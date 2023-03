Kuski ajoi useiden ihmisten päälle Kanadassa

Päälleajo tapahtui Quebecin provinssissa. Tarkkoja tietoja uhrimääristä ei vielä ole saatavilla.

Kanadan Quebecin provinssissa avolava-auton kuski on ajanut useiden ihmisten päälle, yleisradioyhtiö CBC kertoo.

Viranomaiset eivät ole kertoneet tarkkoja uhrimääriä, mutta poliisin edustajan mukaan osalla loukkaantuneista vammat ovat vakavia. Kuski pidätettiin ja häntä kuulustellaan.

Alueen sairaalat on asetettu hälytystilaan, koska uhreja on vähintään kuusi. Paikallisen provinssitason parlamentin jäsenen Pascal Bérubén mukaan tapauksessa on kuollut ihmisiä.

– Olen kuullut kuolemista. Olen kuullut loukkaantuneista jalankulkijoista, lapsista. Tämä on kammottava tragedia.

Kuljettajan motiivit eivät ole vielä tiedossa. Alueen viranomaiset tarjoavat ihmisille muun muassa psykologista tukea.

Quebecin varapääministeri Geneviève Guilbaultin mukaan tapaus muistuttaa häntä helmikuussa tapahtuneesta vastaavanlaisesta turmasta. Tuolloin Lavalin kaupungissa bussinkuljettaja ajoi tahallisesti päiväkotia päin. Turmassa kuoli kaksi lasta.

Päälleajo tapahtui Amquin kaupungissa, joka sijaitsee noin 640 kilometriä Montrealista. Kaupungissa on noin 6 000 asukasta.