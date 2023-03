Pääministeri Kallaksen reformipuoleen kanssa yhteistyöstä neuvottelevat Eesti 200 ja sosiaalidemokraatit.

Virossa kolmen puolueen hallitusneuvottelut jatkuvat tänään keskusteluilla puolustuskysymyksistä. Viime sunnuntain vaaleissa suurimman puolueen asemaansa vahvistaneen reformipuolueen mukaan osapuolet kertovat hallitus­neuvottelujen edistymisestä tänään kello 17.

Pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolue aloitti keskiviikkona neuvottelut hallituksen muodostamisesta Eesti 200 -puolueen ja sosiaali­demokraattien kanssa. Kolmella puolueella on yhteensä 60 paikkaa 101-paikkaisessa parlamentissa riigikogussa.

Kallas kuvasi keskustelujen alkuilmapiiriä myönteiseksi ja oli toiveikas yhteisen linjan löytymisestä. Hänen mukaansa ratkaisulla ei ole kauheaa kiirettä, koska parlamenttivaalien tulostakaan ei ole vielä virallisesti vahvistettu.

Tuloksesta on valittanut Viron korkeimpaan oikeuteen maan toiseksi suurin puolue, kansallis­konservatiivinen Ekre. Sen mukaan vaalitulos on kumottava, koska Virossa suosittu sähköinen äänestäminen on perustuslain vastainen ja siinä on ilmennyt paljon epäselvyyksiä.