Venäjän ulkoministeriön lehdistöpäällikön lausunto ei ollut lipsahdus, vaan tarkkaan harkittu veto, arvioi Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.

Vladimir Putinin luottonaisena tunnetun Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan sanat levisivät viikonloppuna Moskovasta maailmalle. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tulkitsi Zaharovan vahvistaneen, että Venäjän presidentinhallinnon sisällä on käynnissä valtataistelu. Sunnuntaina Zaharova väitti, että ISW:n tulkinta hänen sanoistaan oli valheellinen informaatiohyökkäys.

Zaharovan lausunto oli tarkkaan harkittu ja tarkoituksellinen yritys hämmentää niin venäläistä kuin kansainvälistä yleisöä, arvioi Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.

– Sillä halutaan viestiä, että Venäjä ei ole niin autoritäärinen kuin väitetään, koska täällä on kaikenlaisia mielipiteitä. Viestinnällisesti tarkoitus on näyttää, että sisäisiä erimielisyyksiä on Venäjällä aina, Smith punnitsee Zaharovan viestiä.

Ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova.

Venäläisen Business Gazetan mukaan Zaharovan huomiota herättänyt lausunto oli vastaus vaatimukseen, että Venäjälle perustettaisiin samanlainen tietotoimisto välittämään yhtenäistä viestiä sodasta kuin Sovinformburo Neuvostoliiton aikana oli. Siihen Zaharova venäläislehden mukaan totesi, että se ei ole mahdollista, koska Venäjä ei ole Stalinin järjestelmän kaltainen yksikanavainen toimija – toisin kuin Kiovan hallinto, Zaharova väitti.

– Tosiasia on, että erilaisia mielipiteitä on, eikä kaikkea pystytä kontrolloimaan. Kun lännestä tulee analyysiä, jonka mukaan Venäjä on täysin autoritäärinen ja Putinin kontrollissa, voidaan sanoa, että se ei ole totta, ja että olemme tietoisia tästä, Smith kuvailee.

Smithin näkökulmasta Zaharova ei lähtenyt kulkemaan omia teitään laukoessaan paneelikeskustelussa Venäjän eliitin sisäisistä taisteluista.

– Tähän mennessä kaikki Zaharovan lausunnot ovat olleet järjestelmällisesti mietittyjä.

Venäjä-asiantuntijan mukaan ulkoministeriön tiedottaja pyrki lisäksi antamaan erimielisille viestin, että Kremlissä tiedetään heidän kriittisistä mielipiteistään, ja että jossain vaiheessa heidän lojaalisuuttaan voidaan testata.

Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.

Smith huomauttaa, että Venäjä-asiantuntijat ovat tuoneet jo pitkään esille, että Venäjän eliitti ei ole yhtenäinen suhteessa Ukrainan sotaan. Häntä hämmästyttää, että asia tulee nyt esille, kun Zaharova avaa suunsa.

– Tiedetään, että on ollut isompiakin riitoja, mutta yleisen hyödyn ja omien intressien vuoksi riidat on saatu selvitettyä ja paketti on pysynyt jotenkin koossa. Tällä (Zaharovan ulostulo) pyritään siihen, että paketti pysyy edelleen koossa.

Venäjällä on totalitaarinen hallinto, mutta se ei pysty Kiinan tavoin täysin tukkimaan esimerkiksi internetissä leviävää tietoa, Venäjä-asiantuntija sanoo. Siksi propagandistit pyrkitsevät hallitsemaan informaatiotilaa erilaisilla tekniikoilla esimerkiksi sekoittamalla ja aiheuttamalla hämmennystä.

–Varsinkin silloin, jos saadaan länsi näyttämään hassulta, se on oikein hyvä. Venäläiset näkevät koko ajan, että internetissä on erilaisia mielipiteitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja oppositiomedioiden kanavilla.

Smithin mukaan Venäjän hallinnon antamien lausuntojen pitää resonoida jollain tasolla todellisuuden kanssa, jotta ne toimivat.

– Jos yritetään osoittaa, että kaikki on yhtenäistä, se ei resonoi yhtään sen kanssa, miltä asia näyttää sellaisen ihmisen näkökulmasta, joka seuraa asioita netistä.

