Streptokokki leviää nyt myös Ruotsissa

Tauti on levinnyt ympäri Eurooppaa. Suomessa bakteeriin kuoli viime viikolla päiväkoti-ikäinen lapsi.

Streptokokki A -bakteeri leviää nyt myös Ruotsissa, uutisoi Aftonbladet.

Bakteeri on kiusannut ympäri Euroopan. Tanskassa siihen on kuollut pelkästään joulukuun jälkeen 35 ihmistä, joista kaksi oli alle 15-vuotiaita. Britanniassa tautiin on viime kuukausina kuollut 40 lasta. Suomessa Jyväskylässä bakteeriin menehtyi viime viikolla yksi päiväkoti-ikäinen lapsi.

– Varsinkin viime kuukausina tapauksia on nähty himan enemmän, vaikka määrät ovat suhteellisen pieniä, Ruotsin valtion epidemiologi Anders Lindblom sanoo Aftonbladetille.

Streptokokki A levisi aiemmin helmikuussa helsinkiläisessä päiväkodissa, uutisoi Helsingin Sanomat. Jyväskylässä bakteeriin menehtyneen lapsen lisäksi todettiin 40 bakteerille altistunutta lasta.

THL tiedotti viime viikolla, että A-ryhmän streptokokin aiheuttamia vakavia infektioita on tavanomaista enemmän.

Tämän vuoden alussa THL:n tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu noin 80 A-ryhmän streptokokin aiheuttamaa yleisinfektiota. Vuosi sitten tammi–helmikuussa ilmoituksia tehtiin 32.

Kyseessä ei ole harvinainen bakteeri, mutta siitä seuraavat ärhäkämmät oireet ovat. Streptokokki A voi aiheuttaa muun muassa tulirokkoa tai angiinaa.