Sunnuntaina yhdysvaltalaisen Fox Newsin lähetyksessä puhuneen Niinistön mukaan Ukrainaan takertuminen on iso virhe Venäjältä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi muun muassa Suomen Nato-prosessia sekä suhdetta Venäjään sunnuntaina lähetetyssä yhdysvaltalaisen Fox News -uutiskanavan haastattelussa.

Haastattelu on osa Niinistön viikon jatkunutta Yhdysvaltain vierailua, jonka aikana hän on tavannut myös presidentti Joe Bidenin Valkoisessa talossa.

Fox News Sundayn juontajan Shannon Breamin mukaan Niinistön haastattelu nauhoitettiin vain joitakin tunteja Bidenin torstaisen tapaamisen jälkeen.

Niinistö kertoo lähetyksessä tapaamisen keskittyneen Suomen jäätyneeseen Nato-prosessiin sekä kiristyneeseen kansainväliseen tilanteeseen.

– Elämme hyvin vaikeita aikoja. Sen vuoksi koin tärkeänä keskustelun hänen (Biden) kanssaan, Niinistö vastaa televisiohaastattelussa.

Fox News Sundayn juontaja Shannon Bream on tunnettu tv-kasvo Yhdysvalloissa.

Turkki ja Unkari ovat jarruttaneet ainoina jäsenmaina jo pitkään Suomen ja yhtä lailla Ruotsin Nato-liitoksen ratifiointia.

Niinistö toisti Fox Newsin haastattelussa lausuntonsa siitä, että Turkin kohdalla edistymistä on tapahtunut viime aikoina.

– Olen hyvin optimistinen, Niinistö lausui.

Vähintäänkin yhtä vahvana jarruna Suomen Nato-jäsenyyden tiellä on Unkarin vastahanka.

Niinistö kertoi jutelleensa Nato-solmusta kerran Unkarin pääministerin Viktor Orbánin kanssa.

– Hänen viestinsä oli selvä: Hieman naurua ja toteamus ”Emme tule olemaan viimeinen” (jäsenyyden vahvistaja). Joten otetaan asia vastaan niin kuin se on, Niinistö sanoo Foxille.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán tiedotustilaisuudessa Budapestissä tostaina 9. elokuuta.

Niinistö avasi haastattelussa myös hieman Unkarin Suomeen lähettämän delegaation kanssa käytyjä keskusteluja.

– Keskusteluista kävi selväksi, ettei Unkarilla ole mitään jäsenyyttä vastaan, mutta he eivät ole olleet tyytyväisiä tavasta, jolla Suomi tai Ruotsi ovat puhuneet Unkarin vallitsevasta politiikasta.

Turkki on vedonnut jäsenyyden vahvistamisen viivyttelyssä siihen, että Suomi ja Ruotsi tukevat Turkin mielestä Kurdistanin työnväenpuolue PKK:ta.

PKK on Turkin kurdien itsehallintoa ajava järjestö. Turkki ei ole tunnustanut Kurdistanin alueella asuvien kurdien asemaa ja on polkenut monin tavoin vähemmistökansan oikeuksia. PKK:lla ja Turkilla on taustallaan myös verinen sota.

Niinistö totesi Suomen nojaavan asiassa Euroopan unionin linjauksen, jossa PKK määritellään terroristi­ryhmittymäksi.

Niinistö toteaa kohdanneensa Turkin kanssa asioissa, joista maat ovat yhtä mieltä, jo viime kesästä lähtien.

– Heillä on erilainen mielipide, joten jatketaan keskusteluja, Niinistö tuumaa jatkosta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja presidentti Sauli Niinistö tapasivat New Yorkissa syyskuutta 2022.

9-minuuttisen haastattelun aikana Niinistöltä kysyttiin myös Venäjästä ja presidentti Vladimir Putinista, jonka aloittaman sodan jälkeen puolustusliitto Nato on saamassa kaksi uutta jäsentä.

Presidentti Niinistö mukaan asetelma on ironinen, koska yksi Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen syistä oli estää Naton laajeneminen.

Niinistön mielestä presidentti Putinilla on edelleen ”pakkomielle Ukrainaan”, mikä on kuultavissa muun muassa hänen puheistaan.

– Hän ei pysty pääsemään eroon Ukrainasta, mikä on suuri virhe, Niinistö lausui.

Niinistö korosti haastattelussa, ettei Suomen ja Ruotsin päätös Nato-jäsenyydestä ollut silti niin suuri käänne Venäjän suuntaan, sillä maat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Naton kanssa jo vuosi­kymmenen ajan.

– Venäjällä on sanottu Suomen ja Ruotsin olevan enemmän Nato-jäseniä kuin moni varsinainen jäsenmaa.

Presidentit Sauli Niinistö ja Joe Biden järjestivät yllätystapaamisen tämän viikon torstaina.

Niinistöltä kysyttiin myös Venäjän ja Kiinan suhteista.

– Jos Venäjä ja Kiina lähestyvät yhä enemmän, se on ongelma, Niinistö vastasi.

Niinistön mielestä lähestyminen olisi haitallista myös Kiinalle.

– Jos Euroopassa tai täällä (Yhdysvalloissa) saadaan käsitys, että Kiina tukee Venäjää, se tuhoisi heidän maineensa.

Niinistö uskoo, että yleisellä ajattelulla voi olla vaikutusta myös politiikkaan.

– Samaan aikaan Kiina haluaa käydä kauppaa Euroopan ja Yhdysvaltojen kanssa. Mitä jos he ensin pilaavat maineensa, ei silloin ole enää paljon kauppaa jäljellä. Kiinan on väistämättä otettava tämä huomioon.