Internetissä ja sosiaalisessa mediassa ääneen pääsevät niin ne, joiden mielestä Putinin hallinto on sodassa liian saamaton kuin myös sodanvastustajat.

– Kun kenttä hajoaa, niin se on hyvä myöntää.

Sittemmin Zaharovan lausunnon kovimmat osat poistuivat tallenteista, joita on edelleen nähtävissä niin Venäjän mediassa kuin Youtubessa. Venäjä-asiantuntijan mukaan tämä on Venäjällä tyypillistä: ensin sanotaan yhtä ja sitten kielletään kaikki.

– Silloin kaikki ovat ihan hämillään, että mitä ihmettä. Silloin ollaan saatu hämmennettyä. Nyt monet venäjänkieliset puoltavat sitä, ettei hän ole koskaan sanonut mitään, mutta toiset huomauttavat, että kyllä sanoi.

Zaharova otti alkuperäisessä lausunnossa esille presidentti Putinin ja väitti, että presidentti on menettänyt kontrollin informaatiotilasta. Smithin arvion mukaan Putinin esiin nostaminen oli niin ikään tarkoituksellista.

– Ajatuksena oli sanoa, ettei yksi ihminen pysty Venäjällä hallitsemaan kaikkea. Tällä voidaan todeta, että Venäjä ei ole niin kuin Neuvostoliitto tai kuin Stalinin aikana. Silloin se kääntyy Putinin kannalta positiiviseksi.

Smith laskee Zaharovan lausunnon samaan sarjaan kuin Venäjän valtiontelevisiossa aika ajoin esiintyvät soraäänet, joiden tarkoitus on viedä pohjaa pois kritiikiltä, jonka mukaan televisio on täysin hallinnon kontrollissa.

– Tarkoitus on, että informaatiokentässä kukaan ei enää ota selvää, mikä on totta ja mikä ei. Silloin jäljelle jää se, että ei kaikkea pystytä kontrolloimaan. Silloin voidaan sanoa, että kaikki, jotka sanovat, että Venäjällä on stalinistinen järjestelmä, haluavat meille pahaa, koska eivät tiedä, miten asia oikeasti on.

Venäjän puolustusministeriön sivuille tuli sodan alkuvaiheessa venäläisten sotilaiden kuolinuhrilukuja, jotka sittemmin poistuivat. Smith uskoo, että sekin oli tahallinen ”vuoto”.

– Jos kaikki viedään säppiin, silloin kansalaisyhteiskunta reagoi paljon vahvemmin. Siksi kaikennäköistä outoa tulee tarkoituksella julki. Ajattelu- ja toimintatapa Venäjällä on niin erilainen kuin meillä, että tarina on enemmän uskomaton kuin uskottava.

Vladimir Putin Moskovassa 8. maaliskuuta.

Venäjä-asiantuntijan mukaan Vladimir Putinin asema ei ollut ennen sotaakaan niin vakaa ja vankkumaton kuin väitetään. Jo ennen laajamittaisen hyökkäyssodan alkamista Venäjällä esiintyi tyytymättömyyttä Putinin hallintoon, Smith sanoo.

– Tosiasia on, että mitä kauemmin ollaan vallassa, sitä vähemmän tukea itsevaltiaalle on.

Jos sota olisi ollut lyhyt ja menestyksekäs, se olisi voinut vahvistaa Putinin asemaa.

– Nyt kun sota ei ole ollut sellainen, joudutaan tekemään enemmän ja enemmän töitä sen eteen, että valta pysyisi Putinin käsissä. Silloin joudutaan enemmän ja enemmän kontrolloimaan mielipidemittauksia, ihmisten sanomisia, nettiä ja ihmisten liikkumista, koska ei enää luoteta omaan yhteiskuntaan.

Smith uskoo, että Zaharovan lausunto eliitin sisäisistä riidoista on voitu haluta tuoda tarkoituksella julki, jotta ihmiset keskustelisivat siitä, eivätkä esimerkiksi siitä, mitä tapahtuu Bahmutissa, Wagnerin roolista tai maan talousongelmista.

– Voi olla monta asiaa, joista halutaan eroon ja silloin pitää saada joku otsikko, joka kiinnittää huomion.