Sanna Marin Ukrainassa: Hornetien luovuttamisesta Ukrainaan voisi keskustella

Pääministeri Sanna Marin vierailee parhaillaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Seurueeseen kuuluu myös ympäristöministeri Maria Ohisalo.

Suomen täytyy jatkaa voimakasta tukeaan Ukrainalle, niin aseavuin kuin jälleenrakentamisenkin tukemisessa, ja Venäjän on hävittävä tämä sota. Näihin asioihin tiivistyy pääministeri Sanna Marin (sd) Kiovan-vierailun odotettavissa ollut sanoma.

Marin kertoi alkuillasta Suomen medialle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa saapuneensa Kiovaan tänä nimenomaisena ajankohtana presidentti Volodymyr Zelenskyin kutsusta.

Pääministeri kertoo vierailullaan keskustelleensa Zelenskyin kanssa muun muassa siitä, mitä Ukrainan voitto reilu vuosi jatkuneen, täysimittaisen hyökkäyssodan jälkeen tarkoittaisi.

– Mitä tarkoittaa Ukrainan voitto? Se tarkoittaa tietenkin sitä, että venäläiset joukot vetäytyvät Ukrainan alueelta ja ukrainalaiset pääsevät rakentamaan omaa tulevaisuuttaan. Ei tulisi jäätynyttä tilannetta, joka voi jälleen myöhemmin sitten eskaloitua laajamittaisesti hyökkäyssodaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että että Ukraina on vapaa ja ukrainalaiset pääsevät rakentamaan omaa tulevaisuuttaan. Osa tätä tietä on EU-jäsenyys.

Pääministeri Sanna Marin kertoi saapuneensa Kiovaan tänä nimenomaisena ajankohtana presidentti Volodymyr Zelenskyin kutsusta.

Sanna Marin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistuivat sotasankarin siunaustilaisuuteen.

Pääministeri sanoo Suomen tukevan Ukrainaa, jotta maasta voisi tulevaisuudessa tulla paitsi EU-maa myös sotilasliitto Naton jäsen.

– Minun mielestäni myös Ukrainasta voi tulla Naton jäsen. Toki polku sinne on pitkä, sotaa käyvällä maalla. Mutta tämäkin tie pitää pitää avoimena. Ukrainan paikka on lännessä, eikä suinkaan ole kyse siitä, että vain sota loppuisi, vaan me haluamme varmistaa, että Ukraina pärjää ja menestyy tulevaisuudessa. Heidän kansalaisensa voivat hyvin ja heillä on valoisa tulevaisuus edessä.

Konkreettisiksi Ukraina tukitoimiksi Marin nosti Suomen suunnitteleman 14. aseapupaketin, jonka tarkkaan sisältöön pääministeri ei kuitenkaan vielä ottanut kantaa.

– Suomen apupaketteihin on tähän sisältänyt raskasta kalustoa ja varmasti me tulemme tulevaisuudessakin keskustelemaan entistä raskaammasta kalustosta. Mutta mitä raskaampaa se kalusto on, niin sitä enemmän me tarvitsemme myös kansainvälistä yhteistyötä.

– Tämäkään ei tule riittämään, vaan Ukraina tulee tarvitsemaan aseistusta ja entistä raskaampaa aseistusta jatkuvasti, niin kauan kuin sota on käynnissä. Olemme varautuneet valmistelemaan vielä monta lisääkin niin kauan kuin on tarpeen.

Marin sanoi, että asiasta tulisikin keskustella tulevassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

– Tulemme keskustelemaan yhteishankinnoista eli siitä, miten me voimme vauhdittaa eurooppalaista puolustusteollisuutta ja toimittaa Ukrainaan esimerkiksi niitä ammuksia, joita joka päivä kuluu.

Ministerit Maria Ohisalo ja Sanna Marin Kiovassa.

Marin sanoo keskustelleensa Zelenskyin kanssa erityisesti Ukrainan ilmatorjunnan tarpeista.

– Tässäkin me tulemme tarvitsemaan maiden välistä yhteistyötä, eli Suomi tai kukaan muu yksittäinen maa ei pysty auttamaan.

Marinin mukaan myös hävittäjien myöntämisestä Ukrainalle tullaan tulevaisuudessa keskustelemaan.

– Eri maat puntaroivat ja arvioivat omia kykyjänsä tämänkaltaista aseapua toimittaa, mutta mielestäni myös Suomessa tätä keskustelua voidaan käydä. Voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornetien osalta.

– Meillä on olemassa olevaa kalustoa ja me voimme arvioida tuon kaluston käyttöä. Tietenkin samalla pitää huomioida suomen geopoliittinen sijainti. Se, että meidän pitää huolehtia omasta maanpuolustuksemme kaikissa tilanteissa.

Marin vierailee parhaillaan Ukrainan pääkaupungissa yhdessä ympäristöministeri Maria Ohisalon (vihr) kanssa.

Ohisalo allekirjoitti kaksi yhteisymmärryspöytäkirjaa: infrastruktuurin, rakentamisen ja jätehuollon alalla kunta-, alue- ja infrastruktuuriministeriön varapääministeri Oleksandr Kubrakovin kanssa sekä lisäksi ympäristönsuojelun alalla ympäristö- ja luonnonvaraministeriön ministeri Ruslan Striletsin kanssa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan ympäristönsuojelun alalla Ukrainan ympäristö- ja luonnonvaraministeriön ministeri Ruslan Striletsin kanssa perjantaina Kiovassa.

Ohisalo on tutustunut vierailulla paitsi sodan vaikutuksiin luonnolle myös perehtynyt ympäristökysymyksiin, jotka myös liittyvät Ukrainan EU-halukkuuteen.

– Ajattelemme, että että siitä vaan lähdetään rakentamaan (uudelleen kaupunkia), mutta ne ympäristötuhot, jotka täällä ovat, on niin mittavia. Miten puhdasta vaikkapa vesi on, on iso kysymys, joka vaikuttaa ihmisten elämään täällä tällä hetkellä. Näistä asioista täällä on tänään keskusteltu, Ohisalo mainitsi.