet hieman Slovjanskin suunnalla kohti Bahmutin luoteisosaa M03-moottoritietä pitkin. Taisteluita on käyty moottoritien varressa sijaitsevissa kylissä, kuten Minkivkassa ja Orikhovo-Vasylivskassa.

Helinin mukaan Ukraina jatkaa kaupungin puolustamista tarkoituksenaan tuottaa Venäjälle tappioita. Venäjä puolestaan jatkaa hyökkäämistä kaupungin ympärillä.

– Eihän tämä tilanne ole missään nimessä helppo. Kaupungin huolto on edelleen vaikeaa, ja on tässä aika paljon riskejä pelissä. Niin pitkään kuin venäläiset noin lähellä pohjoista huoltotietä ovat, ukrainalaisilla on melkoinen vaikeus merkittävissä määrin huoltaa kaupunkia ja se huolto joudutaan tekemään peltoteiden yli.

Taisteluolosuhteita hankaloittaa entisestään meneillään oleva rospuuttoaika. Ajoneuvot jumittuvat mutaiseen maastoon ja haavoittuneiden evakuoiminen kuraisten ja upottavien peltoteiden yli on vaikeaa.

– Aikamoiset paineet kaupungin ympärillä, vaikka Ukraina onkin onnistunut jossain määrin pysäyttämään akuuteimman venäläisten etenemisen kaupungin länsipuolella, Helin sanoo.

Kevään kelirikko aiheuttaa haasteita myös sotilasajoneuvoille.

Venäjä ilmoitti viime viikolla saaneensa hallintaansa kaupunkia halkovan Bahmutka-joen idänpuoleisen alueen. Brittitiedustelu on sittemmin vahvistanut väitteen.

Joki muodostaa luonnollisen esteen sotajoukkojen etenemiselle. Helinin mukaan ukrainalaiset ovat tuhonneet joen ylittäviä siltoja. Joen itärannalla on tulialueita, joiden avulla puolustajat pystyvät torjumaan venäläisten ylitysyrityksiä.

– Ei se mikään helppo joki ylittää ole, leveyttäkin löytyy paikoin nelisenkymmentä metriä. Ei ole kovin monessa kohtaa ylitettävä ajoneuvoilla. Kyllä venäläisten eteneminen joen yli kuulostaa haastavalta operaatiolta, Helin arvioi.

Sekä Ukrainan että Venäjän tappiot alueella viimeisten kuukausien aikana ovat olleet raskaita. Kaupunki on tuhoutunut taisteluissa lähes täysin.

23. helmikuuta otettu satelliittikuva näyttää Bahmutin tuhojen laajuuden.

Tappioista huolimatta Ukraina on edelleen sitoutunut kaupungin puolustamiseen. Ukrainan maavoimien komentajan Oleksandr Syrskyin mukaan asemien pitämisellä ostetaan aikaa vastahyökkäyksen valmisteluun.

Lue lisää: Ukrainalais­komentaja: Bahmutissa valmistaudutaan vasta­hyökkäykseen – Wagner-pomo väittää olevansa lähes keskustassa

Perjantaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Ukrainan Pravdan mukaan keskustelleensa asevoimien komentajan kanssa Bahmutia puolustavien joukkojen vahvistamisesta.

Paikallisjoukkojen lisäksi Bahmutia puolustavat tällä hetkellä Ukrainan kansainvälisen legioonan taistelijat. Helinin mukaan taisteluihin osallistuu myös 93. mekanisoitu prikaati sekä Azov-pataljoonan taistelijoita.

Venäjän puolella rintamavastuuta on siirretty palkkasotilailta Venäjän armeijalle.

– Venäläisillä on siellä Wagner-palkkasotilaita, mutta niiden lisäksi Venäjä on korvannut Wagneria rintamalla laskuvarjojoukoilla eli VDV:llä.

Wagnerin sotilaita Bahmutissa. Kuva on julkaistu Telegramissa 14. maaliskuuta 2023, mutta Reuters ei ole pystynyt vahvistamaan sen ottamisajankohtaa.

