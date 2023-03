Ukraina ja Venäjä ovat taistelleet Bahmutin hallinnasta kuukausia.

Tuoreet satelliittikuvat Bahmutista paljastavat kaupungin kärsineen laajoja tuhoja kuukausia kestäneissä taisteluissa. Venäjän ja Ukrainan joukot ovat vääntäneet Itä-Ukrainan Donetskissa sijaitsevan kaupungin hallinnasta viime syksystä.

Satelliittikuvissa näkyy vaurioituneita asuinrakennuksia, siltoja ja tehtaita, kuvista ensimmäisenä uutisoinut New York Times kertoo. Yhdessä maanantaina otetussa kuvassa näkyy, kuinka Bahmutia halkovan joen sillat ovat tuhoutuneet.

Tuhot ovat pahimpia kaupungin itäpuolella alueilla, jotka Venäjä sanoi tällä viikolla saaneensa hallintaansa. Venäjän väitettä ei ole kuitenkaan voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Eräässä maanantaina otetussa kuvassa näkyy, kuinka myös kaupungin eteläpuolta on moukaroitu vain parin viikon aikana.

Tämä kuva on otettu 23. helmikuuta.

Tämä kuva on otettu 6. maaliskuuta.

Ukraina ei ole vetänyt joukkojaan Bahmutista siitä huolimatta, että taistelut kuluttavat myös sen joukkoja. Perjantaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Ukrainan Pravdan mukaan keskustelleensa asevoimien komentajan kanssa Bahmutia puolustavien joukkojen vahvistamisesta.

Zelenskyi perusteli aiemmin tällä viikolla päätöstä olla vetäytymättä Bahmutista.

– Tämä on taktista meille. Ymmärrämme, että Bahmutin jälkeen he voisivat mennä pidemmälle. He voisivat mennä Kramatorskiin, he voisivat mennä Slovianskiin, se olisi avoin tie venäläisille Bahmutin jälkeen muihin Ukrainan kaupunkeihin Donetskin alueella, Zelenskyi sanoi CNN:n haastattelussa.

– Siksi miehemme seisovat siellä.

Teollisuusalue Bahmutissa on myös saanut vaurioita taisteluissa.

Zelenskyin mukaan Venäjän tavoitteena on saavuttaa edes pieni voitto kaupungissa, vaikka vain tuhoamalla kaupungin ja tappamalla siviilit. Voitto Bahmutissa auttaisi venäläistä yhteiskuntaa uskomaan, että heillä on vahvat asevoimat, Zelenskyi sanoi.

Asiantuntijat pitävät Bahmutin strategista arvoa vähäisenä, joskin kaupunki on etenkin pitkään jatkuneiden taisteluiden myötä saanut suuren symbolisen ja poliittisen arvon.