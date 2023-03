Ainakin 70 ihmistä kuollut voimakkaan syklonin iskettyä Malawiin ja Mosambikiin

Freddy-sykloni vyöryi viikonloppuna jo toista kertaa muutaman viikon sisällä eteläisen Afrikan läpi.

Eteläisessä Afrikassa sijaitsevissa Malawissa ja Mosambikissa ainakin 70 ihmistä on kuollut voimakkaan syklonin palattua mantereelle.

Freddy-nimisestä syklonista on tulossa yksi historian pitkäkestoisimmista myrskyistä. Sykloni vyöryi viikonloppuna jo toista kertaa muutaman viikon sisällä eteläisen Afrikan läpi.

Punaisen Ristin mukaan myrsky on vaatinut Malawissa yli kuusikymmentä kuolonuhria. Loukkaantuneita on maassa lähes sata ja useita ihmisiä on edelleen kateissa rankkasateiden ja tulvien jäljiltä.

Freddy saavutti Malawin varhain maanantaiaamuna pyyhkäistyään viikonloppuna Mosambikin läpi. Mosambikissa on raportoitu ainakin neljä kuolonuhria.

Kaikkiaan sykloni on tähän mennessä tappanut ainakin 97 ihmistä, joista 66 Malawissa, 14 Mosambikissa ja 17 Madagaskarissa.