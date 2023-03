Soulin pormestari: Etelä-Korean pitäisi kehittää oma ydinase

Ennennäkemättömän suuri osa eteläkorealaisista kannattaa omaa ydinaseohjelmaa.

Etelä-Korean pitäisi kehittää ydinaseita puolustuksekseen Pohjois-Koreaa vastaan, sanoo pääkaupunki Soulin pormestari Oh Se-hoon uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Hänen mielestään Etelä-Korean pitäisi ryhtyä toimeen riippumatta mahdollisista ulkovaltojen vastatoimista, joita ydinaseiden hankkiminen voisi tietää.

Pohjois-Korea on kehittänyt ydinaseita huolimatta kansainvälisistä pakotteista.

– Pohjois-Korea on lähes onnistunut taktisten ydinaseiden pienentämisessä ja keventämisessä ja saanut hankittua vähintään kymmeniä ydinkärkiä, Oh sanoi Reutersille.

Oh on puhunut aiheesta aiemminkin, mutta ei kertaakaan näin suoraan. Hän edustaa presidentti Yoon Suk-yeolin konservatiivipuoluetta ja on vaikutusvaltaisimpia eteläkorealaisia, jotka puhuvat aktiivisesti ydinaseohjelman puolesta.

Pormestarina Oh vastaa kriisivarautumisesta Soulin metropolialueella, jossa asuu lähes puolet Etelä-Korean runsaasta 50 miljoonasta asukkaasta. Häntä pidetään myös todennäköisenä presidenttiehdokkaana vuonna 2027.

Mielipidekyselyjen mukaan ennennäkemättömän suuri osa eteläkorealaisista, yli 70 prosenttia, kannattaa omaa ydinaseohjelmaa. Sen vaihtoehdoksi Etelä-Korean viranomaiset ovat esittäneet Yhdysvaltain ydinaseiden sijoittamista maahan. Yhdysvallat vei ydinaseensa pois Etelä-Koreasta vuonna 1991.

Pormestari Oh sanoo Reutersille, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai hänet vakuuttumaan, että pyrkimys kohti ydinaseetonta maailmaa ei ole nykypäivää.

Ydinaseen hankkiminen voisi kuitenkin johtaa pakotteisiin Etelä-Koreaa vastaan.

– Aluksi saattaisi tulla vastustusta kansainväliseltä yhteisöltä, mutta uskon, että ajan mittaan asia saisi enemmän tukea, Oh sanoo Reutersille.