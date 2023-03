Dmytro Kotsjubailon yhdeksän vuotta kestänyt taistelu päättyi viime tiistaina Bahmutissa. Hänen kuolemansa oli propagandavoitto Venäjälle.

Ukrainassa surtiin tällä viikolla kansallissankarina pidetyn ja maan kenties tunnetuimman sotasankarin Dmytro Kotsjubailon, 27, kuolemaa.

Kiovassa Pyhän Mikaelin kultakupolisessa luostarissa järjestettyyn muistotilaisuuteen osallistui presidentti Volodymyr Zelenskyin rinnalla myös Suomen pääministeri Sanna Marin.

Marinin esikunta kertoi Iltalehdelle, että pääministeri osallistui muistotilaisuuteen ukrainalaisten kutsusta tuen ja kunnioituksen osoituksena. Kotsjubailon merkityksestä Ukrainassa kertoo myös se, että presidentin lisäksi häntä olivat saattamassa viimeiselle matkalleen muun muassa puolustusministeri Oleksi Reznikov sekä asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi.

Kotsjubailo osallistui teini-ikäisenä Euromaidan-mielenosoituksiin Kiovassa yhdeksän vuotta sitten. Pian mielenosoitusten jälkeen hän liittyi Ukrainan armeijaan taistellakseen Venäjän tukemia separatisteja vastaan Itä-Ukrainassa. Tuolloin hän oli vasta 18-vuotias.

Vuosien saatossa hänestä kasvoi yksi Ukrainan tunnetuimpia sotilaita sekä nuorin pataljoonan komentaja.

Kotsjubailo tunnettiin parhaiten koodinimellä ”Da Vinci”, joka juontaa juurensa hänen taideopintoihinsa ja maailmankuulun renessanssitaiteilijan ihailuun. Kotsjubailo johti kiistanalaista ja Venäjällä terroristiseksi organisaatioksi nimettyä Oikea sektori -nimistä ryhmää.

Dmytro Kotsjubailo kuvattuna joulukuussa 2021.

Zelenskyi palkitsi Kotsjubailon viime vuonna Ukrainan korkeimmalla kunnianosoituksella, Kultaisen tähden ritarikunnan kunniamerkillä sekä Ukrainan sankari -arvonimellä. Hänestä tuli kaikkien aikojen nuorin tittelin haltija sekä ensimmäinen vapaaehtoissotilas, jolle se on myönnetty.

– Satuttaa menettää sankarimme, Zelenskyi sanoi The New York Timesin mukaan Kotsjubailon muistotilaisuudessa perjantaina.

Brittilehti Independent kuvailee Kotsjubailon kuolemaa Venäjän propagandavoitoksi. Yksi valtion tiedotusvälineistä iloitsi ”Da Vincin” kuolemasta.

– Korkea-arvoinen ukrainalainen nationalisti on tuhottu. Puhumme Dmytro Kotsjubailosta, koodinimi ”Da Vincista”, joka oli innokas kannattaja ja johtaja Oikea Sektori -ryhmässä, joka on kielletty Venäjällä ja nimetty terroristiseksi organisaatioksi, Venäjällä kirjoitettiin.

Sanna Marin ja Volodymyr Zelenskyi Kotsjubailon muistotilaisuudessa.

Myös Marin nähtiin Kotsjubailon arkun äärellä.

Ukrainassa Kotsjubailo on sankari, mutta hänen johtamansa Oikea Sektori on herättänyt kysymyksiä nationalistisuudellaan ja sitä on kuvattu äärioikeistolaiseksi. Ryhmä on yksi tunnetuimmista separatisteja vastaan taistelleista ukrainalaisryhmistä.

Joulukuussa 2017 Oikea sektori ilmoitti järjestäneensä protestin Suomen Kiovan-suurlähetystön edustalla. Sen tarkoituksena oli osoittaa solidaarisuutta tuolloin lakkautusuhan alla Suomessa olleelle äärioikeistolaiselle Pohjoismaiselle vastarintaliikkeelle.

Järjestö määrättiin lakkautettavaksi syyskuussa 2020 korkeimman oikeuden päätöksellä.

Oikea sektori muodostettiin alun perin ultranationalististen organisaatioiden yhteiseksi liitoksi. Osa organisaatioista päätettiin myöhemmin erottaa ryhmästä. Toiset taas lähtivät ryhmästä omasta päätöksestään.

Independent haastatteli Kotsjubailoa viime vuonna. Hän sanoi tehneensä töitä sen eteen, että natsismia, fasismia ja rasismia kannattavat jäisivät ryhmän ulkopuolelle.

– Olemme nationalisteja; minä olen nationalisti. Mutta emme ole kuten muut, jotka ovat uusnatseja, valkoisen ylivallan kannattajia ja muuta, ”Da Vinci” sanoi.

– Tässä yksikössä meillä on juutalaisia, muslimeja, kristittyjä; et tule näkemään ketään, jolla olisi natsi- tai fasistitatuointeja. Meillä on vapaaehtoisia monista eri maista, emme välitä, mistä he tulevat, tai heidän uskonnostaan.

Ukrainalaisille Kotsjubailo on sankari.

Kotsjubailo ei ole itsekään välttynyt kohuilta. Hänen yksikkönsä on kasvattanut sudenpennun, jonka emon metsästäjät olivat tappaneet. Kotsjubailo sanoi yksikön tukikohdassa vierailleelle toimittajalle, että suden häkissä olleet luut olivat ”venäjää puhuvien lasten”.

Venäjällä tähän tartuttiin varsinkin sen jälkeen, kun Zelenskyi palkitsi Kotsjubailon. Mies itse vakuutti vitsailleensa.

– Se oli ilmiselvästi vitsi. Kaikki näkivät, että se oli vitsi. Yritin vitsailla sillä, miten järjettömiä asioita he sanovat meistä ja se muutettiin ”faktaksi”.

Independentille vuosia taistellut Kotsjubailo sanoi haaveilevansa sodan jälkeen normaalista elämästä kumppaninsa Alinan kanssa. Tämä toive ei kuitenkaan toteutunut, vaan hänet haudattiin Kiovassa 27-vuotiaana.