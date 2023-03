Oksasen mukaan Kremlille on tärkeää tuhota Ukrainan kansallisia symboleita.

Kirjailija Sofi Oksasen mukaan vangitun sotilaan murha ja siitä julkaistu video välittävät selkeän viestin Venäjän tarkoitusperistä.

– Se muistuttaa siitä, kuinka tärkeää Kremlille on Ukrainan kansallisten symbolien, kuten ”Slava Ukraini” -kaltaisten tervehdysten tuhoaminen, Oksanen sanoo.

– Se rohkaisee omia sotilaita tässä kansanmurhan tehtävässä.

Teloituksen viesti on kuitenkin julma sotarikos, joka kääntyy hyökkääjää vastaan.

– Tämä video on Ukrainan vastarintaa tukeva.

Artikkelin videolla Ukraina-studion haastattelussa on nyky-Ukrainasta ja Neuvosto-Virosta useita menestysteoksia julkaissut kirjailija Sofi Oksanen.

Uhrin henkilöllisyydestä ei ole täyttä varmuutta. Ukrainan armeija tunnisti alkuviikolla hänen olevan 41-vuotias Tymofii Shadura, Ukrainan 30. prikaatin sotilas, joka katosi viime viikon perjantain taisteluissa Bahmutissa.

Uhrin on arveltu olevan myös tarkka-ampuja Oleksandr Matsijevski, 43. Hän palveli itärintaman Bahmutissa sekä Soledarissa, jossa katosi vuoden vaihteessa.

Tämä on pysäytyskuva videolta: teloituksen uhri hetkeä ennen laukauksia.

Video näyttää aseettoman, tupakkaa suupielessään roikottavan sotilaan, joka katsoo rohkeasti mutta epäluuloisena edessään seisovia henkilöitä (eivät kuvassa). Kun sotilas lausuu sanat ”Slava Ukraini” (kunnia Ukrainalle), lähietäisyydeltä ammuttu useiden aseiden tulitus suistaa hänet maahan.

Teloitusvideo ja sen pysäytyskuvat ovat saaneet viime maanantaista lähtien suuren kansainvälisen huomion. Videon julkaisi Venäjän asevoimia, tai Wagner-palkka-armeijaa, lähellä oleva taho.

Yk arvioi ukrainalaisen sotilaan teloitusvideon todennäköisesti aidoksi.

Mikä on tämän videon julkaisemisen motiivi?

– Siihen on monia syitä ja eri viestejä eri yleisöille, kuten Venäjän propagandan tapana on. Kotiyleisölle on eri viesti kuin muulle maailmalle, Sofi Oksanen pohtii.

– Se antaa luvan sotilaille kohdella ukrainan kansallisia symboleja, lausuttuinakin, tällä tavalla.

– Video on yksi tehokas tapa kertoa venäläisille, että Ukrainan kansalliset symbolit tai muut Ukrainaa tukevat sanatkin voivat johtaa tällaiseen lopputulokseen.

– Tämä symbolisen viestin ydin on Kremlin pyrkimys tuhota Ukraina kansakuntana.

Venäjän armeijan toteuttamat siviilien joukkomurhat ovat järkyttäneet maailmaa. Kuvassa haudataan yhtä Butshassa tunnistettua uhria syyskuussa 2022.

Oksanen toteaa videon julistavan piittaamattomuutta kansainvälistä lainsäädäntöä kohtaan.

Hän muistuttaa Venäjän asevoimissa pitkään vallinneesta rankaisemattomuuden kulttuurista, joka on periytynyt neuvostoarmeijasta. Väkivallan käyttö on toistunut samanlaisin kaavoin Tshetsheniassa, Syyriassa – ja Ukrainassakin vuodesta 2014 lähtien.

– Se mitä on tullut kansainväliseen tietoisuuteen viime vuoden aikana ei ole ollut mitään sellaista, mitä he (Venäjän asevoimat) eivät ole tehneet miehitetyillä alueilla Krimillä ja Itä-Ukrainassa.

Kirjailija Sofi Oksanen.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kommentoi teloituksen todistavan osaltaan, että Venäjän hyökkäyssodan tavoite on Ukrainan kansanmurha.

– Kun puhutaan kansanmurhasta, lakiasiantuntijat muistuttavat kuinka monimutkainen ja pitkä prosessi on kansanmurhan toteen näyttäminen. Pitää etsiä kaavoja ja yksi kaava on se, että pyritään määrätietoisesti tuhoamaan Ukrainan kansan symboleita, häpäisemään ja poistamaan niitä, Oksanen sanoo.