Molemmat puolet ovat raportoineet aiheuttaneensa toisilleen merkittäviä tappioita alueella. Zelenskyi sanoi sunnuntaina yli 1 100:n venäläissotilaan kuolleen muutamien viime päivien aikana. Lisäksi vakavasti loukkaantuneita oli kertynyt hänen mukaansa noin 1 500.

Zelenskyi totesi maanantaina Itä-Ukrainan rintamatilanteen olevan kuitenkin erittäin vaikea. Hänen mukaansa Ukrainan tulevaisuus riippuu juuri näiden taisteluiden tuloksista.

Myös Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin myönsi sunnuntaina tilanteen vaativuuden, ja totesi ukrainalaisten ”taistelevan jokaisesta metristä”.

– Mitä lähemmäksi pääsemme kaupunkia, sitä raskaammiksi taistelut käyvät, ”Putinin kokkina” tunnettu Prigozhin sanoi CNN:n mukaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän puolustusministeriö kertoi maanantaina yli 220 ukrainalaissotilaan kuolleen viimeisen vuorokauden aikana Donetskissa, jossa Bahmutkin sijaitsee.

Kumpikaan puoli ei ole kommentoinut omia menetyksiään.

Tappiomäärien arviointi on Helinin mukaan hyvin vaikeaa. Sekä Ukraina että Venäjä kuitenkin keskittävät Bahmutiin tällä hetkellä merkittäviä määriä joukkoja, joten myös tappiot lienevät merkittäviä.

– Onko se sitten satoja kuolleita päivässä, eipä sekään mahdotonta ole.

6. maaliskuuta otetuissa satelliittikuvissa näkyvät tuhotut Bahmutovka-joen ylittävät sillat.

Suuretkin tappiot voidaan sulattaa, jos tavoitteet sen vaativat.

Syyskuussa julistetun liikekannallepanon myötä Venäjällä riittää sotilaita, eivätkä joukot ainakaan Bahmutin kokoluokan taisteluissa pääse loppumaan tappioista huolimatta. Helin ei näe ongelmaa tässä myöskään Ukrainalla.

– Toki raskaiden tappioiden ottaminen jatkuvasti tarkoittaa sitä, että sinne täytyy tuoda lisäjoukkoja joko muilta osilta rintamaa taikka reservistä, mikä vähentää muita toimintamahdollisuuksia ja vähentää painetta muilla rintamilla.

– Kysymys siitä, kuinka paljon ja kuinka pitkään tällaisia tappioita voidaan ottaa, riippuu enemmän siitä, mikä laajempi kuva on ja kuinka paljon Bahmutin vuoksi ollaan valmiita verta vuodattamaan, Helin summaa.

Ukrainalaissotilaita käsittelemässä tykistöammuksia lähellä Bahmutia.

Yksinkertaista ei ole myöskään se, onko Bahmutin puolustaminen nykyisellä vimmalla ylipäänsä järkevää. Asiantuntijat, Helin mukaan lukien, pitävät Bahmutin strategista arvoa sinänsä vähäisenä, joskin kaupunki on etenkin pitkään jatkuneiden taisteluiden myötä saanut suuren symbolisen ja poliittisen arvon.

Helinin mukaan Bahmutin puolustuksessa on Ukrainalle kyse ennen kaikkea kulutussodasta. Toisaalta Ukraina tuntuu käyttävän kaupunkia suojamuurina, jolla se estää Venäjän etenemisen Donetskissa lännemmäksi.

Tilanne tuskin muuttuu lähiviikkoina merkittävästi, ellei Ukrainan halu pitää kiinni Bahmutista yhtäkkiä muutu.

Ukraina voi Helinin mukaan halutessaan puolustaa kaupunkia jonkin aikaa, jos se on valmis käyttämään kaupungin puolustamiseksi lisää reservejään.

– Hidasta vääntöä tämä näyttää olevan.