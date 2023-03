Venäjä saattaa yrittää esittää Ukrainan hyökkäyshaluisena.

Venäjän joukot ovat rakentaneet puolustuslinjoja Venäjällä sellaisillekin alueille, jotka sijaitsevat kaukana nykyisistä rintamalinjoista ja joihin sota tuskin koskaan ulottuu.

Näin raportoi eilen sotaa Ukrainassa tarkkaileva yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) viitaten venäläisten ja ukrainalaisten paikallisviranomaisten kertomuksiin. ISW:n mukaan Venäjä saattaa näin yrittää esittää Ukrainan hyökkäyshaluisena ja siten hakea oikeutusta hyökkäyssodalleen Ukrainassa.

ISW:n mukaan esimerkiksi Belgorodin alueen kuvernööri Vjatsheslav Gladkov väitti torstaina, että Venäjä on rakentanut linnoituslinjan Belgorodin alueen Ukrainan-vastaiselle rajalle.

Ukrainalaisten mukaan Venäjän joukot ovat jatkaneet linnoitusten rakentamista myös esimerkiksi Kurskin alueen Ukrainan-rajalle.