Vitali Klitshko ja Volodymyr Zelenskyi olivat poliittisia vihollisia – paljastiko tämä reaktio Klitshkon suunnitelmat tulevaisuudesta?

Kiovan pormestari ja nyrkkeilyn raskaan sarjan entinen maailmanmestari Vitali Klitshko sanoo, että Vladimir Putin ei ole terve.

Kiova

Vanhaa Kiovan karttaa kuvaava puinen taulu aukeaa keskeltä ja liukuu sivuun. Takaa paljastuu Apple-tv.

Kaukosäädin näyttää pieneltä, kun nyrkkeilyn raskaan sarjan entinen maailmanmestari Vitali Klitshko nappaa sen suureen kouraansa. Kiovan pormestari haluaa näyttää meille videon.

Se ei kuitenkaan onnistu. Klitshko tuskailee tekniikan kanssa, ja ruudulla välähtää hänen pin-koodinsa. Televisio käynnistää automaattisen ohjelmapäivityksen.

Vitali Klitshko yrittää saada televisiota toimimaan.

Ukrainan presidentti on koomikko ja pääkaupungin pormestari nyrkkeilijä. Se ei ehkä vaikuta yhdistelmältä, joka toimii sotaa käyvässä maassa, mutta Ukraina ja Kiova ovat yllättäneet viimeisen vuoden aikana monella muullakin tavalla.

Venäläiset suuntasivat heti sodan ensimmäisenä päivänä massiivisen hyökkäyksen kohti Kiovaa, mutta se torjuttiin. Pormestari Klitshko esiintyi julkisuudessa sodan alkuhetkistä alkaen milloin ohjusiskun tuhoja tarkistamassa, milloin siviilejä tukemassa.

Hänen tukenaan oli pikkuveli Vladimir, joka on niin ikään entinen raskaan sarjan maailmanmestari. Veljesten kansainvälinen tunnettuus auttoi osaltaan Ukrainaa keräämään sympatiaa maailmalla.

Nyt Kiovassa on jo suhteellisen rauhallista. Venäläisten ohjusiskut ovat harventuneet, ja kaupungin vahvistunut ilmapuolustus torjuu niistä valtaosan. Moni sotaa paennut on palannut kaupunkiin, jossa on lisäksi satoja tuhansia pakolaisia muualta Ukrainasta.

– Tilanne on paljon turvallisempi kuin pari kuukautta sitten, Klitshko sanoo Ilta-Sanomille.

– Ihmiset ovat kaduilla, kahviloissa ja ravintoloissa, mutta totta puhuakseni se on illuusiota. Muutaman sadan kilometrin päässä idässä raivoavat todelliset taistelut. Toiseksi minä tahansa hetkenä venäläisten ohjukset tai droonit voivat lentää Kiovaan ja osua mihin tahansa rakennukseen.

Klitshko luettelee lukuja, jotka kuvaavat pääkaupungin kärsimyksiä vuoden aikana: 800 tuhoja kärsinyttä rakennusta, joista 470 asuinrakennusta. 160 kuollutta ihmistä. Lähes 700 ilmahälytystä.

Vitali Klitshkon mukaan Kiova tarvitsee yhä humanitaarista apua mutta ennen kaikkea ilmatorjuntajärjestelmiä.

Nyt suurin osa tuhoista on jo korjattu. Se selviää videolta, jonka Klitshko saa vihdoin pyörimään.

Klitshko selostaa päälle englannilla, jota sävyttävät sekä slaavilainen että saksalainen aksentti. Hän asui ammattinyrkkeilyuransa aikana yli vuosikymmenen Saksassa. Välillä puheessa vilahtaa saksankielinen sana.

– Rakensimme rakennukset uudelleen ja toimme ihmiset takaisin koteihinsa, Klitshko selostaa.

Klitshkon mukaan talvi oli Kiovassa vaikea, sillä venäläiset iskivät kaupungin energiainfrastruktuuriin. Nyt pahimmasta on selvitty.

– Olen miettinyt monesti, miksi venäläiset tuhoavat tavallisten ihmisten elämiä. Minulla on selitys: he halusivat masentaa kotikaupunkimme asukkaat, Klitshko sanoo.

– Kävikin päinvastoin. Ihmiset ovat vihaisia. He sanovat, että on parempi elää ilman lämpöä, sähköä ja vettä kuin venäläisten kanssa.

Vitali Klitshko uskoo, että Vladimir Putin haluaa palauttaa neuvostoimperiumin.

Klitshko syntyi 1971 Belovodskojessa, Kirgisian sosialistisessa neuvostotasavallassa. Hänen isänsä oli upseeri, jonka asemapaikka vaihtui ympäri Neuvostoliittoa.

– Tunnen venäläiset aika hyvin. He kunnioittavat vain voimaa. Siksi meidän pitää olla vahvoja, ja siksi meidän pitää taistella, Klitshko sanoo.

– Teillä Suomessa on geneettinen muisto Venäjästä. Jokaisen täytyy ymmärtää tämän sodan perimmäinen syy: Putin esiintyy Venäjän entisen omaisuuden kokoajana. Suomikin oli ennen osa Venäjää.

Klitshkon mielestä Putin ei voinut hyväksyä Ukrainan pyrkimyksiä rakentaa eurooppalainen demokratia.

– Putin ei ole terve. Hän on valmis tappamaan miljoonia toteuttaakseen sairaan ideansa neuvostoimperiumin palauttamisesta, Klitshko sanoo.

– Olimme jo Neuvostoliitossa, emmekä halua takaisin Neuvostoliittoon. Näemme tulevaisuutemme eurooppalaisessa perheessä.

Taustalla oleva kypärä oli Vitali Klitshkon ystävän päässä etulinjassa. Se pelasti tämän hengen.

Klitshko lähti politiikkaan heti loisteliaan nyrkkeilyuransa päätyttyä. Hänet valittiin Kiovan pormestariksi kolmannella yrittämällä 2014.

Klitshko on poliittisen uransa alusta saakka kannattanut Ukrainan lähentymistä Eurooppaan. Vuoden 2019 presidentinvaaleissa hän tuki Eurooppalainen solidaarisuus -puolueen ehdokasta, istuvaa presidenttiä Petro Poroshenkoa. Tämä kuitenkin hävisi vaalit Zelenskyille.

Vaikka Klitshko ja Zelenskyi olivat ennen Venäjän suurhyökkäystä poliittisia vihollisia, pysyivät heidän erimielisyytensä sodan oloissa pinnan alla aina viime marraskuuhun saakka.

Tuolloin Zelenskyi arvosteli tv-puheessaan Kiovan kaupunkia muun muassa siitä, ettei se ole onnistunut suojaamaan asukkailtaan Venäjän hyökkäysten aiheuttamilta sähkökatkoilta.

– Odotan laatutyötä pormestarin hallinnolta, Zelenskyi sivalsi.

Kun kysyn Klitshkolta, aikooko hän jonain päivänä olla Ukrainan presidentti, häivähtää hänen huulillaan pieni hymy. Vastaus on kuitenkin maltillinen.

– Ei siitä ole syytä puhua juuri nyt sodan ollessa käynnissä. Nyt on kysymys siitä, onko Ukrainaa olemassa vai ei, Klitshko sanoo.

– Jotkut poliitikot tekevät ison virheen aloittaessaan poliittiset pelit sodan aikana. Se on suurin virhe. Meidän täytyy olla yhtenäisiä yhden, sinikeltaisen lipun alla.